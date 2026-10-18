Novo istraživanje donijelo je zanimljive rezultate koji bi mogli otvoriti vrata novim pristupima očuvanju zdravlja, no potrebna su dodatna istraživanja kako bi se potvrdila njihova primjena kod ljudi
Injekcija koja uništava masne stanice pokazuje prve rezultate
Masnoća oko trbuha ne smanjuje se uvijek lako, a novi lijek pokušava joj doskočiti neobičnim pristupom. Umjesto da samo smanjuje masne stanice, injekcija CBL-514 potiče njihovo odumiranje. Rani rezultati kliničkih ispitivanja upućuju na smanjenje masnog tkiva ispod kože, a novija analiza sugerira i mogući učinak na visceralnu masnoću, koja se nakuplja dublje, oko organa.
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Dva ispitivanja druge faze uključila su 107 i 173 sudionika. Pokazala su da je CBL-514 smanjio potkožnu masnoću kod većine sudionika. U naknadnoj analizi podataka 41 osobe, oni koji su primali injekcije do 12 tjedana imali su prosječno 12,01 posto manje visceralne masnoće. U skupini koja je primala placebo ona se, četiri tjedna nakon posljednje injekcije, prosječno povećala za 5,68 posto.
- Ovi rezultati pružaju ohrabrujuće rane dokaze da CBL-514 može smanjiti volumen visceralne masnoće u području trbuha – rekla je epidemiologinja Marie Spreckley sa Sveučilišta u Cambridgeu.
Endokrinolog Timothy Garvey sa Sveučilišta Alabama u Birminghamu, koji je vodio ispitivanje, rekao je da bi smanjenje potkožne masnoće moglo donijeti i vidljive promjene, poput ravnijeg trbuha. Ipak, za zdravlje bi važniji mogli biti gubitak visceralne masnoće i moguće poboljšanje krvnog tlaka i kolesterola, objasnio je. Te učinke tek treba potvrditi.
U pokusima na štakorima, oni koji su uz tirzepatid primali i CBL-514 izgubili su više kilograma nego životinje koje su dobivale samo tirzepatid. Nakon prestanka terapije dobili su i manje na težini. Istraživači nagađaju da bi uništavanje masnih stanica moglo otežati povrat izgubljenih kilograma, ali to još moraju ispitati na ljudima.
Rezultati zasad nisu prošli stručnu recenziju: predstavljeni su na konferenciji i objavljeni u priopćenjima tvrtke. Potrebna su veća ispitivanja s duljim praćenjem, koja će provjeriti i utjecaj na zdravlje.
*uz korištenje AI-ja
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