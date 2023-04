'Isprobajte recept moje svekrve. Najbolji pečeni krumpiri ikad!'

Jessica iz Australije tvrdi da njezina svekrva radi najbolje pečene krumpire u pećnici i stoga je na Facebooku podijelila recept u kojem korak po korak objašnjava kako ih pripremiti da bi svi mogli uživati u tom, kako kaže, savršeno hrskavom prilogu.

- Mnogo me ljudi već tražilo da podijelim recept u kojem ću korak po korak objasniti kako moja svekrva radi najbolje pečene krumpire na svijetu - napisala je uz objavu.

Kaže da je sve što trebate nekoliko bijelih krumpira, biljno ulje ili pačja masnoća te sol i papar. Dodala je i da priprema traje oko sat i pol, ali da ih se isplati raditi sporo kako bi se osigurali da su hrskavi i prefini.



- Za početak, uzmite nekoliko bilo kojih bijelih krumpira, ogulite ih i prerežite na pola ili na četvrtine. Zatim ih blanširajte dok ne omekane, otprilike 20 minuta. Kada je to gotovo, probodite ih vilicom i dobro protresite u cjedilu kako bi dobili one fine male komadiće koji će biti predivno hrskavi. Dok to radite stavite protvan s uljem u pećnicu da se zagrije na 200°C. Kada se ulje zagrije, stavite krumpire u protvan i pecite ih oko 30 minuta sa svake strane. Začinite solju i paprom te s još malo ulja - objasnila je način pripreme.

Mnogi su pohvalili recept te rekli da će ga zasigurno isprobati, piše Daily Mail.

Neki su dodali da i oni koriste pačju masnoću te da ona dodaje poseban okus pečenim krumpirima.

Recept za 'najbolje pečene krumpire'

Sastojci:

Priprema:

1. Ogulite i izrežite krumpir na polovice ili četvrtine (ovisno o veličini)

2. Blanširajte krumpire dok ne omekane, otprilike 20 minuta

3. Izbodite krumpire i tada stavite protvan s biljnim uljem ili pačjom masnoćom u pećnicu na 200°C. Najbolje je krumpire staviti u već vruće ulje.

4. Protresite krumpire u cjedilu kako bi dobili mnogo sitnih dijelova koji će postati prekrasno hrskavi tijekom pečenja.

5. Kada se ulje zagrije, začinite krumpire solju i paprom te ih stavite u protvan. Budite oprezni da se ne pošpricate s vrućim uljem.

6. Pecite ih na 200°C oko 30 minuta sa svake strane. Kada su gotovi, uživajte u najboljim pečenim krumpirima ikad.

