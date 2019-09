Izraslina duplo veća od bebine glave - operiralo je 40 liječnika

Bella Rose rodila se 27. kolovoza u Chicagu u Illinoisu. Na ultrazvuku u 20. tjednu trudnoće liječnici su otkrili kako malena ima cistični higrom, nakupinu tekućine na vratu. U to je vrijeme izraslina bila velika oko šest centimetara, no do rođenja narasla je na 13 centimetara, piše Daily Mail. Na svakom pregledu bila je sve veća.

- Cistični higrom je razvojna malformacija limfnog sustava u području glave i vrata. Najčešće se nalazi na vratu, postranično. Razvojni defekt je posve slučajan i počinje se razvijati između desetog i 20. tjedna trudnoće. Ponekad može biti povezan sa kromosomskim bolestima, najčešće Downov ili Turnerov sindrom. Dodatno, djeca s higromom sklonija su i srčanim malformacijama - pojasnio je doc.dr.sc Milan Kos, specijalist opstetričar iz poliklinike Ginekos.

Budući da je riječ o slučajnom poremećaju, objašnjava dr. Kos, nema nikakve prevencije niti se tijekom trudnoće može nekim zahvatom spriječiti rast higroma.

- Pozitivno je to što se u pojedinim situacijama cistični higrom spontano povlači, odnosno da limfne žile prorade i ta tekućina nestane. Ako se dijete rodi samo sa tim problemom i nema pridruženih dijagnoza, kirurški se odstranjuje malformacija. U pravilu nema ozbiljnijih komplikacija nakon operacije, osim u slučajevima kad je higrom oštetio živac - kazao je dr. Kos.

Tabitha kaže kako joj je najstrašniji trenutak u životu bio onaj kad je svoju kćer vidjela prvi put.

- Ona je naše čudo od djeteta, borac je i unatoč svim predviđanjima ostali smo pozitivni tijekom trudnoće. Na porođaju sam bila pod općom anestezijom tako da je nisam vidjela odmah i nisam imala pojma kolika je izraslina sve dok mi liječnici nisu pokazali fotografije. To je bio najstrašniji trenutak u mojem životu. Liječnici su znali koliko će to narasti, no mi nismo imali pojma. Rekli su da imaju plan i sve dok funkcionira, Bella će biti dobro - kazala je majka.

Građevinskog radnika Daniela emocije su potpuno savladale kad je vidio kćer i bojao se najgoreg.

- Tijekom poroda imali su 40 liječnika i svatko je sa svojim timom radio u različitim fazama porođaja. Nisu mi dopustili boravak u sali pa sam šetao oko bolnice. Kad sam vidio kako Bellu iznose iz sobe, zaplakao sam poput djeteta. Bilo je jako emocionalno - ispričao je priznajući kako ga je zabolio želudac kad je prvi put vidio izraslinu.

- Očekivao sam da će biti veličine teniske loptice, no to je bilo dvaput veće od njezine glave. Nisam znao što bih rekao. Smrznuo sam se i samo sam plakao. Nisam mogao vjerovati da se to događa. Nitko ne govori o tom stanju pa nitko ni ne zna što očekivati kad se s tim suočite. Jako sam ponosan na Tabithu što je bila toliko snažna. Ne mogu vjerovati da smo toliko sretni pa možemo zajedno planirati Bellinu budućnosti - kazao je.

Tijekom trudnoće obitelj i prijatelji su ih nagovarali na pobačaj.

- Izraslina je samo rasla. Liječnici su nam rekli da bi zbog nje Bella mogla imati problema s disanjem ili bi se čak mogla roditi gluha. No mi smo jedno drugom nastavili govoriti da će sve biti u redu iako smo bili svjesni da možda neće biti tako. Napravili smo sve što smo mogli da se uzajamno smirimo. Pomislili biste da će vas u takvim trenucima obitelj i prijatelji podržati i pomoći da se nosite s pritiskom, no oni su stvorili novi pritisak nagovarajući nas da pobacimo. To nam je pokazalo tko je tu zapravo za nas. Iako su nam govorili da se nećemo moći nositi s njezinim teškoćama i da neće imati sretan život, znali smo da to nije točno i da nikad nećemo pobaciti ovu prekrasnu djevojčicu bez obzira na stanje u kojem se rodila - kazala je mama Tabitha dodajući kako je sve utjecalo i na njezin odnos s Danielom, no na način da ih je sve ovo dodatno povezalo i učvrstilo im vezu.

Iz prethodnih veza imaju petero djece, a već su počeli zajednički planirati Bellinu budućnost. Očekuju da će curica doći doma već tijekom sljedećeg mjeseca.

- Jedva čekamo gledati je kako odrasta i ima normalan život. Sigurno će imati puno toga za ispričati svojim prijateljima - kazala je Tabitha.

Sretan par odlučio je objaviti svoju priču kako bi pokazali drugim roditeljima da postoji svjetlost na kraju tunela za svakoga tko u trudnoći proživljava isto što su i oni prošli.

- Nadamo se da će ljudi vidjeti što nam se dogodilo te da će im to vratiti nadu. Nitko nije očekivao da će Bella izgledati ovako kako izgleda danas jer je nakon porođaja bila drugačija. No iz dana u dan sve je bolje. Ako je dobro završilo za nas, može dobro završiti i za vas - poručio je Daniel.