Što kada netko drag umre? 15 načina kako se nositi s tugom

Što kada tuga zbog gubitka voljene osobe postane prevelika, kako to preživjeti? Lianna Champ, stručnjakinja za oporavak od tuge i autorica knjige "How to Grieve Like a Champ", podijelila je 15 savjeta kako si ublažiti bol i nastaviti sa životom.

1. Priznajte svoju bol i prihvatite osjećaje koje gubitak donosi

Dopustite si da se raspadnete nakratko ako to želite učiniti i osjećate da je to potrebno. Nekima se to može činiti kao utapanje ili kao da je boja i energija isisana iz svega.

Kako god se osjećali, to je ispravno za vas. Budite ljubazni prema sebi i ne očekujte previše - niste robot. Za izlazak iz žalovanja treba vremena pa se usredotočite na proceduru, putovanje, a ne na odredište, prenosi healthista.com.

Foto: Dreamstime

2. Dajte si dopuštenje za žalovanje

Žalovanje vas izvuče iz sadašnjeg trenutka i koncentracija će biti znatno smanjena. Nemojte previše očekivati od sebe. Vaša prehrana i spavanje bit će potpuno poremećeni, pa čak i najjednostavniji zadaci mogu postati teški.

Ako vam to pomaže, sve zapisujte. Morate biti iskreni s dubinom svoje boli i izražavanjem tuge ili ćete sami sebe zarobiti na ničijoj zemlji, na neodređeno vrijeme.

Osjećaji i misli moraju biti obrađeni i to mora početi unutra. Procesuirajte svaki osjećaj u trenutku kada se pojavi. Ako vas netko pita kako ste, odgovorite mu iskreno. Ako kažete da ste dobro, a niste, tada bol samo možete zakopati još dublje.

3. Budite svjesni boli zbog gubitka, ali ne dopustite da vas to odredi

Suzdržite se od potrebe da kontrolirate proces oporavka, neka stvari idu svojim prirodnim tijekom. Imajte plan da idete prema naprijed svake večeri.

Prije odlaska na spavanje pronađite ono pozitivno u danu koji je iza vas. Zahvalite na nečemu u tom danu. Zatim, planirajte što želite postići sljedećeg dana. Zapišite ako vam to pomaže. Razmislite o tome kada se ujutro probudite i usredotočite se na korake koje trebate poduzeti, bez obzira koliko su mali.

Foto: Dreamstime

4. Nemojte se izolirati niti uspoređivati

Ljudi koji žaluju nastoje se izolirati kada se osjećaju neshvaćeno. Žalovanje je složen, višeslojan proces i nije uvijek jednostavan. Pronađite nekoga kraj koga se osjećate sigurno u dijeljenju svojih osjećaja, nekoga tko će vas slušati otvorenog srca.

Oslobađanje boli je ispoljavanje osjećaja riječima, tako da samo dopustite riječima da izlaze iz vas i pruže vam osjećaj oslobađanja.

Nemojte analizirati ili uspoređivati svoje osjećaje s drugima. Mi nismo kopije jedni drugih. Svako iskustvo tuge jedinstveno je kao i vlastiti otisak prsta.

5. Nema uputa za tugovanje - sve što osjećate je ispravno za vas

Iako možemo podijeliti slične emocije s drugima, ne postoji obrazac kako ćemo ih doživjeti. Vaše iskustvo tuge je samo vaše. Pogrešno shvaćanje stupnjeva žalovanja može vam onemogućiti da svoju bol osjećate prirodno, autentično i instinktivno, a može čak i spriječiti zdravo izražavanje svoje tuge, onako kako to vama odgovara.

6. Budite svjesni loših navika

Da bismo se zaštitili od toga da budemo shrvani, priroda nas može prebaciti na svojevrstan automatski pilot koji nam omogućava da funkcioniramo i nosimo se s praktičnim stvarima nakon nečije smrti. Međutim, automatska obrana nije uvijek dobra za nas.

Važno je da budete svjesni da, recimo, previše pušite ili pijete, više nego inače. Kada jednom postanete svjesni i prepoznate navike koje nisu dobre za vas, tek tada možete nešto poduzeti i loše navike zamijeniti dobrima. Kada to učinite, dobit ćete osvježavajući osjećaj toga da ste nešto postigli, a to će vas potaknuti za dalje.

7. Dajte ljudima oko vas do znanja da tugujete

Pričanje o ljudima koje ste voljeli i izgubili podsjetit će vas da su živjeli i koliko su vam bili važni, a to samo po sebi može biti melem koji vodi oporavku.

Važno je istražiti sve puteve koji mogu donijeti iscjeljenje i prihvaćanja toga da je kraj. Važno je da budete otvoreni za prilike koje dolaze s novim počecima. Život je niz emocionalnih iskustava koja se razvijaju i morate biti spremni prilagoditi se novim načinima življenja i postojanja.

8. Vizualizirajte svoj uspjeh

Zamijenite loše navike nečim novim i planirajte kako ćete to napraviti. Na primjer, ako previše spavate, isplanirajte šetnju po susjedstvu prije spavanja. Ili, osjetite li potrebu za cigaretom, izađite i prošećite.

Pronađite svoju pozitivnu alternativu svakoj lošoj navici i dajte sve od sebe. Ono što je najvažnije, nemojte se obeshrabriti ako putem koji put pokleknete. Zapamtite, potrebno je vremena, strpljenja i odlučnosti za promjenu loših navika, ali uspjeti možete.

9. Pronađite kreativan način kako izraziti osjećaje

Svali emocionalni događaj u našim životima treba doći do završetka kroz proces. Imamo ritualne procese za sve - rođendane, mature, vjenčanja, umirovljenja...

Pogrebni rituali su jednako važni. To je prilika za dijeljenje uspomena i dopuštanje drugima da znaju koliko smo voljeli i poštovali osobu koja je preminula. Uključenost u pogrebnu ceremoniju može vam pomoći u lakšem prolasku kroz tugu i bol. Možete, recimo, napisati govor, odabrati glazbu, organizirati neko lijepo cvijeće ili kolaž fotografija.

To su trenuci kada, ne samo da tugujemo u vrijeme gubitka, već ulazimo u nove faze i prekretnice u našim životima. Stvaranje novih obiteljskih rituala može pomoći u navigiranju tim novim putevima. Pronađite ono što će pomoći vama.

Foto: Dreamstime

10. Počnite pisati dnevnik koji opisuje vaš odnos s osobom koja je umrla

Budite otvoreni u svojem dnevniku i pustite riječi da slobodno izlaze iz vas i pretaču se u slova na papiru. Dok se prisjećate vašeg odnosa, možete otkriti područja u kojima bi voljeli da je nešto bilo drugačije.

Sama činjenica da identificirate te stvari može biti put iscjeljenju. Taj dnevnik vam može postati sjajan suputnik u trenucima sjećanja na voljenu osobu.

11. Slušajte svoje tijelo i brinite o njemu

Odmorite se kada je potrebno, unosite u tijelo zdravu hranu, polako vježbajte, izađite na svježi zrak... Tuga utječe na ljude na svim razinama - emocionalno, fizički, duhovno i psihički. Morate naučiti biti dobri i brižni prema sebi u trenucima patnje za voljenom osobom.

Foto: Dreamstime

12. Imajte na umu da će pokojnik zauvijek biti dio vas

Sami sebi recite da je sasvim u redu to što ćete imati trenutke kada ćete biti tužni. Dopustite si, također, privilegiju sjećanja bez da se osjećate tužno.

Doći će trenutak kada će život krenuti svojim ustaljenim kolosijekom pa će doći trenutak u kojem ćete se sjetiti i biti neopisivo tužni. To je normalno. To je život nakon gubitka. Ipak, ti osjećaji će se vremenom mijenjati i njihov intenzitet će postati slabiji.

13. Prihvatite duhovne promjene

Nitko ne može znati gdje ste emocionalno, a mišljenje drugih nikada vas ne bi smjelo spriječiti u napredovanju kroz vlastita emocionalna iskustva. Pojavit ćete se novi vi, jer žalovanje nas uvijek udaljava od materijalnih stvari i vodi prema duhovnim.

Pokušajte ostati otvoreni i senzibilni prema obnovljenom smislu svog života.

Foto: Dreamstime

14. Njegujte svoje odnose

Naučite životnu lekciju pozitivne komunikacije, tako da, kada dođe do iznenadnog gubitka voljene osobe, znate da su posljednji trenuci koje ste proveli zajedno bili ugodni i puni ljubavi.

Imajte na umu da nikada ne znate hoćete li osobu s kojom razgovarate ponovno vidjeti. Ljudski životi često se ugase naglo, bez bilo kakvih upozorenja, bez vremena za pripremu i prilike za iskazivanje ljubavi. Nikada to nemojte zaboraviti!

Dobri odnosi s voljenim čovjekom prije njegove smrti, imaju veliku ulogu u kasnijem žalovanju i oporavku od tuge.

Kada netko umre, ljudi se uglavnom prisjećaju kako su izgledali posljednji trenuci s tom osobom, što su joj rekli, kako su se ponašali...

15. Prihvatite sve što osjećate, čak i ljutnju - to je u redu

Proces tugovanja je izazovan i možete se na razne načine pokušavati nositi s time - kroz izolaciju, ljutnju ili nemogućnost da se usredotočite na bilo što drugo.

Imajte na umu da to nije neuobičajeno te da postoje načini kako se riješiti ponavljajućih misli i emocija.