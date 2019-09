Ima je u zraku, kiši i snijegu: 20 načina da izbacite plastiku

Ususret Svjetskom danu oceana koji se obilježava 8. lipnja, višestruki svjetski prvak i rekorder u ronjenju na dah Goran Colak u suradnji s organizacijom Green Sail snimio je video o rastućem problemu mikroplastike u morskom okolišu. Mikroplastika danas, uglavnom zbog ljudskog nemara, predstavlja gotovo nevidljiv, ali opasan oblik zagađenja koji naposljetku dolazi i do ljudi. Poslušajte Goranovu poruku u videu! 🗣🎥🌊 In order to celebrate World Oceans Day on 8 June, Goran Colak, multiple free-diving world champion and world record holder, has filmed a video about the increasing problem of microplastics in our marine environment. Today, microplastics, mainly due to human negligence, represent an invisible, but a dangerous form of pollution that ultimately affects even humans. More on Goran's message in the video! 🗣🎥🌊