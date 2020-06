Sve \u0161to vam treba je limun te klin\u010di\u0107i. Limun jednostavno presijecite na pola te u svaku polovicu zabodite klin\u010di\u0107e. Nakon toga polovice limuna odlo\u017eite u sobe u kojima boravite te obavezno spava\u0107e sobe - budu\u0107i da se ve\u0107ina uboda doga\u0111a upravo po no\u0107i, dok spavamo.

<p>S dolaskom ljeta veselimo se toplijim danima i ugodnim večerima, no njih nam često znaju pokvariti dosadne napasti - komarci koji uvijek iznova pronađu put u naš dom. Svakako, razni komarnici na prozorima, zavjese i slične pregrade učinkovito sprječavaju njihov ulazak, no nemoguće ih je stalno držati zatvorenima - osobito pri vrućinama.</p><p>Razni repelenti koji se nanose na kožu mogu također biti učinkoviti, ali je i zahtjevno stalno biti 'premazan' s njima. Stoga, prirodna rješenja se nameću kao ona najbolja, barem kod obitelji s malom djecom koje su i česte žrtve bolnih, crvenih uboda.</p><p>Popularan recept upravo za to s Twittera je vrlo jednostavan, a sastojke vjerojatno već imate kod kuće te su vrlo jeftini.</p><p>Sve što vam treba je limun te klinčići. Limun jednostavno presijecite na pola te u svaku polovicu zabodite klinčiće. Nakon toga polovice limuna odložite u sobe u kojima boravite te obavezno spavaće sobe - budući da se većina uboda događa upravo po noći, dok spavamo.</p><p>Oni koji su isprobali trik kažu da pomaže i kod tjeranja muha, a bonus je što će svjež miris limuna i klinčića uz to osvježiti prostoriju.</p>