Prije osam godina prihvatila sam odgovornost stvaranja nove tvrtke u ime BMW grupe u SAD-u. Bila sam uzbuđena i puna entuzijazma. No dva tjedna poslije osjećala sam se depresivno, zbunjeno i frustrirano - piše za Entrepreneur Tina Frey Clements, potpredsjednica Entrepreneur Leadership Network.

- Tada toga nisam bila svjesna, ali osjećaji koje sam proživljavala bili su izravni rezultat mojih odluka. Stvar je u tome da sam bila uvjerena kako nemam izbora. Nisam mogla kontrolirati situaciju i imala sam dojam da radim bez kormila i idem prema propasti. Ništa nije moglo biti dalje od istine, ali ipak sam bila sigurna i nepokolebljiva u svom mišljenju. Nisam imala izbora, propast ću - mislila je Tina.

Kaže da joj se BMW obratio s idejom da pokrene konzultantsku službu koja se specijalizirala za obuku i usluge iz područja ljudskih potencijala. Mislila je da će to biti izazovno, ali relativno jednostavno jer se time bavila. A tada je utonula u stanje koje naziva bukom.

- Buka, unutarnji kritičar ili kako god to htjeli nazvati, jest onaj mali glas u vašoj glavi koji vas drži malenima. Govori vam da ste preglupi ili prestari, nezdravi ili preiskusni, i da ne možete pokrenuti stvari koje pokušavate postići. Glasan je, nametljiv i prečesto se oslanjamo na buku i vjerujući joj. Zato u konačnici odustajemo, napuštamo ideju ili se povlačimo - kaže ona.

Moć izbora

Zanimljivo je da je buka zapravo tu da vas čuva na sigurnom. Ako slušate buku, onda ne pokušavate. Buka vam govori da nemate izbora, pa zašto se mučiti. Ako ne pokušate, onda nećete uspjeti. A tko želi ikad osjetiti bol zbog neuspjeha, zar ne? Prilično dobar sustav zaštite i sigurnosti kad malo bolje razmislite.

- No promislite o moći izbora. Prije osam godina, kad sam se bojala i bila neiskusna, nisam vjerovala da imam izbora. Naslonila sam se na buku i zaključila da sam zapravo previše glupa i loše pripremljena za osnivanje tvrtke od nule. Izabrala sam. Odlučila sam ‘ne pokušavati’ i uložiti svu svoju energiju u optuživanje svih ostalih zašto naš novi posao nikad ne bi uspio. "Ne razumijete, moj mi šef nije dao alate, SAD već ima svoje preferirane prodavače, nitko ne želi ono što moramo prodati, premalena smo riba u ogromnom ribnjaku itd." Plivala sam uokolo u igri krivnje i tako napravila prvi korak. Izbor? Biti žrtva situacije - nastavlja Tina.

Kako nije znala što učiniti, umjesto da pokuša bilo što, ona je počela širiti krivnju oko sebe. I time je postala žrtva, nesvjesna da je riječ o stanju duha unatoč činjenici da ispred sebe uvijek imamo pet mogućih rješenja, pet izbora.

Uvijek možete prihvatiti stanje, promijeniti ga, promijeniti svoju perspektivu, napustiti sve ili postati žrtva. Toliko je jednostavno.

- Preplavila me svijest oko rušenja vlastitih teškoća kad sam shvatila da postoji tih pet izbora. Zapravo, razljutilo me to jer nisam mogla vjerovati da je rješenje toliko jednostavno da ga nisam uočila ranije. Istina je da većina nas nije svjesna da imamo izbora kad smo blokirani jer smo usredotočeni samo na posljedicu, a ne na izbor. A želja i strah od posljedica ono je što pokreće vaš izbor. To sam otkrila tek nekoliko mjeseci poslije - iskrena je Tina.

Ostati žrtva ili promijeniti situaciju

- Kad sam živjela u svijetu krivnje i smišljala opravdanja zašto naša tvrtka nije imala šanse za opstanak, postala sam žrtva svoje situacije. Da budemo jasni, ovo je bio izbor, a ovaj je iscrpljujući. Često sam se sastajala s potencijalnim klijentima braneći neuspjeh tvrtke, a da joj nisam uopće dala priliku. Utvrđivala sam teren, pa kad bi tvrtka propala, ne bih bila kriva i smatrala to neuspjehom. Stvarno razmislite o tome; količina potrošene energije bila je neizmjerna. Iako se ne kajem zbog ovog perioda u svojem životu, razmislila sam što se moglo dogoditi da sam uložila energiju u bilo što da pokrenem posao, za razliku od toga da gubim energiju razmišljajući o neuspjehu i teškoćama - kaže Tina.

Pojašnjava kako s istom mišlju ulazi u poštanski ured pitajući se koliko bi drugačije doživjela zaposlenicu ondje kada bi joj se nasmiješila i odlučila joj pomoći umjesto da koluta očima jer je ispunila pogrešan formular. Možda se iscrpila tražeći nedostatke u svojim klijentima. A što bi bilo da je svoju energiju usmjerila na pravi izbor!

- Zanimljivo je da vam institucija žrtve čak može poslužiti, ali samo ako ste toga svjesni. Na primjer, kada započinjete novu rutinu vježbanja koja uključuje korištenje nove trake za trčanje koju držite podrumu, a još niste obuli ni jednu tenisicu objašnjavajući sam sebi da ste preumorni ili zauzeti. Igrate se žrtve. Međutim, ako svjesno odlučite jednog dana jesti kolače i naglas reći: "Večeras ću uživati ​​u tim kolačima i vježbati sutra", sa stvarnom namjerom, onda ste svjesni statusa žrtve i u njemu uživate. Ključna je svijest. Postoji razlika.

Odustajanje

Ovo je moćan izbor i ako se odlučite na to, imajte na umu posljedice. Prečesto ljudi odlučuju pobjeći i napustiti neku situaciju nesvjesni da zapravo ne bježe ni od čega, nego trče u nešto sasvim drugo.

- Prije osam godina proživjela sam i taj trenutak u kojem sam odlučila jednostavno otići. Izvrstan izbor. Zapravo sam bila euforična kad sam pomislila na posljedice. Nitko me neće osuđivati ​​jer sam već postavila sve temelje za to da budem žrtva i optužujem sve ostale za neuspjeh tvrtke. Išla sam toliko daleko da sam rekla svom šefu u Münchenu da mislim da bi bilo bolje za tvrtku kada bih otišla dok je još u povojima. U svojoj mudrosti odbio je moje odbijanje. Rekao mi je „Ne. Dobar pokušaj. Idite na ugodan vikend i u ponedjeljak će sve biti dobro. " Doslovno mi je oduzeo moj 'izbor' zbog čega sam morala potražiti novi - prisjetila se Tina.

Kaže kako sada zahvaljuje šefu što je bio pametan vođa i prepoznao njezinu situaciju u kojoj je slušala vlastitu buku. Da je zaista otišla, žalila bi tu odluku.

Prihvaćanje

Ako vas netko pita oko situacije za koju javno tvrdite da ste je preboljeli, naravno da ćete reći kako ste dobro iako još u sebi razmišljate o svemu. Prihvaćanje nastupa tek kad ste pronašli prostora za oprost ili nemate emocija prema situaciji ni postupcima ljudi koji vas okružuju.

- Kad je moj šef odabrao da ostajem u tvrtki, gotovo odmah sam osjetila prihvaćanje. "Pa ne mogu otići, moram postići uspjeh."

Promjena perspektive

Kad vam u prometu netko presiječe put, jeste li među onima koji gestikuliraju, viču i troše najmanje tri minute vremena na iskaljivanje frustracije? Ako je tako, vi ste među 99 posto ljudi i ta je reakcija normalna. No kako vam to zapravo ide? Duboko u sebi svjesni smo da netko tko nam je presjekao put nije to učinio namjerno uglavnom zato što nema pojma tko ste. Nije bilo osobno. Ipak, pristajemo na igru krivnje i žrtve zbog dubokih osjećaja oko situacije. Sada, zamislite istu situaciju, samo umjesto da gledate svoj problem, zamislite da je čovjek u drugom vozilu netko tko kasni na razgovor za posao i bez posla je već 10 mjeseci. Ili, što ako je on budući otac i žuri prema bolnici u kojoj mu supruga rađa.

- Poanta je u tome da postoji druga perspektiva koju treba razmotriti. Razmatranje nove perspektive mijenja igru ​​na novu pozitivnu akciju, pa čak i na nove izbore. Ako se tijekom komunikacije zaustavimo i razmotrimo perspektivu sugovornika, možemo izbjeći sukob ili čak doći do prihvaćanja ili promjene na zdraviji način. Kad je moj odbio moj otkaz, prihvatila sam situaciju. Tada sam preusmjerila svoju perspektivu i počela uočavati priliku koja mi je pri ruci. Tog sam dana stupila u kontakt s bivšim kolegom koji je bio financijski direktor i za tjedan dana osigurala sam svoje računovodstvene partnere i banku. Iako su koraci bili sićušni, pomak u mom izboru omogućio je novi osjećaj optimizma koji je pokrenuo novu pozitivnu akciju - pojasnila je Tina dodajući kako je riječ o čarobnom procesu u kojem misli rezultiraju postupcima.

A prava je tajna da to možemo učiniti za sebe. Kad se osjećamo kao da smo zapeli ili smo u situaciji bez izbora, možemo se zaustaviti i preusmjeriti vlastitu perspektivu. Iako nije lako, sa sigurnošću mogu reći da je za mene ovo promijenilo igru ​​i početak je promjene vaše situacije na bolje.