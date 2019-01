Detoks: Jetra se čisti četiri puta godišnje sokom od cikle

Jetra se 'šokira' svaki put kad se prejedete ili popijete previše alkohola. Naime, kad previše jedete i pijete, jetra ne stiže razgraditi sve što unesete, a to je uništava. Zato ju je nakon blagdanskih prejedanja važno detoksicirati.

- Detoks jetre korisno je napraviti četiri puta godišnje i pridržavati ga se 7-14 dana, nakon čega se postupno uvodi ostala hrana. Najbolje je jesti bijelu ribu te piletinu i puretinu jer su to lako probavljive namirnice, kao i puno povrća. Uz jelovnik za detoks možete svakodnevno piti po decilitar soka od cikle pet dana. Osim što čisti jetru, vraća energiju. Ili umjesto toga, prije prvog obroka možete popiti smjesu žlice maslinova ulja i sok polovice limuna, koji čiste bubrežne i žučne kanale te jetru - kaže dipl. ing. nutricionizma Sandra Marić Bulat. Dodaje da je prehrana prilagođena oboljelima od masne jetre korisna svima za oporavak nakon blagdanskih prejedanja.

Najbolji način liječenja nealkoholne masne jetre, ali i detoksikaciju, je uvođenje pravilnih prehrambenih navika. To podrazumijeva izbjegavanje dodatno zaslađene, ali i masne, slane i pržene hrane te gaziranih napitaka.

- U današnjem ubrzanom i modernom načinu života ljudi se sve češće okreću brzoj hrani, u kojoj dolazi do neravnoteže među nutritivnim komponentama. Povećan je unos masti i ugljikohidrata te se previše koriste masti životinjskog podrijetla.

U dnevnome meniju treba umjereno jesti meso, mlijeko i svježi sir te smanjiti unos ugljikohidrata (krumpir, tijesto, riža). Trebalo bi povećati i unos svježeg voća i povrća, redovito jesti ribu te koristiti masnoće koje su gotovo sve sadržane u obliku maslinova ulja, bogatog oleinskom masnom kiselinom - objašnjava gastroenterologinja Ivana Mikolašević iz KBC-a Rijeka.

- Hranu treba obrađivati s umjerenim količinama ulja, i to isključivo maslinova. Ne preporučuje se prženje u dubokom ulju i pohanje nego priprema hrane kuhanjem, pečenjem u foliji i na lešo. Preporučljivo je što manje soliti hranu, a što više koristiti razno začinsko bilje, poput ružmarina, bosiljka, peršina, ali i češnjaka. Salatu možete začiniti maslinovim uljem, sezamovim ili bučinim i jabučnim octom. Senf, alkoholni ocat, hren i čili paprika trebali bi bi kod masne jetre jedan period izostati s tanjura - govori medicinska sestra Nadija Skenderević iz KBC-a Rijeka.

U prehranu je dobro uključiti lanene i chia sjemenke, koje su dobar izvor omega-3 masnoća, te povećati unos prehrambenih vlakana (integralne žitarice, povrće, sjemenke), ali i izbjegavati i ograničiti unos dodanih šećera, kao i slađenje fruktozom.

- Trebalo bi izbjegavati gotovo sve proizvode koji se nalaze u šuškavim vrećicama - kekse, krekere, kolače, pekarske proizvode, zatim brzu hranu, hranu prženu u dubokom ulju, jer su izvor nezdravih transmasnoća. No kloniti se valja i nekih izvora zasićenih masnoća - masnih mesnih proizvoda, zrelih i tvrdih sireva, kokosova ulja, čokolade i vrhnja - kaže dr. Ana Ostojić.

Fokus detoksikacije trebao bi biti prvenstveno na čišćenju organizma i regeneraciji stanica jetre ako je došlo do njihova oštećenja. No kako biste dugoročno očuvali zdravlje jetre i osigurali njezin pravilan rad, treba joj pružiti izbalansiranu i pravilnu prehranu.

Uz takvu pravilnu prehranu možete pojačati unos namirnica koje potiču detoksikacijski potencijal jetre. To su gorke namirnice poput šparoga, cikorije, radiča, rikule, maslačka, brokule, kupusa, kelja i cvjetače te tamnozelenog lisnatog povrća. Također, u prehranu uvrstite korjenasto povrće, a prvenstveno mrkvu, peršin, ciklu i đumbir. Od svježeg voća pojačajte unos voća bogatog pektinom, kao što su jabuke, kruške i bobičasto voće, te citrusa, zbog većeg sadržaja vitamina C. Pijte dovoljno vode jer ona igra ključnu ulogu pri eliminaciji toksina i otpadnih tvari iz organizma. Također, izbjegavajte alkohol i umjereno unosite kofein. Radije zamijenite popodnevnu kavu biljnim čajevima, a hranu začinjavajte raznovrsnim prirodnim začinima kao što su peršin, ružmarin, majčina dušica, menta, kurkuma, đumbir i klinčić. Ove namirnice zbog mikronutrijenata te biološki aktivnih tvari koje djeluju kao antioksidansi sudjeluju u očuvanju stanica jetre. Kod bolesti nealkoholne masne jetre preporučuje se prehrana s manjom energetskom vrijednosti, odnosno ona koja će pomoći smanjiti tjelesnu masu, uz redovitu tjelesnu aktivnost. To znači dnevni unos od 1300 do 1800 kcal, ali obavezno uz preporuku nutricionista i liječnika. Čak i ako nemate masnu jetru i provodite dijetu u svrhu detoksikacije, imajte na umu da su dijete restriktivne i mogu naštetiti organizmu ako se provode neoprezno i traju više od 14 dana.

Primjer jelovnika kod dijete za masnu jetru

DORUČAK - 8 sati

• 150 g voćne salate (ananas, jabuka, breskva)

UŽINA - 10 sati

• 2 dl jogurta s 0,9 posto m.m.

RUČAK - 14 sati

• Riblja juha

• 160 g škarpine na lešo

• 200 g zelene/radič salate 200 g

UŽINA - 16 sati

• Naranča od 100 g

VEČERA - 19 sati

• 200 g mediteranske salate (60 g riže, 50 g graška, 15 g kukuruza, 2 g celera, 45 g mrkva, sok od limuna, 5 g maslinova ulja

• 200 g cikle (ribana, kuhana)

Hrana koju treba izbjegavati

• Svježi ili vrući pekarski proizvodi, dizana tijesta, kroketi, makaroni sa sirom, špageti s masnim umakom

• Punomasno mlijeko, dimljeni i zreli sirevi, vrhnje s visokim udjelom masnoće

• Masno i dimljeno meso, polutrajne i trajne kobasice, paštete

• Morski muzgavci (lignje, dagnje, rakovi i školjke)

• Nepravilno obrađeno povrće uz luk, crvena paprika, rajčica, poriluk

• Nedozrelo ili vrlo slatko voće, orasi, lješnjaci, bademi

• Majoneza

• Alkohol, bezalkoholna gazirana pića, crni čajevi

• Svu konzerviranu hranu

Hrana koja se preporučuje

• Crni kruh, dvopek, tost, integralna tjestenina, žganci/palenta, griz

• Djelomično obrano mlijeko (1.5 posto m.m.), sirutka, kefir, jogurt s probiotikom, svježi sir i posni svježi sir

• Sve meso koje sadrži manje masnoće/krto meso (teletina, perad, svinjetina, divljač)

• Plava i bijela riba, tvrdo kuhana jaja

• Sve svježe povrće koje se pravilno termički obrađuje

• Zrelo voće bez kože/kore, kompoti, kašice

• Maslinovo, bučino i sezamovo ulje

• Čajevi: paprena metvica, sikavica, kamilica i matičnjak

Pileći ujušak

SASTOJCI: piletina (bijelo meso bez kože), mrkva, celer i peršin (korijen), jaja, brašno glatko ili gustin, pšenična krupica, ulje

PRIPREMA: Piletini odvojite kožu i izrežite je na kockice. Povrće izribajte i pirjajte na malo ulja, uz blago podlijevanje vodom. Dodajte piletinu i nastavite pirjati. Kada meso omekša dodajte još vode, a prethodno napravljenu smjesu za noklice (od jaja, brašna i pšenične krupice) dodajte u ujušak. Pustite sve zajedno da lagano kuha, dok noklice ne budu kuhane. Na kraju dodajte malo soli i sjeckanog peršina, savjetuju u priručniku 'Dijetoterapija kod bolesti jetre' Kliničke bolnice Dubrava.

10 namirnica koje jetra obožava

Čaj od metvice

Čajevi od metvice (Mentha piperita), kamilice, matičnjaka (Mellissa officinalis) sprečavaju povraćanje, gadljivost i podrigivanje, što je često u nekih bolesnika s akutnim hepatitisom.

Čaj od matičnjaka

Za čaj od matičnjaka žlicu matičnjakova lišća prelijte decilitrom kipuće vode, poklopite, pola sata ohladite i procijedite. Svaki sat uzmite žlicu čaja, mlakog, toplog ili hladnog zaslađenog medom.

Pripravci od sikavice

Podaci o povoljnom utjecaju sikavice na jetru potječu još iz 16. i 17. stoljeća. Aktivna tvar koja je zaslužna za pozitivne učinke ove biljke je silimarin, flavonoid koji mijenja vanjsku građu stijenki jetrenih stanica, potiče obnovu stanica nakon oštećenja te aktivira enzime koji u jetri razgrađuju otrovne tvari. Pripravci od sjemenki povoljno utječu na masnu jetru, cirozu jetre i kod kroničnih bolesti jetre.

Naranča

Obilje vitamina C naranču izdvaja kao idealno voće za djecu, mlade, a posebno za starije ljude. Osim što jača imunitet, naranča potiče bolji rad jetre te ubrzava razgradnju masti kod masne jetre. Naranče su izvrsne u salati s cikorijom ili celerom, kao i uz jabuke, piše u priručniku “Dijetoterapija kod bolesti jetre” KB-a Dubrava.

Tamnozeleno povrće

Radič, rukola, raštika i sve tamnozeleno lisnato povrće odličan su izvor klorofila i drugih fitokemikalija koje posjeduju mnogo pozitivnih utjecaja na zdravlje. Klorofil djeluje kao “čistač” krvi i jetre, a brojni antioksidansi štite od razornog utjecaja slobodnih radikala.

Maslačak

Maslačak nije nepoželjni korov u vrtu nego ljekovita namirnica. Smatra se izvrsnim izvorom vitamina C i kalija. Listovi maslačka djeluju diuretički upravo zbog toga ga nazivaju čistačem krvi. Poznat je i po tome što pospješuje rad jetre. Maslačak možete pripremiti kuhanjem na pari listova i cvjetova, kao kod pripreme špinata, ali i na salatu. Od njega se može napraviti i ljekoviti čaj.

Maslinovo ulje

Dar Mediterana obiluje dobrim masnoćama. Zbog jednostrukonezasićene oleinske kiseline (65-85 posto) ovo ulje je dobro za zdravlje. Maslinovo ulje ima povoljan učinak na jetru i crijeva. Sastojak enol oleokantala čini oko 10 posto ukupnih fenolnih sastojaka u ovom ulju. Oleokantal djeluje kao prirodno protuupalno sredstvo, a ima snagu i karakteristike koje u velikoj mjeri odgovaraju popularnim lijekovima protiv bola, tvrde istraživači s Monell Chemical Senses Centera u Philadelphiji.

Artičoka

Na ljekovitost artičoke prvi je, još u 1. stoljeću pr. Kr., upozorio rimski pisac i veliki poznavatelj bilja Plinije Stariji. Artičoka je povrće koje spada u porodicu glavočika, s ljekovitim biljem sikavicom i čičkom. Zajedničko svojstvo im je visok udio tvari silimarina i inulina, koje imaju zaštitni učinak na jetru. Redoviti unos artičoke stimulira funkciju jetre te smanjuje razinu masnoća i kolesterola u krvi, a za taj je učinak zaslužna tvar cinarin.

Peršin

Peršin je zbog karakterističnog mirisa izvrstan začin i hranjiva namirnica. U 100 g sirovog lišća ima čak 1600 mg mineralnih tvari. Polovica od toga je kalij, a ostalo su željezo, kalcij, mangan, bakar i magnezij. Sadrži vitamin C i vitamin B12. U antici se silno cijenila njegova snaga kod ubrzanja rada bubrega i mjehura, dok je danas poznato da povoljno djeluje i na bolesti jetre. Koristi se kao čaj od listova ili sok od korijena, a najukusniji je kao dodatak jelima preliven maslinovim uljem i češnjakom.

Mrkva

Indijski su znanstvenici otkrili da mrkva osigurava zaštitu jetre. Utvrđeno je da kod laboratorijskih životinja ekstrakt mrkve pojačava djelovanje nekih enzima koji ubrzavaju detoksikaciju jetre. Sok od mrkve i cikle za osvježenje i regeneraciju. U sokovnik stavite svježu ciklu, mrkvu, jabuku i celer. Ocijeđeni sok začinite s par kapi limuna.

