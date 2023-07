Za one s jakim libidom: Ovo su top poze za nezasitne parove

Ni jedan seksualni nagon nije potpuno isti, ali ako vi ili vaš partner - ili oboje - imate izražen libido, vjerojatno uvijek tražite načine kako začiniti stvari. Srećom, na izbor postoji puno poza s kojima možete eksperimentirati.

Ovisno o tome što traže, ljudi s visokim libidom mogli bi posebno uživati ​​u položajima koji omogućuju duboko prodiranje ili one koji mogu pomoći da odnos traje duže, smatra certificirana seksualna terapeutkinja Megan Fleming. Dodaje da bi bilo idealno mijenjati ih, prebacujući se iz intenzivnijih položaja u one koji omogućuju usporavanje i dulju izdržljivost.

1. Dobri stari doggy

Pseća poza klasičan je izbor za one s jakim seksualnim nagonom, prema Fleming, jer omogućuje bolje prodiranje s leđa. Osim toga, poza je svestrana, jer oboje možete biti na koljenima, jedan partner može stajati iznad kreveta ili oboje možete stajati.

2. Kolica

Sličan psećem stilu, ali malo energičniji, kolica nalažu partnerici da noge omota oko svog partnera. U ovaj položaj možete doći ako započnete u psećem stilu i partner vam pomogne podići noge unatrag i gore, obavijajući ih oko svojih bokova i leđa. Zajamčena vam je duboka penetracija, dodaje Fleming. Plus, to je prilično dobar trening za oboje.

3. Povišeni misionarski

Oživite uobičajeni misionarski nečim poput jastuka kako biste podigli zdjelicu žene.

'Odličan seks svodi se na dobre kutove', objašnjava Fleming, pa pronađite načine na koje možete podići zdjelicu kako biste omogućili veće trenje i pritisak.

4. Yab-yum

Kada dođe vrijeme da usporite, razmislite o tome da uđete u položaj lotosa ili yab-yum kako se to naziva u tantričkim praksama. Jedan partner sjedi uspravno prekriženih nogu, a partner sjedi na njemu, raširivši ih i obavijajući noge oko leđa. Fleming kaže da je to izvrsno za intimnost, jer možete sinkronizirati disanje. Osim toga, to je sporiji položaj koji uključuje više trljanja nego potiskivanja, što može pomoći u izdržljivosti.

5. Međusobna masturbacija

Nije poza, ali je i dalje sjajna stvar za one s jakim libidom. Međusobna masturbacija daje vam puno kontrole nad vlastitom izdržljivošću i može vam pomoći u izgradnji bliskosti s vašim partnerom, objašnjava Gigi Engle, certificirani klinički seksolog.

- Predlažem da legnete na leđa radi vizualno najotvorenijeg iskustva gledanja vašeg partnera - kaže ona.

6. Poza 69

69 je s razlogom provjeren i hvaljeni oralni seksualni položaj. Oba partnera mogu uživati ​​u primanju stimulacije, a istovremeno ugoditi svom partneru. Fleming napominje da ponekad može biti pomalo odvraćajuće davanje i primanje u isto vrijeme, ali ako želite duže trajati, to možda nije loše. ' Poza je održiva i uključuje element zadirkivanja partnera', dodaje ona.

7. Bočni 69

Iako je 69 poza izvrsna za izdržljivost, Fleming napominje kako je važno biti pažljiv prema vratu ako to radite dulje vrijeme. Ako to nikada niste učinili, možda biste htjeli isprobati bočni 69. Oba partnera mogu ležati na bokovima i omogućiti im dulju akciju.

8. Kaubojka

Ne samo da je vjerojatnije da će žene postići orgazam na vrhu, napominje Fleming, već je ovo još jedan položaj koji uključuje manje potiskivanja i više trljanja te ljuljanja zdjelice.

'Budući da je manje potiskivanja, seks stvarno može trajati dulje', objašnjava ona.

9. Obrnuta kaubojka

Ovo je super poza za žene koje vole biti gore, a partneru s donje strane može biti zabavno dobiti drugačiji pogled na akciju. To je također položaj koji omogućuje stimulaciju klitorisa uz penetraciju, čineći orgazam vjerojatnijim.

10. Žlica

Još jedna mogućnost kada želite usporiti stvari, ali nastaviti s odnosom - poza 'žlice'. Odlična je kad se počnete osjećati umorno ili se približavate završetku i želite duže izdržati. Možete uživati ​​u vaginalnoj ili analnoj penetraciju, a Fleming kaže da je ovaj položaj izvrstan za stimulaciju G točke i da seks dulje potraje.

11. Stojeći s podignutom jednom nogom

Ovakav seks može biti zabavan jer vas može dignuti iz kreveta, gdje se vjerojatno odvija većina vaših seksualnih radnji. To je također dobar trening, napominje Fleming. Postoji nekoliko načina seksualnog odnosa uspravno, ali partnerica koja podiže jednu nogu omogućit će dublje prodiranje i stimulaciju za oboje, i naravno, možete stajati praktički gdje god želite. Različita mjesta mogu biti izuzetno uzbudljiva!

Ostali savjeti i trikovi za zadovoljavanje visokog seksualnog nagona:

1. Isprobajte nove stvari

Zajedno s isprobavanjem novih pozicija, Fleming kaže da je dobra ideja otvoriti svoj um i za druge nove stvari, poput igračaka, analne igre, gledanja pornografije i / ili uključivanja malo fetiša. Stvari poput osjetilnih ograničenja ili poveza preko očiju dobro su mjesto za početak, dodaje ona.

2. Popnite se gore

- Ako ste partner s višim spolnim nagonom, budite spremni biti gore - kaže Engle.

Ako vaš partner nije toliko uzbuđen kao vi, možda neće biti toliko voljan biti gore, a 'traženje od nekoga tko je umoran ili manje spreman za seks da obavi sve poslove u krevetu vjerojatno će rezultirati s manje seksa u budućnosti', dodaje ona.

3. Ne ustručavajte se tražiti 'oralac'

I na kraju, Engle kaže da oralni seks može biti dobra opcija ako jedan partner nije toliko uzbuđen kao drugi, ali i dalje je spreman navaliti na vas. Očito je, nemojte ih moliti ako nisu raspoloženi, no barem bi ponekad, kaže ona, mogli zadovoljiti vas bez ikakvog očekivanja da će primiti isto odmah.

Na kraju dana, zadovoljavajući seks izgledat će za svakoga drugačije, a parovi s posebno jakim seksualnim nagonima možda će trebati malo eksperimentirati kako bi shvatili što im najviše odgovara. Nikada nećete znati ako nikada ne pokušate, zato budite otvoreni za nove stvari, uživajte u intimnosti i jednostavno se zabavite s tim.