Učiteljica joge Doria Gani, iz jugozapadnog Londona, bavi se jogom već dvanaest godina, a njezin put do oslobođenja i prihvaćanja sebe bio je pun velikih prepreka.

- Osjećala sam se nevjerojatno ponosno dok sam gledala 16 golih muškaraca i žena kako sa mnom rade psa okrenutog prema dolje (joga pozu). Kao učiteljica gole joge živjela sam svoj san, pomažući drugima da prihvate svoja tijela - rekla je Doria i započela svoju priču.

- Odrastajući u Toskani u Italiji, dugo sam se borila s lošom slikom o sebi. Kao tinejdžerica sam imala malo više od 44 kilograma, a bila sam visoka samo 152 centimetra. S 25 ​​godina, dobila sam bulimiju i spustila sam težinu na nezdravih 40 kilograma i premda sam se srećom oporavila nakon godinu dana, još uvijek sam imala negativne misli o svom tijelu - ispričala je.

- Onda sam 2005. godine, u dobi od 29 godina, došla u London kako bih usavršila engleski jezik, zaposlivši se u maloprodaji u Covent Gardenu. Ubrzo sam zavoljela London i na kraju odlučila ostati. Četiri godine kasnije svijet mi se poljuljao kad sam primijetila da krvarim nakon seksa s tadašnjim dečkom - rekla je Doria i dodala da je odmah otišla na papa test i biopsiju.

- Rezultati su bili poražavajući, dobila sam najgoru moguću vijest: imala sam rak vrata maternice u 3. stadiju. Operirana sam u svibnju 2009., nakon čega sam išla na kemoterapiju i radioterapiju, što je potaknulo ranu menopauzu. Bila sam u šoku kad su mi rekli da nikad neću moći imati djecu - ispričala je.

Nastavlja da je mjesecima nakon tretmana bila slaba i da je jedan dan odlučila otići na sat joge koja se održavala u Macmillan centru.

- Nikad prije nisam probala jogu i bilo mi je dobro ponovno se povezati sa svojim tijelom. Nakon tri odlaska osjećala sam se sretnije i jače i uskoro sam išla svaki dan - rekla je i nastavila da joj se toliko svidjelo vježbati jogu da je u ožujku 2014. uzela šest tjedana odmora od posla kako bi otišla u Indiju i položila tečaj za instruktoricu joge.

- Godinu dana kasnije otišla sam na Burning Man Festival u Nevadi, gdje je prihvaćena golotinja. Jednog jutra vidjela sam manekenku kako gola pozira ispod ogromne skulpture. Bilo je tako cool da sam odlučila i ja probati. Skidajući se, prišla sam tipu s kamerom i zamolila ga da me slika. Isprva, kad sam počela raditi joga poze sam bila nervozna. Ali, on je fotografirao i to je bilo to. Na kraju sam se opustila i koncentrirala na svoje disanje, izgubljena u trenutku - ispričala je za britanski Sun.

- Kad sam se vratila u London, htjela sam podijeliti s drugima osjećaj slobode podučavajući golu jogu, a u travnju 2016. godine počela sam raditi individualne satove, prilagođavajući ih svom poslu u ljudskim resursima - prisjetila se dodajući da je uglavnom podučavala klijente koji su se oporavljali od raka i nudiste. Bio je i jedan muškarac koji ju je pitao hoće li ga dirati dok radi golu jogu, na što mu je odgovorila nikako i odlučila da odbija klijente koji imaju seksualne želje, a ne želju za golom jogom.

- Prvi tečaj gole joge sam držala u prohladnoj dvorani u južnom Londonu u siječnju 2017. i svih 16 mjesta je bilo popunjeno. Prije toga bila sam jako nervozna, gotovo mi je pozlilo. Ljude sam rasporedila u polukrug tako da su svi okrenuti prema meni, a ne jedni prema drugima, i rekla sam im da buljenje i kritiziranje nisu dopušteni. Kad bih trebala ispraviti držanje učenika, razgovarala bih s njima, ali ih ne bih dodirivala, kako bi im bilo ugodno - objasnila je kako izgleda tečaj gole joge te granice koje je postavila kako bi svim učenicima bilo ugodno.

- Često studenti dolaze na moje satove tihi i nervozni, ali kad odu, svi čavrljaju i smješkaju se. Također se zna dogoditi da se ljudi tijekom sata ili poslije rasplaču, što se događa kad se oslobodite stresa i traume. A to vam pruža gola joga - rekla je.

Doria je ispričala kako je jedna je od njenih učenica u prošlosti bila silovana i patila je od depresije. Smatrala je da su njeni satovi korisni i da su sigurno mjesto na kojem može biti gola s drugim muškarcima i ženama.

- Gola joga je za nju bila ljekovita i kaže da joj je pomogla da prihvati svoje tijelo - dodala je.

U 2018. godini Dorija je dala otkaz kako bi nastavila raditi kao instruktorica gole joge. Tijekom lockdowna je morala držati satove putem Zooma, što je dobro funkcioniralo, ali kaže da se veselila ponovnom radu licem u lice.

- U međuvremenu, puno toga sam prošla od mojih dana bulimije i stvarno sam daleko stigla. Gola joga mi je omogućila da se oslobodim prošlosti i ostanem mentalno i fizički u formi - ispričala je.

- Pomagati drugima da vole svoja tijela postalo je moje životno djelo - zaključila je.