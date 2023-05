'Ja sam mama bodybuilderica i nemam slobodnih dana, a moj sin ide sa mnom u teretanu'

Bodybuilderica Louise Plumb (45), iz Essexa, posljednjih 13 godina gradi savršeno tijelo, posebno zadnjih desetak, otkad je zamijenila sate trčanja za vježbe s utezima, pronašavši svoju novu ljubav: Bodybuilding. Prošlo je već desetak godina otkad je ta osobna trenerica i fitness model počela ozbiljno shvaćati ekstremno oblikovanje tijela i dosad je bez sumnje dokazala svoju predanost sportu.

POGLEDAJTE VIDEO: Jedine trojke bodybuilderice dijele baš sve

Do sada se natjecala na 18 natjecanja u bodybuildingu, te dva natjecanja u jakoj ženskoj kategoriji i trenutna je višestruka prvakinja Međunarodne federacije bodybuildinga i fitnessa (IFBB).

Govoreći za Daily Star, Louise je podijelila kako uopće ne planira stati s radom na izgrađivanju tijela, odnosno da tek – počinje.

- Volim sport. A stvarni fizički učinak bodybuildinga je to da se osjećam snažno i slabo u podjednakoj mjeri. Volim i mentalnu stranu toga. Naime, naši su umovi slabiji od našeg tijela, pa mi je drago da sam pomakla mentalne barijere i prešla i onih zadnjih nekoliko ponavljanja vježbi kod kojih se tijelo želi izmaknuti. To je zabavno – opisuje Loiuse.

No, kaže da nije stigla do ove točke karijere u bodybuildingu bez žrtve. Za nju jednostavno nema dana kad se može opustiti, jer želi da se ono što je postigla do sada održi. To znači da pažljivo prati model prehrane, koja se sastoji od puno proteina, uglavnom u obliku piletine i zobi. Iako si dopusti da jednom tjedno zgriješi, pa obično s djecom pojede burger, Louise rijetko vara u dijeti. I nikad ne preskače teretanu, odnosno trenira najmanje četiri do pet dana u tjednu.

Posvećena predanost i strast prema bodybuildingu ove majke dvoje tinejdžera vidljiva je u njezinoj impresivnoj zbirci naslova, uključujući činjenicu da je bila prvak Arnolds Championchipa 2021. godine, te Miss Britanije 2021. godine, a trenutno je i glavna višestruka prvakinja IFBB-a.

- Osjeća se apsolutno nevjerojatno u toj ulozi, nekako je nadrealno, sjajno! - kaže te dodaje kako je izgradnja tijela sveobuhvatan sport, koji čovjeku mora postati apsolutna strast da bi se mogao ozbiljno natjecati.

- Nema slobodnih dana, niti jedan dan ne možete preskočiti teretanu. Ne trebaju vam nikakve kardio vježbe ili varanje kad je riječ o dijeti. I sve ove godine predanosti i napornog rada na kraju su se isplatile – priča.

Inače, uspješna bodybuilderica već neko vrijeme trenira sa svojim sinom Benom, kojem je 15 godina i izrazio je želju da slijedi njen put. Louise mu je bila uzor kod kuće, a onda i u teretani, pa je njen tinejdžer već sada postao "zvijer" na treninzima. kaže.

- Moj sin ima skoro 16 godina i jako se zainteresirao za trening s utezima. Oduševljava me njegova spremnost da sluša i radi, a u teretani je baš prava 'zvijer'. Nikad ne odustaje, nikad se ne žali, nikad ne kaže da je umoran. I on ima taj poseban način razmišljanja i strast, zbog kojeg sam ponosna mama – priča Louise.

Dodaje da joj je divno to što može biti sa svojom djecom u teretani, jer se tako dodatno povezuju i grade odnos. Naime, iako 13-godišnja kći Charlotte zapravo nije često u teretani, dolazi povremeno, pa uživaju u zajedničkim treninzima. No, ona je zato glavna glumica i pjevačica u obitelji, kaže ponosna mama.

- Moj je cilj uvijek raditi na poboljšanju, prilagodbi slabih točaka na tijelu i na tome da dobijem veću gustoću tijela. Ne žurim, nastavit ću trenirati i baviti se oblikovanjem tijela i dalje. Moj fokus i ciljevi mogu se promijeniti, ali ja ću uvijek biti bodybuilderica, zaključuje.