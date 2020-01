Istina o tome koliko zapravo progutamo pauka dok spavamo

Rijetko tko voli vidjeti prizor pauka koji plete mrežu u kutu našeg doma, a još više jeze izaziva mnogima poznata činjenica da svake godine u snu progutamo između pet i deset pauka, a ta brojka se penje na nekoliko stotina tijekom života, ovisno u kojem dijelu svijeta živite.

Razne varijacije te statistike nešto je što se često čuje, no je li riječ o istini ili mitu, tek rijetki znaju. Ako imate velik strah od pauka, koji se stručno naziva i arahnofobija, znajte da je to jedan od najčešćih strahova koji u manjoj ili većoj mjeri pogađa oko 50 posto žena i 10 posto muškaraca.

No znanstvenici kažu kako realnih razloga za brigu nema - riječ je o običnom lažnom mitu, piše Independent.

Za početak, pauci rijetko za sobom ostavljaju mreže, a ako to čine, to rade kako bi ulovili druge životinje manje od njih, a ne ljude. Upravo je to njihov plijen i na to se koncentriraju, dok ljude ignoriraju. Stoga, osim ako imate dom pun mrtvih muha koje vam se nalaze oko kreveta, male su šanse da će mu se pauk uopće približiti.

Osim toga, pauci su iznimno osjetljivi na vibracije, pa prizor velikog čovjeka koji diše i pritom se miče, ili još gore hrče - kako to obično čine oni koji spavaju s otvorenim ustima, njih baš i ne privlači.

- Vibracije su velik dio doživljaja svijeta za jednog pauka, a osoba koja spava nije nešto čemu bih pauk svjesno i voljno prišao - kaže britanski znanstvenik Rob Crawford.

U ušima još i završe...

Pucketanja u uhu devetogodišnjeg Jesseja Courtneya iz grada Albanyja u SAD-u pretvorila su se u nepodnošljivu bol. Nakon liječničkog pregleda dječaka je šokirao pronalazak u uhu - iz lijevog slušnoga kanala ispala su dva pauka, od kojih je jedan još bio živ. Jesse je početnu bol opisao kao da pucketaju zobene pahuljice. Svoje je parazite dječak dobio za suvenire, ovaj put oba mrtva.

Plazio ispod kože

Australac na ljetovanju na Baliju primijetio je veliku crvenu mrlju na svome tijelu na mjesto gdje je imao nedavnu operaciju slijepog crijeva. Lokalni su ga liječnici uvjeravali kako se radi o ugrizu insekta te su mu propisali antialergijsku kremu.

Nakon što su je nanijeli, crveno područje su prekrili mjehuri. Vratio se u bolnicu, a daljnje pretrage su pokazale da se radi o tropskom pauku koji je ušao u njegovo tijelo kroz svježi rez i plazio ispod kože tri dana.

