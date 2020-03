Ispovijest majke iz Italije: Ja sam ti, ali tri tjedna prije tebe

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 3 bake bit će skupa u izolaciji: Pit ćemo vino i gledati 'Krunu'

Julie Cohen je spisateljica i urednica koja živi u sjevernoj Italiji. Na portalu romper.com je opisala život u karanteni s malom djecom, dok u isto vrijeme radi. Bude tu kaže i smijeha i tuge, i brige i veselja.

Ovo je njezina ispovijest:

U mojoj regiji sjeverne Italije škole i sve djelatnosti su zatvorene od 23. veljače, a mi smo službeno crvena zona u karanteni od 9. ožujka. Karantena ovdje znači da ne smijemo napustiti kuću. Moj partner i dalje ide na posao jer mora ići, a osim toga, možemo odlaziti samo po namirnice i hitne medicinske potrepštine. Ukoliko se karantena prekrši, ljudi se suočavaju s ogromnim kaznama, pa čak i uhićenjima. Te bi mjere trebale trajati do 3. travnja, ali trajat će duže bude li potrebno.

Svaki dan postoji trenutak kada se iskreno pitam jesam li izgubila razum, a kako sam u središtu zbivanja, željela bih vam dati nekoliko savjeta.

Zapamtite zašto ste zatvoreni

Moja obitelj je zdrava i nije pod visokim rizikom govorimo li o virusu COVID-19. Ukoliko ste u sličnoj situaciji, razmišljanje na način u kojemu boravite u zatvorenom kako biste zaštitili sebe, neće vas provesti kroz te tjedne.

Morate razmišljati o drugima koje treba zaštititi te svakodnevno podsjećati sebe i svoju djecu na te ljude. Štitimo našeg voljenog starijeg susjeda od respiratornih problema, susjeda koji je bio kao djed mojoj djeci dok smo živjeli u inozemstvu. Štitimo starijeg čovjeka dva vrata niže koji drugu noć stoji na svojem prozoru i trombonom žalosno svira talijansku državnu himnu.

Foto: Dreamstime

Napravite plan za brigu o djeci

Ovaj dio je stvarno težak. Ne postoji priručnik s odlomkom 'u slučaju svjetske pandemije'. Ne mogu razgovarati o svačijoj situaciji, a neke su zbilja teže od drugih - vidim vas samohrane roditelje; vi ste ratnici. Pokušajte smisliti neki privid plana prije nego što osjetite očaj i paniku. Ako nemate partnera s kojim biste stvorili tim za brigu o djeci, obratite se prijatelju u sličnoj situaciji ili susjedima koji žive uz vas.

Neću reći drugim roditeljima koji borave kod kuće - kako zabaviti djecu. Iskreno, smatram da je sva ta gomila ideja pretjerana i često me natjeraju da se loše osjećam. Zašto ne mislim da je pečenje s mojom djecom zabavno? Zašto se ne možemo igrati s magnetskim pijeskom satima poput onih drugih obitelji umjesto četiri minute prije nego što se moj trogodišnjak naljuti?

Budite blagi prema sebi

Radite ono što djeluje za vas i vašu djecu, a zatim se odmarajte. Dopustite si više vremena pred ekranom. Ovo je zastrašujuće vrijeme koje izaziva anksioznost. Nitko ne očekuje da roditelj intelektualno i kreativno stimulira svoju djecu cijeli dan dok ih podučava kod kuće, kuha, čisti i radi. Ako imate šefa, budite s tom osobom jasni što mislite da možete postići, a zatim svaki dan iznova procjenjujte. Neki će dani biti bolji od drugih.

Isto se odnosi i na to kako se osjećate prema sebi. Većinu dana osjećam se poput onog smrdljivog negativca Gollum-meet-Lady-Macbeth koji se kreće oko kuće i umotava ruke u smrdljivu pidžamu. Ali, u posljednje vrijeme pokušavam govoriti sebi kako sam zaista samo jedna od onih evoluiranih dama koje treniraju kosu da ne postane masna od nedostatka pranja i koja može nositi prirodni dezodorans bez da smrdi. (Ni jedno ne radi).

Radit ćete čudne stvari kako bi prošlo vrijeme

Cijeli dan sam se nastavljala vraćati uvodnom spotu na YouTube videu Boba i Brada, dvojice najpoznatijih fizikalnih terapeuta na internetu. Svaki put kad sam to pogledala, smijala sam se glasno jer ih tako volim. Čak sam označila video koji ću gledati kad god se osjećam loše.

No, je li video zapravo bio smiješan? Jesam li izgubila osjećaj za stvarnost? Poslala bih ga prijateljima, ali zbog vremenske razlike morala bih čekati šest sati da dobijem odgovor: Ne, ti si luda ili, da, smiješno je; dobro si. U međuvremenu sam gledala Coco sa svojom djecom i razmišljala o tome kako bi život bio bolji kada bih svaki dan nosila vijenac s cvijećem Fride Kahlo. Kasnije, dok sam 7000-i put slušala zvučni zapis Frozen 2, plakala sam stvarne suze zbog Ane i toga kako pjeva 'Home'. Potom sam kupila kupaći kostim s dugim rukavima s interneta, za odmor koji smo već otkazali.

Foto: Dreamstime

Ostanite povezani da ne biste izgubili humor

Nema ništa smiješno vezano za korona virus. Ljudi umiru; drugi se suočavaju s financijskom propašću. Ovo je doista grozno vrijeme. Međutim, u ovim mračnim danima, dok radimo na zaštiti jednih drugih zadržavajući se u zatvorenom i usporavajući tako širenje ovog virusa, moramo se boriti i da zadržimo smisao za humor jer je to dio našeg čovječanstva.

Kad je moj muž kod kuće, imamo mnogo onih trenutaka u kojima se gledamo i samo se smijemo. Uostalom, golo dijete na trijemu koje viče 'guza i kaka' je dijete koje smo mi stvorili. Ali, kad mi suprug nije kod kuće, naporno radim da bih ostala povezana s prijateljima. Jer kad se moja djeca svađaju oko toga kome je mokraća više žuta, to je smiješno samo ako mogu podijeliti s nekim. Opet, s vremenskom razlikom, aplikacije poput Marca Pola su mi dobre.

Moja djeca i ja možemo slati videozapise našim prijateljima i obrnuto. Mogu šaputati prijateljima dok se skrivam od svoje djece tijekom igranja skrivača kako ne mogu zamisliti raditi to još nekoliko dana, a kamoli još četiri tjedna...

Ne zavaravajte se

Isprva sam pokušavala sama sebe uvjeriti kako bi ovo moglo biti poput ljetnog odmora koji sam propustila zbog posla. Ili bi to moglo biti poput dodatnog rodiljnog odmora od šest tjedana kojega si nisam mogla priuštiti jer sam bila zaposlena u magazinu i plaćana po satu.

Ali, takav način razmišljanja me zapravo jako ljutio. Ne, ovi tjedni nisu dani za ljenčarenje uz bazen s moje dvoje male djece ili oni dodatni tjedni koje prije šest godina nisam mogla provesti na kauču držeći svoje novorođenče. Ovaj trenutni život je ludnica, i nije nalik ničemu što je naša generacija, pa čak ni generacija naših roditelja, vidjela.

Trebala su mi puna tri tjedna od zatvaranja škole i tjedan karantene da i ja počnem pronalaziti svijetle točke. Jučer mi je kćer usisavala, to je nova vještina koju je naučila u karanteni, a mi smo pjevali. Prozori su bili otvoreni i sunce je sjalo. Dan se kretao sporo, ali ne u onom egzistencijalnom strahu kakav sam često osjećala tijekom karantene. Nemojte me krivo shvatiti, trenutak je prolazan. Ali bio je to trenutak.

Nemojte biti strogi prema sebi ako vam je potrebno neko vrijeme.

Radimo ovo za opće dobro i to je nešto što nikada nećemo zaboraviti ili požaliti. Želim vam sve najbolje, iz Italije, s ljubavlju.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ne smiju raditi, niti vratiti se kući: A tko će im platiti rentu?

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA sa glumicom Barbarom Rocco: