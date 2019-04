Igračke 'objasnile' kako spasiti bebu od gušenja u 40 sekundi

Iako možda pretpostavljate da su takve situacije vrlo rijetke, istina je da se djeca jako često guše. Prema nekim zdravstvenim statistikama u najvećem postotku (15,5) uzrok gušenja su tvrdi slatkiši. Dobro nesažvakano meso je na drugom mjestu s 12,2 posto i kosti u 12 posto slučajeva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svjesni opasnosti, londonski pedijatri iz bolnice St. John Ambulance na YouTube su postavili video u kojem objašnjavaju kako u samo 40 sekundi možete djeci pružiti pomoć i tako im spasiti život. Video je pregledalo gotovo devet milijuna ljudi.

U njemu nas likovi iz popularnog Pixarovog animiranog filma 'Priča o igračkama' vode kroz četiri jednostavna koraka koje biste trebali primijeniti ako se ikad nađete u ovako stresnoj situaciji.

Foto: YouTube

Liječnici kroz animirane likove objašnjavaju da bebu koja se guši prvo polegnete na svoja koljena, i to tako da leži na prsima, i pet puta ju lupite po leđima. Ako ni to ne pomogne, preokrenite dijete na leđa i s dva prsta mu do pet puta pritisnite bebin ošit, malo ispod grkljana. Ovo nekima može biti teško napraviti, jer mjesto treba jače pritisnuti, ali imajte na umu da će se tako vjerojatno dišni putevi osloboditi, i da su velike šanse da joj baš ovi pokreti spase život. A ako ni to ne pomogne, naravno, pozovite Hitnu.

Pogledajte ovaj video i proslijedite ga dalje jer može nekome spasiti život, što su i dokazali i komentari na YouTubeu, poput jednog od prvih u kojem jedna mama piše kako je večer prije s tim potezima spasila svoje dijete.

Poklopac od kemijske, pikula, princeza i beba od želea iz 'Priče o igračkama' se u videu pojavljuju je, kako kažu, više ne žele biti isključivo opasnost, pa su odlučili svima pokazati što treba napraviti ako se malo dijete s njima počne gušiti.

Više o ovoj kampanji možete pročitati na stranicama spomenute londonske bolnice, www.sja.org.uk.



NITKO IM NE MOŽE ODOLJETI: Žene rođene u ovim horoskopskim znakovima su najveće zavodnice