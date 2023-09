Influencerica: 'Isprobala sam skandinavsku metodu spavanja. Pa ovo spašava brakove!'

Zapravo se sve može svesti na to da umjesto jednog velikog pokrivača parovi biraju dva manja tako da svatko ima svoj i više nema noćnih 'povuci potegni' situacija kad partneri bude jedan drugoga dok se pokušavaju utopliti pa pritom vuku pokrivač svatko na svoju stranu. Ili, jednom možda treba tanji pokrivač jer nije zimogrozan, dok će drugi lakše zaspati uz deblji.

Ova je praksa popularizirana u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, a influencerica Erica Stolman Dowdy odučila ju je iskušati. Uglavnom, oduševila se i sad tvrdi da bi skandinavska metoda spavanja mogla spasiti mnoge brakove.

- Skandinavska metoda spavanja je apsolutno odlična. Preporučila bih je svima - rekla je u videu koji je na TikToku pregledan preko 3,6 milijuna puta.

Kaže da je ovaj trik sa spavanjem naučila kada je sa suprugom bila u Kopenhagenu, u Danskoj pa ga je odlučila iskušati i u vlastitom domu.

Komentari na njezinu objavu su raznoliki, od oduševljenja 'nečim ovako genijalnim' do onih 'da to i nije neka novost, jer mnogi ljudi u svijetu ovako spavaju od davnina, a ne žive u skandinavskim zemljama'.

Inače, ima logike u tome da se s odvojenim pokrivačima bolje spava.

- Jedan supružnik može imati višu ili nižu tjelesnu temperaturu od drugog, što dovodi do neusklađenosti u potrebama za snom. Dijeljenje pokrivača zna dovesti do većeg broja buđenja tijekom noći - kažu u američkoj Zakladi za spavanje, a prenosi New York Post.