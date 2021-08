Alyssa Kimber (26) iz SAD-a je zvijezda TikToka - prati je gotovo pola milijuna ljudi, a svojim objavama je prikupila preko 6,7 milijuna lajkova.

Njezina majka ima 46 godina, a svojim mladolikim izgledom i ljepotom odvlači pažnju s Alysse na sebe pa čak i kad su njezini momci u pitanju.

- Mama mi toliko dobro izgleda da ponekad osjećam kao da me dečki žele ostaviti zbog nje, sve moje simpatije su zainteresirane za nju - kaže. Mnogi smatraju da to više govori u šali nego što misli ozbiljno, iako joj je majka zbilja prekrasna, prenosi The Sun.

- Kad tvoja majka izgleda bolje sa 46 nego ti sa 26 godina - napisala je uz jednu objavu.

- Kad sve moje simpatije padaju na moju mamu umjesto na mene - stoji uz drugu.

Neki njezini pratitelji su komentirali: