Injekcija koja uništava masne stanice pokazuje prve rezultate

Masnoća oko trbuha ne smanjuje se uvijek lako, a novi lijek pokušava joj doskočiti neobičnim pristupom. Umjesto da samo smanjuje masne stanice, injekcija CBL-514 potiče njihovo odumiranje. Rani rezultati kliničkih ispitivanja upućuju na smanjenje masnog tkiva ispod kože, a novija analiza sugerira i mogući učinak na visceralnu masnoću, koja se nakuplja dublje, oko organa.

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Dva ispitivanja druge faze uključila su 107 i 173 sudionika. Pokazala su da je CBL-514 smanjio potkožnu masnoću kod većine sudionika. U naknadnoj analizi podataka 41 osobe, oni koji su primali injekcije do 12 tjedana imali su prosječno 12,01 posto manje visceralne masnoće. U skupini koja je primala placebo ona se, četiri tjedna nakon posljednje injekcije, prosječno povećala za 5,68 posto.

- Ovi rezultati pružaju ohrabrujuće rane dokaze da CBL-514 može smanjiti volumen visceralne masnoće u području trbuha – rekla je epidemiologinja Marie Spreckley sa Sveučilišta u Cambridgeu.

Foto: ilustracija/Canva

Endokrinolog Timothy Garvey sa Sveučilišta Alabama u Birminghamu, koji je vodio ispitivanje, rekao je da bi smanjenje potkožne masnoće moglo donijeti i vidljive promjene, poput ravnijeg trbuha. Ipak, za zdravlje bi važniji mogli biti gubitak visceralne masnoće i moguće poboljšanje krvnog tlaka i kolesterola, objasnio je. Te učinke tek treba potvrditi.

U pokusima na štakorima, oni koji su uz tirzepatid primali i CBL-514 izgubili su više kilograma nego životinje koje su dobivale samo tirzepatid. Nakon prestanka terapije dobili su i manje na težini. Istraživači nagađaju da bi uništavanje masnih stanica moglo otežati povrat izgubljenih kilograma, ali to još moraju ispitati na ljudima.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Rezultati zasad nisu prošli stručnu recenziju: predstavljeni su na konferenciji i objavljeni u priopćenjima tvrtke. Potrebna su veća ispitivanja s duljim praćenjem, koja će provjeriti i utjecaj na zdravlje.

*uz korištenje AI-ja