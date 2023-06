Stručnjakinja za seks pomogla je stotinama parova: Riješite razliku u libidu uz sedam koraka

Kako premostiti jaz u libidu kada jedan partner želi puno više seksa od drugog - i ne, to nije uvijek muškarac. Seksualna terapeutkinja Helen Mayor, koja je pomogla stotinama parova da se ponovno usklade dijeli svoj vodič od sedam koraka o tome kako ponovno probuditi strast u vezi.

- Kad upoznam ljude na zabavama i kažem im da sam psihoseksualni terapeut, najčešće pitanje koje mi postave, često šaptom, možda nakon nekoliko čaša vina, jest kako vratiti seksualni život na pravi put nakon što je iskra u braku oslabila - kaže Mayor.

To je također poznata tema u njezinoj klinici, a gotovo uvijek u korijenu se radi o neusklađenosti libida. No ponekad je razlog neusklađenosti kompliciran.

Nedavna anketa pokazala je da se Britanci seksaju manje od jednom tjedno. Google pretraživanja za parove koji imaju produljeno razdoblje seksualne neaktivnosti, porasla je za 223 posto u prošloj godini.

Zavirite li iza statistike, prema Mayor, pronaći ćete mnoštvo parova u kojima jedan od njih želi više seksa od drugog. I također isto je toliko žena koje bi željele više seksa u svojoj vezi kao i muškaraca.

Ovo se naziva 'jaz libida', a mnogi inače sretno vjenčani parovi pate od toga.

Zapravo, Mayor je, kako sama kaže, došla do zaključka da je to gotovo neizbježno u većini veza u nekom trenutku.

- Postavljamo barijere i gradimo prepreke, sve dok jednog dana seks jednostavno ne postane previše bremenit ili prenabijen emocijama, udaljimo se jedno od drugoga i naša veza sklizne u silaznu spiralu. Kad seks pođe po zlu, život se također često može činiti pogrešnim. Ali možete riješiti problem i zatvoriti jaz u libidu uklanjanjem štetnih uvjerenja koja ubijaju intimnost i oslobađanjem od obrazaca ponašanja koji troše strast koju ste nekoć osjećali jedno prema drugome - ističe terapeutkinja.

Ovdje je njezin vodič u sedam koraka o tome kako udahnuti novi život svojoj vezi, kao i kako uživati u najboljem seksu u svom životu, čak i s partnerom s kojim ste desetljećima spavali rame uz rame:

Jednom u dva tjedna je dosta

Mnoge žene pretpostavljaju da njihov partner ima određena očekivanja u vezi sa seksom, čak i u uspostavljenim dugoročnim vezama. Osjećaju da svaki poljubac ili dodir stvara neželjenu obvezu da skoče ravno u krevet i tako, nažalost, postaju nevoljni poljupcu ili dodiru u bilo kojem kontekstu - u spavaćoj sobi ili izvan nje.

Ubrzo izbjegavanje dodira postaje sveprisutno i muškarci se također povlače. Uskraćivanje bilo kakvog dodira jako je štetno za gotovo svaku vezu i može ostaviti parove ne samo da se osjećaju izolirano i usamljeno, već i nesigurno kako se vratiti jedno drugome.

- Tražim od svakog partnera da razjasni s koliko bi seksa bio zadovoljan. S gotovo svakim parom s kojim sam radila, to je bilo manje od njihove pretpostavke o tome koliko je druga osoba željela. Saznanje da biste oboje mogli biti zadovoljni rjeđim seksom nego što ste imali, omogućuje vam odahnuti. Svačija očekivanja se resetiraju. Osjećat ćete se smirenije zbog dodira, seksa i veze. Neki možda žele seks svake večeri, ali, prema mom iskustvu, većina se partnera samo treba osjećati poželjno, povezati se jednom tjedno ili svaka dva tjedna - kaže Mayor.

Imajte seks za početak

- Fascinantan novi razvoj u mojoj praksi je epidemija muškaraca koje viđam, mladih, zgodnih, nabildanih u teretani, koji jednostavno nisu osobito zainteresirani za seks. To je zbunjujuće i užasavajuće za jednako prekrasne žene s kojima se vjenčaju. Ovi se parovi vole, ali s obzirom na to da mogu birati između pretjeranog gledanja serije ili zajedničkog odlaska u krevet, on bira drugu epizodu - objašnjava Mayor.

Partnerici se čini da je izgubio seksualno zanimanje za nju. Problem je u tome što ti partneri ponekad nemaju nikakvo iskustvo seksa osim trenutne želje, pa moraju naučiti kako održati intimnost tako što će im to postati navika.

Pobjegnite od svakodnevice zajedničkog života. Učinite nešto novo, čak i ako je to razgovor o snovima za budućnost ili odlazak na vožnju biciklom.

Probajte novu igru uloga

Jedna od njezinih klijentica prekinula je seks sa svojim dugogodišnjim partnerom. Bili su zajedno desetljeće i bili su u kasnim 30-ima s malim djetetom i djetetom koje je tek krenulo u školu. Iako ga je voljela i smatrala ga privlačnim, nije ga 'željela', unatoč njegovoj stalnoj želji za njom. Njegova je želja bila toliko snažna da je osjećala da njezina nema mjesta za rast i, kao posljedicu, više nije imala pravi pojam o tome što ju je prije uzbuđivalo. Nakon nekog vremena zajedničkog rada, došli su do plana u kojem su se dogovorili zamijeniti uloge.

Sada je ona postala seksualni protagonist, a on bi je slijedio. To je značilo da je morao potpuno prestati inicirati i dati joj prostora da shvati što ju je palilo. Za nekoliko tjedana njezin libido više nije bio nadvladan njegovim. Ona je počela aktivno željeti seks, a on je uživao u osjećaju želje. Pustio je nju da određuje tempo i počela je primjećivati da se osjeća otvorenije, opuštenije i oslobođenije zbog svog novog osjećaja seksualne autonomije.

Mnogi parovi upadaju u kolotečinu u kojoj jedan inicira, a drugi se osjeća poželjnim. Promjena omogućuje da naučite više o sebi i svom partneru - seksualno.

Izrazite želje dodirivanja

Ako se borite s intimnim neskladom, pokušajte zapisivati stvari koje volite seksualno raditi. Autonomija i samopouzdanje, povjerenje i sigurnost veliki su faktori u seksu. Napišite stvari koje vam se sviđaju, ne sviđaju ili biste mogli isprobati, i napravite vlastitu staklenku želja. Čak i sam čin posezanja u staklenku može stvoriti tremu i uzbuđenje.

Stavite svoj seksualni život na prvo mjesto

Mnogi partneri su ljuti i frustrirani svojim seksualnim životom, ali te osjećaje prikrivaju njihovi veliki strahovi da brak neće potrajati. Postoje primjeri seksualnog odbacivanja koji često nemaju mnogo veze sa samim seksom, već odražava ono što ljudi osjećaju prema sebi. Nečije nezadovoljstvo životom može se projicirati u braku.

Ponekad moramo saznati prave razloge seksualne suše. Što nam je potrebno u našim životima da bismo bili zadovoljni i osjećali se dovoljno opušteno da oslobodimo seksualne osjećaje...

Voli svoje tijelo

Ako vam se ne sviđa vaše tijelo, ulazite u seks s negativnim stavom. Kada na svog partnera projicirate pretpostavku gađenja u bilo kojem trenutku kada dodirne dio vašeg tijela, vaš mozak u biti radi protiv želje. Potrebno je malo truda da se stvori nova priča. Često je najveća prepreka kako razgovarate sami sa sobom, jer ‘gađenje’ je vaše, a ne partnerovo.

Stvorite zdravu unutarnju priču umjesto mazohističke i s vremenom ćete stvoriti nove navike i živčane puteve koji vas nagrađuju dopaminom jer ste dobri prema sebi.

Važno - nikada ne koristite seks kao nagradu

Takvih je scenarija mnogo. Postoje situacije kada partner pristaje na seks tek kada drugi partner postane 'savršen' suprug i obiteljski čovjek, koristeći to gotovo kao nagradu za dobro ponašanje. Seks je često mjesto gdje se nezadovoljstvo u drugim dijelovima života počinje registrirati.

Morate utvrditi koji je pravi uzrok tenzija. Ako smatrate da jedno od vas na neki način ne vuče svoju 'težinu', napravite raspored oko kojeg se slažete, budite fleksibilni jedno prema drugome, ali budite i iskreni, a zatim sjednite zajedno za razgovor nakon što ste ga se pridržavali neko vrijeme i prilagodite ga na temelju povratnih informacija. Osjećaj obostrane brige i vrijednosti počet će liječiti seksualni jaz koji se pojavio u vezi. To nije trenutni proces, ali svakako je učinkovit, donosi Daily Mail.