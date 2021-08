Sjediti prekriženih nogu je vrlo česta poza koju mnogi od nas zauzimaju automatski. Mnoge žene sjede upravo tako jer je to nekako seksi, elegantno i ženstveno. Ali, to nije nimalo zdravo.

Naime, sjedite li duži vremenski period u toj pozi, može doći do paralize peronealnog živca što oslabljuje mišiće zadužene za podizanje stopala. Osim one koji često drže noge prekrižene, ova paraliza pogađa i mršave ljude vezane za krevet te one u koji nisu dovoljno stabilni u invalidskim kolicima.

Pojedine studije pokazuju kako navika dugog sjedenja prekriženih nogu povisuje krvni tlak u tijelu čak i ako problemi s tlakom inače ne postoje. Izbjegavanje takvog sjedenja vodi boljoj cirkulaciji.

Ovakav način sjedenja, također, može dovesti do neravnoteže u zdjelici jer unutarnji bedreni mišić postaje kraći, a vanjski bedreni mišić je sve duži, a kod takvog stanja postoji rizik od pomicanja zglobova iz mjesta.

Veće su šanse za nastanak tzv. "paukovih vena". Iako kod pojave vidljivih vena genetika ima važnu ulogu, sjedenje prekriženih nogu također može biti krivac za njihov nastanak. Naime, u krvnim žilama postoje mali ventili koji onemogućuju da krv teče u pogrešnom smjeru. Ali, ako su noge prekrižene, pritisak na vene se povećava i otežava protok krvi.

Pojedina istraživanja pokazuju kako sjedenje s prekriženim nogama dulje od tri sata na dan može dovesti do pogrbljenog držanja tijela, bolova u donjem dijelu leđa i vratu kao i stvaranja nelagodnog osjećaja u bokovima, piše Brightside.