Ivana Kindl: 'Zbog pogrešnih savjeta još sam više padala...'

Godinama sam osjećala tjeskobu, a sve je buknulo u prvom mjesecu. Tada sam potražila pomoć, rekla je Ivana Kindl koja je spas pronašla u alternativnoj medicini. Ispričala je da odlazi u Health Centar na razgovore i masaže.

- Depresija je negativna energija, a kada si toliko dugo pod negativnom energijom, ne možeš samo tako početi misliti na lijepe stvari. To je dugotrajan proces. Svatko sa sobom treba raditi na tome nakon što ga psihijatar ili psiholog usmjeri. Netko to radi kroz molitve, netko kroz mantre, ponavljajući pozitivne tvrdnje - kazala je pjevačica i dodala kako je veoma teško okrenuti negativu u pozitivu. Crne misli počele su prije deset godina, a s vremenom stvari su se nagomilavale.

- Sve me pogađalo. Imam osjećaj da je nekad sve bilo lakše, bilo je zajedništva i vrijeme je bilo pitomije - kazala je. Dodaje kako je bila potresena nakon svjetske krize i saznanja koliko se Hrvatska desetljećima pljačkala. Nakon toga bilo je, kako kaže, boljih i gorih perioda. No, siječanj je za nju bio najgori.

Foto: Martina Popovcic/PIXSELL

- Izolirala sam se i prestala izlaziti. Niti jedna osoba se ne može družiti u takvom stanju - ispričala je Ivana. Obitelj i prijatelji znali su za njezin problem i ističe da je sretna jer se na njoj depresija prepoznala “izvana”.

- Smiruje me činjenica da nisam jedina i da moja okolina razumije problem - izjavila je i dodala kako ju je najviše pogađalo kada su joj poznanici rekli kako ima i gorih stvari od depresije.

- Neki su me htjeli “dignuti” tako da su rekli kako postoje gladni i bolesni kojima je gore. To me još više pogodilo jer sam počela razmišljati o njima i bila sam tužna - govori Kindl.

Depresivce treba motivirati

Istaknula je kako smatra da je najgore onima na kojima se ne vidi da su u depresiji. Kaže da oni često imaju lažni smiješak, ali najgore pate. Kada je riječ o takvoj vrsti depresije, podržava lijekove.

Foto: Dreamstime

- Lijekovi su u početku potrebni da osoba profunkcionira fizički i psihički. Antidepresivi koji nisu teški su u početku nužni - izjavila je glazbenica. Dodala je kako si depresivci moraju pomoći sami, ali ih netko ipak treba motivirati.

- Na početku treba potpora, ali ne može vam pomoći nitko osim vas samih.Samo je potreban netko tko će vas usmjeriti - kazala je Ivana. Osim holističkog pristupa, pjevačici su pomogle i životinje. Kazala je kako u stanju depresije ljudi često imaju želju pomagati slabijima od sebe.

''Premalo je duhovnosti''

Foto: Pixabay

- Sada imam tri mačke i mogu reći da su me i one izvukle. Treba udomljavati životinje i volontirati - tvrdi Kindl. Rekla je kako smatra da su ljudi danas previše uzemljeni pa lako padaju u depresiju.

- Voditeljica Health centra Štefanija Čižmek je rekla: ‘Ljudi kad hodaju, većinom gledaju u pod. Kad bi svi gledali prema nebu i osvrtali se prema beskraju, bi bilo drugačije’. I ja smatram da smo previše ‘usistemljeni’ i premalo je duhovnosti. Ne mislim na duhovnost kao religiju, nego na povezanost s prirodom i ostalim živim bićima. Sve oko nas je materijalno - zaključila je Ivana.

Ivanini savjeti: Ovo nemojte govoriti depresivcima

Sve ti je u glavi. Idi kopati malo na njivu. Budi pozitivna, sve će biti u redu. Dođi kod mene na razgovor, bit ćeš izliječen. Uplati si wellness vikend. Nemoj previše razmišljati. Budi zahvalan na onome što imaš. Zamisli kako je nekome tko umire od raka Tko kaže da je život fer? Previše si slaba, daj malo ojačaj.

Pojačajte dozu vitamina B9 kako biste se lakše borili s depresijom

Foto: Dreamstime

Znanstvenici su utvrdili da manjak folata, ili folne kiseline u organizmu vodi većem riziku od depresije. Unesite u prehranu vitaminu B9, koji pomaže u borbi protiv depresije. Sadrže ga žitarice te posebno špinat, karfiol, kupus, zelene paprike, tikvice, krastavac, sok od rajčice, avokado te šparoge. Od voća se preporučuju banane, dinje, jagode i jabuke.

Barem jedan sat tjedno provedite s prijateljima

Jedna je britanska studija obuhvatila 86 žena u depresiji koje su tijekom mjesec dana redovno provodile vrijeme s prijateljima i kod čak 65 posto njih zabilježeno je poboljšanje općeg stanja. Prijatelji jačaju naše samopouzdanje i često nas potaknu na promjene koje pomažu protiv negativnih osjećaja.

U Hrvatskoj pet posto ljudi boluje od depresije

Foto: Dreamstime

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, od depresije danas boluje oko 300 do 350 milijuna ljudi, a do 2020. postat će drugi globalni zdravstveni problem, a u ženskoj populaciji prvi. Depresija je na 4. mjestu.

Ona je važan javnozdravstveni problem, jer je uzrok ne samo visokog pobola, već i smrtnosti, radne nesposobnosti, povećanog rizika kardiovaskularnih i ostalih tjelesnih bolesti. Brojke pokazuju da 15% oboljelih počini suicid. U Hrvatskoj oko 5% stanovništva boluje od neke vrste depresivnog poremećaja.