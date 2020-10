Jabučni ocat protiv žgaravice: Djeluje li ili ju samo pogoršava?

Korištenje jabučnog octa za sprječavanje žgaravice ovisi o tome koji je izvor žgaravice. Ako netko pretjerano proizvodi želučanu kiselinu i ima slab sfinkter, vjerojatno mu jabučni ocat neće pomoći

<p>Jabučni ocat igra svestranu ulogu u wellness rutinama mnogih ljudi. Popularan je alat za ublažavanje mirisa stopala, ublažavanje peruti i uravnoteživanje pH kože. Iako se možda čini kontraintuitivnim, neki tvrde da jabučni ocat također može ublažiti simptome žgaravice.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako pobijediti žgaravicu?</p><p>Međutim, ako ste skeptični prema ovoj taktici, niste jedini. Unošenje kiseline u tijelo kada patite od refluksa i žgaravice može se činiti kontraproduktivnim (i potencijalno bolnim). </p><h2>Može li jabučni ocat zaista pomoći u prevenciji žgaravice?</h2><p>Žgaravica se javlja kada se kiselina iz želuca vraća natrag u jednjak.</p><p>- Obično kada gutate, mišić na dnu jednjaka koji se naziva sfinkter privremeno se otvori kako bi omogućio protok hrane u vaš želudac. Ako se sfinkter olabavi ili oslabi, želučana kiselina može se vratiti u vaš jednjak uzrokujući osjećaj pečenja - kaže liječnik <strong>Jaime Schehr</strong>.</p><p>Što se tiče jabučnog octa kao lijeka, liječnik funkcionalne medicine <strong>Elroy Vojdani</strong> tvrdi da korištenje jabučnog octa za sprječavanje žgaravice ovisi o tome koji je izvor žgaravice. Na primjer, ako netko pretjerano proizvodi želučanu kiselinu i ima slab sfinkter, vjerojatno će mu kiselina ući u grlo.</p><p>- Dakle, ako unesete više kiseline u to okruženje, odnosno jabučni ocat, žgaravica će se pogoršati - tvrdi Vojdani. Međutim, za ljude koji ne proizvode dovoljno želučane kiseline, 'hrana će ući u želudac, ali se neće razgraditi u potpunosti', objašnjava doktorica kliničke prehrane <strong>Brooke Scheller</strong>. 'To uzrokuje fermentaciju i proizvodnju plina koji djeluju kao previše kiseline, ali je to zapravo zbog nedostatka iste'.</p><p>Ako je netko uz pomoć liječnika utvrdio da mu žgaravicu definitivno uzrokuje premalo kiseline, kiseline u jabučnom octu mogu biti od pomoći. U stvari, jedno istraživanje je utvrdilo: 'Iako nije statistički značajno, čini se da pijenje organskog octa ublažava simptome žgaravice kod nekih osoba, međutim, čini se da je taj učinak trajao samo prvih 60 do 75 minuta'.</p><h2>Zašto (možda) djeluje?</h2><p>Jabučni ocat sadrži octenu kiselinu, jabučnu kiselinu, pektin i enzime. Vojdani kaže da kiselina može pomoći u razgradnji i probavi hrane u želucu, pomažući joj da se isprazni u tanko crijevo, sprečavajući stvaranje rezervi te tako sprječava žgaravicu. No svakako ga prije razrijedite vodom, jer je jabučni ocat sam po sebi previše kiseo da biste ga samog pili.</p><p>Osim toga, probiotičke prednosti jabučnog octa mogu pomoći uravnotežiti bakterije u mikrobiomu crijeva, poboljšavajući probavu i neizravno smanjujući žgaravicu, objašnjava Vojdani.</p><p>- Ova se teorija općenito odnosi na ljude koji imaju blagi refluks ili premalo želučane kiseline. Međutim, kod većine s ozbiljnim ili trajnim gastritisom ili upalom, ovaj ocat može pogoršati žgaravicu - objašnjava Schehr.</p><h2>Ako ne uspije smiriti žgaravicu, postoje i druge prednosti jabučnog octa:</h2><h2>1. Dobar je za crijeva</h2><p>- Tehnički, jabučni ocat nije probiotik, ali treba ga smatrati probiotičkom hranom - tvrdi gastroenterolog <strong>Marvin Singh</strong>. Budući da prolazi kroz proces fermentacije, jabučni ocat sadrži dobre bakterije koje mogu pomoći uravnotežiti bakterije u crijevima i podržati zdravu probavu.</p><h2>2. Može vam pomoći u upravljanju šećerom u krvi</h2><p>Jeste li ikad primijetili kako nakon što pojedete obrok bogat ugljikohidratima ili šećerom, imate podnevni energetski krah? To može biti uzrokovano skokom šećera u krvi tijekom jela i kasnijim padom. Jabučni ocat u tom slučaju može pomoći stabilizirati te razine.</p><p>Istraživanje objavljeno u 'Journal of Academy of Nutrition and Dietetics' otkrilo je da su ljudi koji su pili jabučni ocat nakon što su pojeli obrok s visokim glikemijskim indeksom imali nižu razinu šećera u krvi nakon obroka od onih koji to nisu učinili.</p><h2>3. Može smanjiti apetit</h2><p>Nema izravnih dokaza da jabučni ocat može dovesti do gubitka kilograma. Međutim, istraživanja pokazuju da octena kiselina može povećati osjećaj sitosti, što umanjuje apetit i neizravno može pomoći u kontroli tjelesne težine.</p><p>Na kraju ipak postoji šansa da bi vam jabučni ocat mogao pomoći smanjiti žgaravicu, naravno, ovisno o uzroku. Sve dok pretjerano ne proizvodite želučanu kiselinu, nema stvarnog rizika da ne isprobate potencijalne blagodati octa. Ako pak imate previše kiseline u želucu, najbolje ga je izbjegavati. Umjesto toga, Vojdani preporučuje druge prirodne lijekove, poput ekstrakta korijena bijelog sljeza, mastike i probiotika. Također ćete trebati izbjegavati ili umjereno jesti kiselu, začinjenu ili slatku hranu, kao i alkohol i kavu, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/apple-cider-vinegar-for-heartburn" target="_blank">Mind Body Green</a>.</p>