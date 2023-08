'Iznajmljujem drugu stranu svog kreveta i mjesečno zaradim 500 eura - i bivši partner je isto bio'

Monique Jeremiah (36) iz Queenslanda u Australiji trenutno nije u vezi pa drugu stranu svog kreveta iznajmljuje i tako zarađuje dodatni novac. Ako ste slobodni, onda imate praznu stranu kreveta. Ali ne morate se zbog toga osjećati loše – jedna žena je dokazala da to zapravo može biti vrlo korisno jer zarađuje dodatni novac iznajmljujući ga. Ona zarađuje gotovo 467 eura mjesečno samo na iznajmljivanje kreveta.

Ideja je da nekoliko stanara kuće dijeli krevet koji "radi u smjenama". Kada su zajedno u krevetu, Monique je rekla da je odnos uvijek isključivo platonski. Kaže kako su uspostavljena stroga pravila, osobito jer je njezin posljednji 'partner u krevetu' bio njezin bivši.

- Ja sam poduzetnica, navikla sam razmišljati izvan okvira. Pobrinite se da je osoba dobra, otvorena, puna poštovanja i da želi samo platonsku vezu. Mislim da bi netko s dobrim poslovnim razmišljanjem i netko tko cijeni druženje bio izvrstan - rekla je.

Australka naplaćuje 157 eura tjedno onima koji žele dijeliti njezin krevet, što znači da zarađuje nešto manje od 5262 eura godišnje iznajmljivanjem. Rekla je da joj dodatni novac dobro dođe jer joj pomaže da plati hipoteku i račune.

Tijekom pandemije, Monique je shvatila da može zaraditi nešto novca od dodatnog prostora u svom krevetu. Njezin bivši partner radio je u dva grada i želio je prespavati u krevetu po povoljnoj cijeni. Išli bi spavati oko 22 sata i jednostavno bi stavili svoje slušalice i imali prijeko potrebno vrijeme nasamo. Taj pothvat je uspio, ali rekla je drugim vlasnicima kuća da budu oprezni prije nego što se odluče na tako nešto. Iako je to bio sjajan način za zaradu, u posljednje vrijeme nema toliko gužve u krevetu. To je zato što je bila jako zaposlena radeći kao model, reality TV zvijezda, a ujedno je i poduzetnica. Unatoč tome, rekla je da bi bila spremna to ponoviti u budućnosti jer joj je pomoglo na više načina, piše Daily Star.