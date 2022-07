Ima ljudi koji znaju popiti kavu neposredno prije popodnevnog spavanja, znate li zašto to rade?

Neki ljudi prihvaćaju osvježavajuću moć drijemanja i kofeina tako što konzumiraju kavu prije nego što krenu na popodnevni odmor. Je li ovaj inovativni fenomen poznat kao 'drijemanje uz kavu' ili "'kofeinsko drijemanje' energetski trik koji smo svi propustili ili se radi samo o neutemeljenoj gluposti?

Što je kofeinsko drijemanje?

- Drijemanje s kofeinom odnosi se na ispijanje kave prije kratkog drijemeža u trajanju do 20-ak minuta - objašnjava dr. sc. Julia Kogan, zdravstvena psihologinja i trenerica za stres i spavanje.

- Smatra se da brza konzumacija kave neposredno prije drijemanja omogućuje pojedincima da iskoriste prednosti drijemanja i blagodati kofeina kada se probude - kaže ona.

Prema Catherine Darley, N.D., osnivačici The Institute of Naturopathic Sleep Medicine, 'strategija kofeinskog drijemanja je pronaći neko ugodno mjesto za drijemanje, brzo popiti svoj omiljeni izvor kofeina, zatim odrijemati 20 minuta.'

Čini se dovoljno lako. Ali kako to točno funkcionira? Mislim, ne događa se često da vam ljudi govore da popijete kofein neposredno prije odlaska u krevet.

Kako funkcionira kofeinsko drijemanje?

Dakle, koji su mehanizmi koji stoje iza ovog energetskog drijemeža uz kavu? Kogan kaže da djeluje zbog vremena koje je potrebno da kofein počne djelovati.

- Budući da pojedinci obično počnu osjećati učinke kofeina 20 do 40 minuta nakon što su ga konzumirali, vjerojatno će doživjeti pozitivne učinke kofeina nakon buđenja iz njihovog popodnevnog kratkog spavanja - objašnjava ona.

Ali to također ima veze s tim kako sam kofein djeluje. Kako se pokazalo, kofein baš i ne daje energiju (barem ne u tehničkom smislu). Naprotiv, uklanja osjećaj umora kod ljudi.

- Točnije, kofein djeluje na molekulu koja se zove adenozin - kaže integrativna registrirana dijetetičarka Whitney Crouch.

- Konzumacija kofeina prije drijemanja od 20 do 30 minuta omogućuje ljudima da to vrijeme iskoriste za opuštanje dok se njihov mozak može baciti na posao čišćenja molekula koje dijele iste receptore kao kofein i uzrokuju osjećaj pospanosti (tj. adenozin) – kaže.

Kako još čovjek može obnoviti energiju bez kofeina?

Ako vam stvarno treba taj privremeni poticaj budnosti i energije, Kogan preporučuje da samo malo odrijemate! Dvadeset minuta ili manje obično bude dovoljno.

Osim drijemanja s kofeinom, postoje mnoge druge pouzdane opcije koje mogu pomoći u povećanju budnosti, fokusa i energije na održiv način u borbi protiv popodnevnog pada, kao što su:

Kvalitetan san

- Poboljšanje kvalitete i kvantitete sna najbolja je dugoročna strategija za poboljšanje energije, budnosti i produktivnosti - objašnjava Kogan.

Uravnotežena prehrana

Kogan kaže da će preskakanje obroka i neuspjeh opskrbljivanja vašeg tijela odgovarajućim hranjivim tvarima za mozak otežati kognitivno funkcioniranje piše Mind Body Greeb.

Upravljanje stresom

Vanjski stresori uzrokuju niz fizioloških promjena koje mogu rezultirati nekoherentnim mislima, nepažnjom i niskim nivoom energije. Kada je riječ o promicanju mentalne jasnoće, upravljanje stresom je ključno.

Tjelesna aktivnost

Prema Kogan, tjelesna aktivnost oslobađa endorfine, koji poboljšavaju raspoloženje, kognitivne funkcije i smanjuje stres i napetost mišića - a sve to rezultira boljim noćnim odmorom.

