Nemojte pospremati krevet odmah nakon što se probudite, razlog nije nimalo ugodan

Većina ljudi voli započeti novi dan pospremanjem kreveta iz kojeg su upravo izašli. Međutim, stručnjaci su protiv toga i kažu da postoji ozbiljan razlog zašto to ne bi trebalo raditi.

Stručnjaci za madrace u tvrtki And So To Bed kažu da se, osobito ljeti, u plahtama nakuplja mnogo vlage i znoja. Zapravo, prosječna odrasla osoba gubi 285 ml tekućine svake noći, procjenjuje The Sleep Council.

Dakle, tijekom toplijih mjeseci kada je temperatura viša, potrebno je što više madraca otkriti kako bi 'disao' prije nego što ponovo složimo krevet.

Na taj način će ispariti vlaga koja se skupila na madracu tijekom noći. To ne govore samo ljudi iz So To Bed-a, drugi stručnjaci ljudima daju isti savjet piše Daily Star.

TikTok zvijezda dr. Karan Raj također je objavio video u kojem savjetuje svojim pratiteljima da prestanu odmah slagati krevet kad se ujutro ustanu.

- Prestanite ujutro pospremati krevet, bit ćete zdraviji zbog toga - kaže britanski doktor Karan.

- Ako odmah ujutro idete napraviti krevet zarobit ćete u njemu grinje koje su se tamo nakupile tijekom noći. Ovi mikroskopski grabežljivci, koji su manji od milimetra, hrane se ljuskama ljudske kože i za razmnožavanje im najviše odgovaraju vlažna mjesta - objašnjava.

- Tijekom noćnog sna, tijela se ugriju, a ponekad i oznoje što ih čini metom za hranjenje grinja - dodaje.

- Uz to, na krevetu će ostaviti iza sebe izlučevine koje mogu potaknuti alergije i astmu - objašnjava doktor.

- Dakle, pospremanje kreveta ujutro zadržava svu vlagu u krevetu i osigurava dom za 1,5 milijuna ovih mikroskopskih nametnika - objašnjava.

- Umjesto toga, neko vrijeme ostavite krevet otkriven. To izlaže grinje zraku i sunčevoj svjetlosti, što ih dehidrira i uzrokuje njihovu smrt - savjetuje.

