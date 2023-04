Ispovijest mlade žene: 'Nisam željela na pobačaj pa sam rodila dijete i dala ga na posvajanje'

Erin iz SAD-a danas ima 31 godinu i prisjeća se kako je prije desetak godina ostala trudna nakon veze koju nije shvaćala ozbiljno, bio je to, kaže, 'više seks nego prava veza'.

- Nisam bila spremna postati majkom. Planirala sam pobaciti, ali sam se predomislila i darovala svojeg sina nepoznatoj obitelji koja ga je neopisivo željela - prisjetila se.

Erin se nakon nekog vremena udala i dobila dvoje djece. Nada se kako će jednog dana, nakon što njezin sin navrši 18 godine, uspostaviti vezu s njom te svojim polubratom i polusestrom.

Ovo je njezina ispovijest:

Studirala sam i znala sam kako ni blizu nisam spremna biti majka. Živjela sam pomalo neurednim životom, ali tu nije bilo ni droge ni alkohola. Jednostavno sam osjećala da će djetetu biti bolje s nekim drugim. Bila sam jako zabrinuta što napraviti.

Pauzirala sam jedan semestar na fakultetu i otišla u Centar koji je pomagao mladim ženama sa svim vrstama borbi, od depresije, poremećaja prehrane do neplanirane trudnoće. Prije toga sam Chrisu rekla kako sam pobacila.

Ali, nazvala sam ga čim sam stigla i rekla mu: 'Pa, ja sam u Louisiani. Nisam imala pobačaj. Žao mi je, no još uvijek sam trudna. Je li to tebi u redu?'. Chris, koji je bio posvojen kao dijete, na početku je bio u šoku, ali na kraju me podržao u tome da naše dijete dam drugoj obitelji. Rekao je: 'Da mene moji roditelji nisu usvojili, ne znam što bi bilo sa mnom'.

Odlučila sam se za polu otvoreni tip usvajanja. Izabrala sam obitelj iz Teksasa jer su mi se činili puni ljubavi i osjetila sam veliku povezanost s njima. Ali, nisu svi bili sretni s tom odlukom. Chrisov otac želio se boriti za skrbništvo, ali Chris je uskočio i odgovorio ga od toga. Rodila sam sina.

Prema uvjetima iz sporazuma o posvajanju, posvajatelji su mi pet godina slali novosti o njemu kao i njegove fotografije. Bilo mi je teško u početku, moram to priznati, ali sama sam sebe podsjećala kako sam izabrala ovu obitelj za njega s razlogom, tako da bude okružen ljubavlju i ima život kakav zaslužuje, piše Country Living.

