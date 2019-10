Najdeblja su nam najmanja djeca, a imat ćemo ih 100.000

Svjetska federacija za pretilost (WOF) upozorava da će do 2030. godine više od 250 milijuna djece i tinejdžera biti pretilo, a taj problem rasprostirat će se na čak 191 država svijeta. Najgora situacija biti će u Kini gdje će po prognozi WOF-a u za desetak godina živjeti 61,9 milijuna pretilih osoba starijih od pet, a mlađih od 19 godina. Nakon Kine, crne prognoze sele u Indiju koja bi se mogla suočiti sa 27,4 milijuna predebele djece i mladih.

Stanje u Hrvatskoj i prognoze

Na popisu u 'The Childhood Obesity Atlasu' se među 191 državom našla i Hrvatska za koju su predvidjeli da će do 2030. godine imati 108,427 pretilih osoba starih od pet do 19 godina. Od te brojke 64.825 se odnosi na dob od 10 do 19 godina, a 43.602 na djecu staru od pet do devet godina.

Naveli su da podaci iz 2017. godine pokazuju kako u našoj zemlji nema političkih poteza vezanih za marketing hrane namijenjene djeci, dok se poduzimaju određeni koraci kada se radi o politici smanjivanja tjelesne neaktivnosti i konzumiranja nezdrave hrane.

Osvrnuli su se i na situaciju u Hrvatskoj u 2016. godini:

pretili dječaci u dobi od 5 do 9 godina - 18,3 posto

pretile djevojčice u dobi od 5 do 9 godina - 11,6 posto

pretili dječaci u dobi od 10 do 19 godina - 11,6 posto

pretile djevojčice u dobi od 10 do 19 godina - 6,1 posto

pretile žene - 25,6 posto

Naveli su i podatke vezane za fizičku neaktivnost iz 2010. godine:

adolescenti koji su nedovoljno fizički aktivni - 72,6 posto

adolescentice koje su nedovoljno fizički aktivne - 85,4 posto

Brza hrana je prelako dostupna djeci

Prehrambene i druge životne navike današnje djece su izuzetno loše, kažu stručnjaci. Brza hrana im je lako dostupna, sve više sjede pred ekranima, malo hodaju... Stručnjaci upozoravaju da će pretilost populacije toliko preplaviti zdravstvene usluge da se mnoge zemlje neće moći nositi s tolikom potražnjom lijekova.

- Povećanje pretile djece i tinejdžera pokazuje neuspjehe vlada da poštuju i štite prava naše djece na dobro zdravlje. Možemo i bolje, moramo bolje - kažu stručnjaci.

Pretilost za sobom nosi rizike od visokog krvnog tlaka, povišene razine kolesterola, poteškoća sa disanjem, problema sa kostima i zglobovima, dijabetesa tipa 2 itd. Kod pretile djece je šansa da će takva biti i kao odrasle osobe vrlo velika, a to je nešto što bi im moglo skratiti život.

Kako bi napravili prognoze kako će ova problematika utjecati na buduće generacije, WOF i NCD Risk Factor Collaboration su napravili tablicu procjene rizika za 191 državu, a koja se temelji na postojećim statistikama pretilosti i poznatim čimbenicima rizika za to stanje, poput pušenja majki i dojenja.

Otkrili su bi u narednih godinu dana moglo biti čak 158 milijuna pretilih osoba starosti od dvije do 21 godine života. Ta brojka će se do 2025. penjati do 206 milijuna, a do 2030. godine na 254 milijuna. Stručnjaci, koji su radili ovu studiju, napominju da će pretilost u velikoj mjeri utjecati na manje razvijene zemlje. Nakon Kine, Indije i SAD-a, prvih 10 čine Indonezija, Brazil, Egipat, Meksiko, Nigerija, Pakistan i Južna Afrika.

- Problematikom povećanja broja pretilih rezultat je neučinkovite politike kojom bi se poticao zdrav način života i ograničio promet bezvrijedne hrane među mladima - rekao je autor izvještaja Tim Lobstein i ovaj problem usporedio sa globalnim zagrijavanjem u smislu kako postoji određeni otpor da se intervenira iako se radi o stvari važnoj za opće dobro.

- U mnogim zemljama zdravstveni sustav se neće moći s tim nositi - dodao je, a prenosi Daily Mail.

