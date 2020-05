Izbjegavajte ovu hranu ako ste često naduti: Jabuke, pšenicu...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Skriveni simptomi koji ukazuju na unos previše ugljikohidrata

Iako je istina da nadutost može biti posljedica određenih zdravstvenih stanja kao što su intolerancija na laktozu, gastropareza, sindrom iritabilnog crijeva ili gastroezofagealna refluksna bolest (GERB), većinu vremena to uzrokuje i čovjekova prehrana. Ako je vaš liječnik tijekom posljednjeg pregleda zaključio da ste zdravi, najvjerojatnije je hrana koju jedete odgovorna za vašu nadutost. U nastavku teksta je popis namirnica koje trebate izbjegavati ako imate problema s nadutošću.

Grah

Grah je jedna od najzdravijih namirnica na svijetu. On sadrži zdrave vrste ugljikohidrata, bjelančevina, vlakana i sve vrste vitamina i minerala. Nažalost, grah je 'ozloglašen' i poznat po izazivanju plinova. To je zato što sadrži vrstu šećera koja se, kada djeluje s bakterijama prisutnim u crijevima, pretvara u plin. Što više graha jedete, to ćete više biti 'ispunjeni' plinovima. No, dobra vijest je da namakanje i kuhanje graha može pomoći u smanjivanju viška napuhanosti.

Foto: Dreamstime

Pšenica

Ako ste osjetljivi na gluten ili imate celijakiju, dobro je da ne jedete pšenicu i sve što sadrži istu. To je zato što gluten prisutan u pšenici može uzrokovati pogoršanje vašeg probavnog sustava, pa dolazi do nadimanja kao i drugih vrlo neugodnih simptoma.

Osim pšenice, gluten je prisutan i u žitaricama kao što su ječam ili raž. Bez obzira na to jeste li naduti ili ne, trebali biste se suzdržavati od njih ako ste osjetljivi na gluten ili imate celijakiju.

Mliječni proizvodi

Foto: Dreamstime

Ako vam se čini da imate čudne simptome nekoliko minuta ili nekoliko sati nakon pijenja mlijeka ili jedenja nečega što je napravljeno od njega, vjerojatno vam smeta laktoza. To znači da vaš probavni sustav teško prerađuje ​​laktozu, vrstu šećera koje ima isključivo u mlijeku.

Postoje mnogi simptomi povezani s intolerancijom na laktozu. Oni uključuju proljev, višak plinova i, naravno, nadutost. Neki ljudi s intolerancijom na laktozu mogu popiti malu količinu mlijeka, a da nemaju simptoma.

Kupusnjače i lisnato povrće

Prema nutricionistima, ovo povrće je vrlo dobro za detoksikaciju tijela i u borbi protiv raka. Nažalost, postoji jedan nedostatak, a to je što ovakvo povrće uzrokuje višak plinova. Naravno, nakupljanjem previše plinova u crijevima dolazi do nadutosti. Ipak, dobra je vijest da se kuhanjem kupusa, cvjetače, brokule, kelja i drugih može smanjiti nastanak plinova pa tako i nadutosti.

Jabuke

Foto: Dreamstime

Ne možemo poreći da su jabuke bogate antioksidansima, vitaminima, mineralima i vlaknima. Nažalost, činjenica što su jabuke prepune vlakana razlog je zašto one izazivaju nadutost.

Još jedna stvar za koju se može kriviti za nadutost je fruktoza u jabukama. Neki ljudi jednostavno teško probavljaju ovu prirodnu vrstu šećera. Također, mnogi koji su skloni nadimanju tvrde da kuhane jabuke ne stvaraju toliko plinove kao sirove, pa razmislite o tome da jabuke najprije skuhate ili ispečete prije nego što ih pojedete, piše Health Digezt.

