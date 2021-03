Ako ste se ikada pitali kako glumci mogu promijeniti tako dobro glas i naglasak u određenim ulogama, onda sigurno možete pretpostaviti da im je za to potreban jako dobar trener koji će im pomoći usavršiti određeni naglasak za ulogu. Vokalni stručnjak zaista može olakšati život, od toga da vam ojača samopouzdanje do toga da vas drugi zaista slušaju.

Vokalna stručnjakinja Denise Woods objavila je knjigu 'Moć glasa' u kojoj daje stručne savjete. Denise je surađivala s mnogim slavnima kao što su Idris Elba, Halle Berry, Kirsten Dunst, Rachel Weisz, Jessica Chastain i Will Smith.

Sada svoje stručne savjete dijeli s ostatkom svijeta. Njezina knjiga sadrži praktične vježbe koje možete raditi samo 20 minuta dnevno. Uz te vježbe riješiti ćete se problema u govoru te ćete se naučiti izražavati tako da će vas ljudi zaista slušati.

Dobre vibracije

U svijetu opsjednutom vizualnim sadržajem lako je zaboraviti važnost svog glasa.

- Stalno radimo na svojim tijelima, pa ono što se vidi obično nadmaši ili zasjeni ono što se čuje - kaže Denise.

Ali jednako je važno, ako ne i više, razmišljati o svom glasu na sličan način. Glas započinje kao dah koji je prošao kroz vokalne nabore, zbog čega oni titraju.

- To je vibracija, pa ne kažu ljudi slučajno: 'Od nje dobivam dobru vibraciju.' Vibracija koju osjećate od nekoga je vibracija njegovog glasa, to je energija - objašnjava.

Duboko disanje

- Naši istinski, autentični glasovi započinju kada duboko dišemo - govori vokalna stručnjakinja.

Kada je riječ o škakljivom razgovoru, poput pregovaranja o povećanju plaće sa šefom, ključno je zadržati kontrolu nad svojim glasom tijekom razgovora.

- Obično imamo misao, a onda govorimo. Ali prije nego što nešto kažemo moramo to svjesno odabrati. Nakon što malo razmislimo trebamo udahnuti na usta prije nego što to progovorimo. Vježbajte onaj prirodni ritam ‘udahni, izbaci glas’. Dat će vam više snage i autoriteta, a vaš će glas zvučati bogatije jer ga podržava dah. To daje vremena za slušanje i obradu. Ako to vježbate svakodnevno, do trenutka kada se pojave ti škakljivi trenutci, reprogramirat ćete svoje tijelo da diše i da autentično govori - priča Denise.

Jasno i glasno

Jedna od prepreka koja nas sputava je izrazita nesklonost slušanju vlastitih glasova.

- To je isto kao kad se zaustavimo i pogledamo u zrcalo u punoj dužini i kažemo: ' Odakle mi ovaj dodatan kilogram? Sve negiramo jer sebe vidimo i čujemo na određeni način - kaže.

Slušanje snimke vlastitog glasa može otkriti poteškoće u pričanju za koje možda i niste znali da ih imate.

- Na primjer, ako čudnije izgovarate slovo 's' to vrlo lako može omesti onoga s kim razgovarate. Vjerojatno vam nitko to prije nije rekao, a vama to zvuči kao da je prirodno jer ste navikli. Da biste to zaustavili, samo trebate opustiti vrh jezika i smanjiti količinu zraka koju ispuštate prije nego što progovorite - objašnjava.

Također, škripav, glotalan zvuk, popularan među Kardashianima, može usporiti govor i može drugim ljudima zvučati dosadno i monotono. Ono što Denise savjetuje je da snimite svoj glas i zamislite biste li vi sami sebe mogli slušati nekoliko minuta. Što vam zvuči loše i što trebate ispraviti?

Javni nastup

Što se tiče javnog nastupa, glas zaista može izdati, posebno ako osjećate napetost u grlu. U određenim trenucima glas zbog toga može postati previsok ili škripav. Bilo da se radi o razgovoru za posao, prezentaciji ili čak nazdravljanju, teško je prikriti živce. Denise daje ove savjete:

- Pogledajte se u ogledalo i promatrajte dok govorite. Je li vam čeljust zategnuta ili opuštena? Stežete li mišiće lica kako biste stvorili zvuk? Pokušajte opustiti lice, čeljust i jezik kako biste ublažili artikulaciju.

- Pronađite uzora ili dobrog javnog govornika i proučite način na koji oni govore. Odaberite nekoga s kime se možete identificirati. Ne pokušavajte oponašati nekoga, jednostavno slušajte i prepoznajte što njihov glas čini tako uvjerljivim.

- Ponavljajte izazovne skupine riječi i fraze dokle god se njihovo izgovaranje ne čini prirodnim.

- Čitajte na glas. Ljudi to ne rade dovoljno često.

Zoom sastanci

- Ono što sada radimo je u osnovi gluma na malim ekranima. Nemamo uvijek one suptilne, fizičke znakove, poput nagiba glave, pokreta ruke ili osmijeha, koji vam daju do znanja da je netko završio s govorom, pa sada svi ti vizualni znakovi moraju biti zvučni - objašnjava vokalna stručnjakinja.

Dodaje da je najvažnije osigurati početak, sredinu i kraj svojih misli i 'ne govoriti besciljno'.

Najbolji savjeti

Učenje pravilnog disanja može vam pomoći pojačati glas i ukloniti uobičajene probleme tijekom komunikacije. Isprobajte ovu vokalnu vježbu:

- Udahnite kroz usta i ispuhnite dah kroz usne (usne vam moraju 'lepršati'). To vam daje osjećaj glasa koji odzvanja i podiže meko nepce u gornjem dijelu usta, stvarajući više prostora za oslobađanje glasa.

- Nastavite puštati dah kroz usne. Ako vam je teško, to je zbog napetosti. Pokušavajte dok se usne ne opuste.

- Udahnite kroz usta i dodajte glas usnama, podižući glas i spuštajući ga, piše The Sun.

