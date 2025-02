Imate li najdraže dijete? Nova studija mogla bi odgovoriti na pitanje zašto je to tako

Vjerovali ili ne, to što ste vi uvjereni da svu svoju djecu volite jednako, odnosno da nemate jedno omiljeno dijete, ne znači da svi oko vas ne mogu primijetiti koje dijete vam je ipak najdraže. Američko psihološko društvo nedavno je objavilo rezultate istraživanja koji ukazuju na to da redoslijed rođenja, temperament i spol doista mogu utjecati na način na koji odgajate djecu, kao i na to hoćete li dati prednost jednom djetetu nad drugima.

POGLEDAJTE VIDEO: U Šestanovcu su pronašli formulu za demografsku obnovu

Pokretanje videa... 01:00 Idila u Šestanovcu, općini koja ulaže u mlade: 'Imamo sve i zato smo ostali ovdje s djecom' | Video: 24sata/pixsell



Studija je bila meta-analiza u kojoj su istraživači analizirali podatke iz 30 studija i 14 baza podataka s informacijama o više od 19.000 ljudi. Osim što su bilježili dob, osobine ličnosti i spol, istraživači su također promatrali kako su roditelji prijavili svoj odnos, kontrolu, raspodjelu resursa te pozitivne i negativne interakcije sa svakim djetetom.

Možete li pogoditi tko je bio favorit?

Foto: lev dolgachov

Kćeri i djeca koja su bila savjesnija i stvarala manje problema vjerojatno će imati bolji tretman kod svojih roditelja.

- Sljedeći puta kad se budete pitali je li vaš brat ili sestra zlatno dijete, sjetite se da se iza kulisa vjerojatno događa nešto više od puke sklonosti prema najstarijem ili najmlađem - istaknuo je glavni autor studije dr. Alexander Jensen, izvanredni profesor na Sveučilištu Brigham Young u Provu, u saveznoj američkoj državi Utah, u priopćenju za javnost.

- Možda se radi o odgovornosti, temperamentu ili o tome koliko je s vama lako ili teško izaći na kraj.

Utjecaj favoriziranja

Omiljenost može biti privremena i mijenjati se ovisno o okolnostima, rekla je dr. Ellen Weber Libby, umirovljena klinička psihologinja i autorica knjige “Omiljeno dijete: Kako ta uloga utječe na svakog člana obitelji za cijeli život”. Možda dijete koje volite ima kvalitetu koja vas podsjeća na voljenu baku koju ste izgubili. Ili je moguće da je to dijete usklađeno s vašim emocijama i pruža ruku pomoći nakon napornog dana, dodala je Weber Libby.

Foto: 123RF

Prema studiji, djeca koja imaju povlašteni tretman obično imaju neke prednosti u usporedbi s onima koja nemaju.

Omiljena djeca imaju bolje mentalno zdravlje, bolje ocjene, veću sposobnost reguliranja svojih emocija i zdravije odnose, pokazalo je istraživanje.

Ali biti omiljeno dijete nije uvijek tako dobra stvar, rekla je Weber Libby.

Roditelji favoriziranoj djeci ponekad previše ugađaju, što ih ne uči dobrim životnim vještinama za kasnije u životu. Također bi mogli dobiti poruku da se moraju ponašati na određene načine kako bi dobili pozornost i brigu, što bi ih moglo spriječiti da žive slobodno, rekla je.

Djeca koja nisu bila favoriti ponekad mogu imati više poteškoća u odrasloj dobi, rekao je Weber Libby.

- Djeca s kojom se postupa manje povoljno posebno su izložena riziku od veće upotrebe supstanci, lošijeg mentalnog zdravlja, lošijih obiteljskih odnosa. Također imaju sklonost više upadati u nevolje u školi i kod kuće, dodao je Jensen.

Kako održavate stvari poštenim i korektnim?

Foto: 123RF

Ključno je biti otvoren i pošten prema sebi u vezi s bilo kakvim povlaštenim tretmanom koji se ponekad može pojaviti i ponašati se u skladu s tim, rekao je Jensen.

- Izazov je u tome što se braća i sestre razlikuju jedni od drugih i mi moramo biti različiti roditelji u određenoj mjeri, ali nadamo se na zdrav i primjeren način - rekao je. Ova otkrića su važna jer roditeljima daju polazište za razmišljanje o tome prema kom od svoje djece mogu postupati više ili manje povoljno, dodao je.

Ako djeca razumiju zašto se prema njima postupa drugačije nego prema njihovoj braći i sestrama, manje ih pogađa takav postupak, naglašava Jensen. Također, humor može biti koristan roditeljski alat sve dok se koristi pozitivno, a ne na štetu djeteta, kažu stručnjaci.

Čak i ako vaša djeca kolutaju očima, nastavite se šaliti, kaže istraživanje. Na primjer, Jensenova najstarija kći došla mu je kad je imala oko 6 godina i požalila se da ima manje haljina od svoje mlađe sestre. Istaknuo joj je da njezina sestra nasljeđuje i njezine stvari, što je objašnjavalo zašto ima više haljina.

- Pogledala me i rekla, 'Oh, to ima smisla', pa otrčala dalje igrati se - priča.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Nadam se da će roditelji iskoristiti našu studiju kao ideje za razmatranje toga kako se drugačije odnositi prema svojoj djeci te raditi na tome da razlike budu pravedne i da ih njihova djeca razumiju, ističe Jensen. Također je važno da budete spremni čuti kad vas djeca ili partner upozore da je očito da imate miljenika te da postoje razlike u vašem roditeljstvu. Morate ih biti spremni priznati, ali i mijenjati - ističe Jensen.

Jedan od načina da to najbolje spoznate jest upravo da pitate djecu, koja će vam reći ako misle da između njih i druge djece postoje razlike, prenosi CNN.