<p>Jodie Weston iz Velike Britanije je DJ, radijska voditeljica te Instagram influencerica, a kako nije u vezi, osvrnula se na efekt koji korona danas ima na samce. </p><p>- Sada je to katastrofa, bila sam prisiljena pribjeći internet upoznavanjima i spojevima, a to je grozno iskustvo - istaknula je Jodie (27).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prvo Zoom vjenčanje u svijetu</strong></p><p>Ona je od početka pandemije bila ukupno na osam spojeva, a prije njih provjerila bi potencijalnog partnera kako bi se 'uvjerila da nije potpuni luđak', prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8945271/Instagram-influencer-shares-lockdown-dating-horror-stories.html">Daily Mail</a>.</p><p>Međutim, priznaje da njezin postupak provjere nije bio baš uspješan, s obzirom na katastrofe s kojima se susrela.</p><p>Jodie se prisjetila vremena kada je išla na Zoom spoj u dogovoreno vrijeme, ali je tada primijetila damu koja je neočekivano prošla pored kamere - i brzo shvatila da je to djevojka muškarca koji joj je udvarao.</p><p>- Tijekom vrhunca pandemije razgovarali smo o tome što radimo, kako provodimo vrijeme, šećemo se i stvari su išle super, no tada je odjednom iza njega prošla neka djevojka, a on je nastavio pričati dok sam ja bijesno gledala u zaslon. Zatim se, nakon što je shvatio u što buljim, okrenuo, a zatim brzo zatvorio zaslon prijenosnog računala i prekinuo chat Zoom jer je očito bila njegova djevojka koja je neočekivano došla - ispričala je.</p><p>Jodie je također ispričala da je samo ove godine primila preko 100 eksplicitnih slika potencijalnih udvarača. </p><p>- U životu sam primila barem 500 slika muških genitalija, ali ove godine vjerojatno oko 100, očito je kako je zbog pandemije prosjek porastao - izjavila je.</p><p>Kod primanja takve fotografije, Instagram šalje upozorenje da je 'slika zamućena radi vaše zaštite', pa je Jodie jednostavno prestala i otvarati takve poruke.</p><p>- To stvarno nije ono što trebate ili želite vidjeti kad se probudite ili u bilo koje doba dana - istaknula je.</p><p>To je toliko nepotrebno, ne znam zašto to dečki rade. Nikad nisam upoznala ženu koja je rekla: 'Poslao mi je sliku svog x i oduševio me. Zamislite da djevojka pošalje strancu sliku svoje vagine i ništa drugo. To se jednostavno ne može dogoditi, objasnila je.</p><p>Jodie se prisjetila i kako su joj muškarci 'agresivno' prilazili kad je s majkom šetala ulicom te u supermarketima - jedinim mjestima gdje su se ljudi mogli vidjeti za vrijeme korone.</p><p>- Vjerojatno zato što je supermarket bio jedno od otvorenih mjesta, pa su određeni muškarci mislili da trebaju okušati sreću na bilo koji način, no pritom su bili vrlo izravni i neugodni - rekla je.</p><h2>Muškarci su se zapustili</h2><p>Jodie vjeruje da su se muškarci zapustili zbog zatvaranja teretana, naručivanja hrane kod kuće, ljenčarenja ispred TV-a i na igricama.</p><p>- Moj ljubavni život trenutno je prilično tragičan i vrlo je malo mogućnosti upoznati privlačne i kvalitetne muškarce - izjavila je.</p><p>Mnogi su muškarci prestali vježbati, očito je potrošnja alkohola i brze hrane porasla zbog dosade, a ni ne razmišljaju kako s time neće privući žene, smatra Jodie.</p>