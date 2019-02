Imate drhtavicu i anksioznost nakon pijane noći? Evo zašto...

Ako se veselite svom prvom piću nakon suhog siječnja, smatrajte se upozorenima: postoji šansa da će vam to biti gorko koliko i slatko iskustvo. Možda mislite da ste zaslužili jedno alkoholno piće nakon što ste izdržali najgori mjesec u godini - ali zapitajte se sjećate li se kakav je osjećaj kad se probudite anksiozni zbog onoga što ste rekli ili učinili noć prije?

Ti osjećaji krivnje i stresa koji su nastali nakon par pića postali su kolokvijalno poznati kao 'mamuroanksioznost' (hangxiety). Što točno uzrokuje ovo stanje?

David Nutt, profesor neuropsihofarmakologije na Imperial College-u u Londonu, znanstvenik je koji je otpušten 2009. s pozicije glavnog državnog savjetnika za droge jer je govorio da je alkohol opasniji od ecstasy-a i LSD-a. Profesor Nutt je objasnio proces u tijelu zbog kojeg alkohol uzrokuje paralizirajuću anksioznost, piše britanski Guardian.

Alkohol, kaže on, cilja na Gaba (gama-aminobutirnu kiselinu) receptor, koji šalje kemijske poruke kroz mozak i središnji živčani sustav kako bi inhibirao aktivnost živčanih stanica. Jednostavno rečeno, smiruje mozak, smanjuje uzbuđenje tako što smanjuje broj neurona.

- Alkohol potiče Gabu, zbog čega se opuštate i veseli ste kada pijete - objašnjava Nutt.

Prva dva pića ljude smiruju i dovode u blaženo stanje izazvano aktivacijom Gabe. Nakon trećeg ili četvrtog pića, pojavljuje se još jedan efekt slabljenja mozga: počne se blokirati glutamat, glavni ekscitatorni odašiljač u mozgu.

- Više glutamata znači više tjeskobe. Manje glutamata znači manje tjeskobe. Zato su ljudi kad se napiju sretniji i opušteniji nego nakon samo jednog ili dva pića - ne samo da alkohol smanjuje 'brbljanje' u mozgu tako što stimulira Gaba receptore, već dodatno smanjuje tjeskobu blokiranjem glutamata. U svom blaženom stanju ljudi će vjerojatno se osjećati i ponašati kao daje sve dobro u životu - ali su u krivu - objašnjava doktor Nutt.

- Tijelo bilježi ovu novu neravnotežu u kemikalijama u mozgu i pokušava ispraviti stanje. To je kao kad jedete puno slatkiša, a vaše tijelo prelazi u petu brzinu proizvodnje inzulina kako bi se razina šećera u krvi svela na normalu. Čim su slatkiši probavljeni, sav taj inzulin uzrokuje pad šećera u krvi.

Kada je čovjek pijan, njegovo tijelo se aktivira kako bi dovelo Gaba receptore na razinu normale i vrati glutamat. Kada čovjek prestane piti, u tijelu ima neprirodno nisku Gaba funkciju i nagli porast glutamata. I ovo je situacija koja dovodi do anksioznosti. To također dovodi do napadaja, zbog čega se ljudi imaju bijesne ispad tijekom povlačenja alkohola iz tijela - objašnjava Nutt.

Mozgu će trebati dan ili dva da se vrati u status quo.

- Ako ste dugo vremena puno pili, možda će trebati tjedni da mozak počne ponovno normalno funkcionirati. Kod alkoholičara već godinama nalazimo promjene u Gaba receptorima - izjavio je Nutt.

Što je još gore, anksioznost već nastupa tijekom spavanja kad čovjek pokušava 'prespavati' posljedice previše alkohola.

- Ljudi koji su previše popili puno brže zaspu i to u dubok san, zbog čega se ponekad zna dogoditi da se pomokre u krevet ili imaju noćne more. Nakon nekih četiri sata, anksioznost nestaje, a to čovjek prepozna po drhtavici kad se probudi.

Neravnoteže u Gabi i glutamatu nisu jedini problem. Alkohol također uzrokuje mali porast noradrenalina.

- Noradrenalin potiskuje stres kada ga prvi put uzmete, a tijekom povlačenja se povećava. Teška tjeskoba može se smatrati valom noradrenalina u mozgu - objašnjava profesor.

Drugi ključni uzrok mamuroanksioznosti je ne mogućnost čovjeka da se sjeti svih groznih stvari za koje je uvjeren da je napravio u pijanom stanju, što je druga posljedica kompromitirane razine glutamata.

- Potreban vam je glutamat da biste zapamtili, a kada ste na šestom ili sedmom piću, glutamatni sustav je blokiran, zbog čega se ne možete sjetiti što se događalo - objašnjava.

Istraživanje objavljeno u časopisu Personality and Individual Differences je pokazalo da mamurnoanksioznost ne utječe jednako na sve ljude.

Istraživači su ispitivali zdrave mlade ljude o njihovoj razini anksioznosti prije, tijekom i jutra nakon konzumiranja alkohola. Prema riječima jedne od autora, Celije Morgan, profesorice psihofarmakologije na Sveučilištu u Exeteru, ljudi koji su bili sramežljiviji idući dan su pokazivali više anksioznosti od ljudi koji nisu bili sramežljivi.

Istraživači su pronašli povezanost između lošeg osjećaja anksioznosti i sklonosti alkoholizmu.

Jedna teorija o tome zašto bi vrlo sramežljivi ljudi mogli biti izloženiji riziku od anksioznosti i alkoholizma (mamuroanksioznosti) je mogućnost da je učinak alkohola na razinu Gaba receptora izraženiji kod njih nego kod otvorenih i društvenih ljudi.

- To bi mogao biti i psihološki učinak - ljudi koji su skloni anksioznosti češće će se propitivati, pa tako i o prethodnoj noći, tako da je to još jedan potencijalni mehanizam pojave mamuroanskioznosti - upozorava Morgan.

Međutim, rezultati istraživanja imaju šire implikacije - na kraju krajeva, većina alkoholičara se u određenoj mjeri oslanja na alkohol kao 'društveno podmazivanje'.

Loša vijest je da postoji malo toga što možete učiniti kako bi izbjegli osjećaj mamuroanksioznosti nakon noći provedene u društvu s alkoholom. Eventualno mogu pomoći lijekovi protiv bolova, kako bi barem olakšali glavobolju.

- Teoretski bi ibuprofen bio bolji od paracetamola jer je u pitanju protuupalni lijek - ali ne znamo koliko je mamurnost uzrokovana upalom. To je nešto na čemu radimo, pokušavajući to izmjeriti. - objašnjava Morgan.

