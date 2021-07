Prošlo je devet godina od kako se Jane Fulton (35) iz Glasgowa pridružila ovoj društvenoj mreži za upoznavanje. Bila je na čak 50 spojeva na kojima je doživjela razne neugodnosti. O tome je čak napisala i knjigu '30 Reasons to Swipe Left'.

Evo što je sve otkriila:

- Hoćemo se naći sredinom ovog tjedna, upitao me Ben, s kojim sam razgovarala nekoliko tjedana. Dogovorili smo sastanak za vikend u pubu. Imala sam dobar osjećaj. Odjenula sam slatku haljinu, savršeno se našminkala i čekala pred vratima. Kada je došao upitala sam ga zašto izgleda pomalo tužno dok je u ruci držao malu torbu. Tada je on počeo plakati. Kroz plač je promrmljao da mu je mačka uginula i da je želi pokopati, ali ne sam. Bila sam zaprepaštena i izmislila da moram hitno ići i pobjegla s mjesta prije nego sam ga blokirala u aplikaciji - otkrila je Jane.

I to je bio samo jedan od muškaraca koje je blokirala poslije spoja. Dodala je kako je na spoju bila i s muškarcem koji nije mogao prestati psovati, šezdesetogodišnjak koji se na Tinderu predstavljao puno mlađim kao i s muškarcem koji joj je otrovao hranu kako bi ju mogao zavesti.

Kada je imala 18 godina mislila je da upoznala onog pravog. Joea je upoznala na jednoj kućnoj zabavi i bila s njim cijeli fakultet, ali onda su razišli. Nakon prekida napustila je Veliku Britaniju i pridružila se osoblju dječjeg kluba na kruzeru. Dvije godine je provela na kruzeru. S 26 godina se vratila u Glasgow gdje se zaposlila u TV produkciji.

U početku je odbijala otvoriti profil na Tinderu, ali kasnije na nagovor prijatelja ipak ga je napravila.

- Uvijek sam se rugala da je to za čudake i da tamo mogu samo upoznati serijskog ubojicu pa me iznenadilo kad sam odmah kliknula s Kirkom. Razgovarali smo nekoliko tjedana prije nego smo se našli u jednom restoranu. Jako mi se svidio, a samo nekoliko tjedana kasnije završila sam s njim u krevetu. Međutim, on je odbio naš odnos proglasiti vezom, a kasnije sam saznala da se viđao i s drugima - ispričala je.

Tinder je kasnije izbrisala, ali nakon nekoliko mjeseci ponovno ga je instalirala kao i Hinge i Bumble. Htjela je pronaći onog pravog.

- Nakon što sam upoznala Kierana na Bumbleu, razgovarali smo nekoliko tjedana prije nego što smo odlučili otići u restoran. Bio je zgodan i djelovao je pristojno. Međutim, odjednom je samo problijedio i počeo dahtati. Mislila sam da ima srčani udar, ali imao je napadaj panike. Morala sam zvati njegovu mamu za upute. 'Ušuškavajući' ga u krevet, plakao je. Bio je tako divan, ali nakon toga se više nismo mogli vidjeti. Bilo je to previše - otkrila je.

- Imala sam dobar osjećaj i u vezi Jimmyja kojeg sam upoznao na Hingeu. Živio je dva sata od mene i osvojio me impresivnim prijedlogom za sastankom u dvorcu s hranom i pićem. Međutim, zakasnio je, došao je znojan i zaboravio je bilo gdje rezervirati večeru. U kafiću gdje smo sjeli je pio bocu za bocom, a zatim je pobjegao i ostavio mi neplaćene račune - dodala je.

- Zatim je tu bio Mike kojeg sam upoznala na Bumbleu. Izgledao je kako je i rekao i bio je zabavan i prijateljski raspoložen. Međutim, u restoranu sam osjetila čudan miris i pitala sam ga je li to možda dolazi od momka koji je sjedio u našoj blizini i ispijao kriglu. Kasnije sam shvatila da je to Mike - nije mogao prestati ispuštati vjetrove. Odlučila sam mu dati i drugu šansu. Dogovorili smo obrok kod njega. Ali tamo, dok je kuhao, mogla sam čuti kako veselo prdi. 'Odvratno', pomislila sam, shvativši da on nije čovjek za mene - ispričala je svoja iskustva Jane.

Rekla je i kako unatoč ovim neugodnim iskustvima neće odustati dok ne pronađe nekoga za sebe, piše The Sun.