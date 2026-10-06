Kamo odlazi masnoća kada smršavimo? Odgovor bi vas mogao poprilično iznenaditi

Kad počnemo gubiti kilograme, često kažemo da se masnoća jednostavno 'sagorijeva' i pretvara u energiju. No ono što se zapravo događa u tijelu puno je zanimljivije - masnoća se razgrađuje, a njezini sastojci naposljetku napuštaju organizam.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:21 Htjela sam mu dokazati da je pogriješio, rekla je Rachael. Izbacila je gazirana pića i nezdravu hranu te svakodnevno vježba. 'Zaljubila sam se u vježbanje', zaključila je bodybuilderica. | Video: 24sata/pixsell

Što se događa s masnoćom?

Masnoća se u tijelu uglavnom pohranjuje u obliku triglicerida. Kada organizmu treba dodatna energija, oni se razgrađuju, a masne kiseline prolaze kroz niz kemijskih reakcija.

U tom procesu oslobađa se energija, ali sama masa ne nestaje. Atomi od kojih je masnoća sastavljena pretvaraju se u druge spojeve, među kojima su ugljikov dioksid i voda.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Zbog toga izraz 'sagorijevanje masnoće' nije potpuno precizan. Masnoća se ne pretvara jednostavno u energiju, već njezini sastojci završavaju kao produkti metabolizma.

Većina masnoće napušta tijelo kroz pluća

Prema izračunima objavljenima u znanstvenom radu, oko 84 posto mase razgrađene masnoće napušta tijelo u obliku ugljikovog dioksida, dok se preostalih oko 16 posto pretvara u vodu.

To znači da bi od 10 kilograma izgubljene masnoće oko 8,4 kilograma naposljetku izašlo iz tijela kroz izdahnuti ugljikov dioksid, dok bi se oko 1,6 kilograma pretvorilo u vodu.

Foto: jacoblund

Voda se zatim izlučuje mokraćom, znojem i drugim tjelesnim procesima, dok su pluća glavni put kojim masa razgrađene masnoće napušta organizam.

To ne znači da ćemo smršavjeti bržim disanjem

Iako većina razgrađene masnoće napušta tijelo kroz pluća, to ne znači da ćemo izgubiti kilograme ako samo počnemo brže ili dublje disati.

Za smanjenje masnih zaliha potreban je energetski deficit - stanje u kojem tijelo kroz određeno vrijeme troši više energije nego što je dobiva hranom i pićem. Tjelesna aktivnost povećava potrošnju energije, dok prehrana određuje koliko energije unosimo.

Ubrzano disanje tijekom vježbanja zato nije razlog zbog kojeg mršavimo, već posljedica povećane potrebe tijela za kisikom i stvaranja ugljikovog dioksida.

Ključ su održive navike

Gubitak kilograma ne ovisi o jednom triku, već o navikama koje je moguće dugoročno održavati. Uravnotežena prehrana, redovito kretanje i dovoljno sna važni su dijelovi zdravog pristupa kontroli tjelesne težine.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Brza šetnja, ples, vožnja bicikla, plivanje ili druga aktivnost u kojoj uživate mogu pomoći u povećanju potrošnje energije. Iako masnoća velikim dijelom napušta tijelo kroz pluća, za njezino smanjenje i dalje je ključno da organizam kroz vrijeme troši više energije nego što je unosi.