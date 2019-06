Igrate nogomet unatoč vrućini? Znakovi da hitno treba prestati

Liječnici hitne medicine već godinama neprestano upozoravaju kako fizičke aktivnosti tijekom vrućih ljetnih mjeseci treba svesti na minimum. No ima muškaraca koji od nogometa ne žele odustati ni pod koju cijenu. Bez obzira na temperature, omiljeni sport ostaje konstanta.

Ako već neće doživjeti ozljede zbog iscrpljenosti ili nepažnje, organizam zbog vrućina i fizičkog napora može otkazati poslušnost.

- Čim osjete pritisak u glavi, osjećaj grčeva u mišićima, trnce u rukama, nedostatak zraka veći nego inače kad igraju, trebali bi odmah prestati sa fizičkom aktivnošću. Naravno da se ljeti znojimo više nego inače, no muškarci koji igraju nogomet ili se bave nekim drugim sportom već dovoljno dobro poznaju svoje tijelo pa mogu prepoznati kad je to znojenje pojačano i obilnije nego inače. To je također znak da bi trebali odmah prekinuti s igrom ili fizičkim naporom. Naime, svi ovi simptomi ne ukazuju na srčani ili moždani udar, što neki odmah povezuju s naporom na visokim temperaturama, nego govorimo o znakovima toplinske iscrpljenosti organizma, upozorila je dr. Dejana Martinić, spec. hitne medicine, voditeljica smjene u Nastavnom zavodu za Hitnu medicinu Grada Zagreba.

Dodatno, zbog pojačanog znojenje može se pojaviti dehidracija čiji su simptomi osim iznimne žeđi osjećaj mučnine, vrtoglavice, smetenosti i slabosti.

- Dodatno, može se pojaviti sunčanica čiji su simptomi osjećaj pritiska u glavi, osjećaj kao da ćete se onesvijestiti. Ako imate bilo koji od tih simptoma odmah prekinite sa fizičkom aktivnošću kojom se bavite i potražite hladovinu ili rashlađenu prostoriju. Pritom je iznimno važno da ta prostorija ne bude previše rashlađena pa da organizam ne dolazi u stanje šoka, nego da je razlika u temperaturi od pet do sedam stupnjeva. Tamo treba malo legnuti i pričekati da smetnje prođu. Kako biste sve to izbjegli, osim preporuke da se ipak sportom i velikim naporima ne bavite za vrijeme toplinskog udara, ako se već organizam mora naprezati, bilo bi dobro da je to u kasnijim večernjim satima kad temperature nisu toliko izražene i nema sunca, savjetuje dr. Martinić.

Također, zbog pojačanog znojenja i moguće dehidracije iz organizma se gubi više tekućine nego inače. I taj gubitak valja nadoknaditi. - U situacijama kad se puno znojite jer se fizički naprežete nije vam dovoljna obična voda jer tim znojem iz tijela se luče i važni elementi. Stoga je preporuka popiti izotonični napitak kako bi se taj gubitak ublažio, zaključila je liječnica.