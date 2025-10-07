Možemo li jesti smrznutu hranu kojoj je istekao rok trajanja?

StartFragment Zamrzivač čuva ostatke, sprema obroke za kasnije i pomaže u očuvanju hrane. No što kada na pakiranju piše da je rok istekao? Mnogi se pitaju je li takva hrana još sigurna za konzumaciju. Stručnjaci imaju jasne odgovore.

Sigurnost hrane u zamrzivaču

Stručnjaci ističu da je smrznuta hrana tehnički sigurna za konzumaciju i nakon što istekne rok trajanja, pod uvjetom da je cijelo vrijeme bila pohranjena na stalnoj temperaturi od -18°C ili nižoj. Zamrzavanje zaustavlja rast bakterija i mikroorganizama koji uzrokuju kvarenje hrane. Međutim, važno je napomenuti da zamrzavanje ne uništava te mikroorganizme u potpunosti – oni samo postaju neaktivni dok je hrana smrznuta. Kada se hrana odmrzne, mikrobi ponovno postaju aktivni, stoga je važno temeljito je termički obraditi prije konzumacije, piše Healthline.

- Priznajem, i meni je bilo šokantno kad sam prvi put čula, ali prema podacima američke Agencije za hranu i lijekove (FDA), smrznutu hranu možete čuvati zauvijek. Doslovno, beskonačno - rekla je dr. Dana Figura u svojem videu na Instagramu.

Kvaliteta hrane nakon isteka roka

Iako je sigurnost hrane u zamrzivaču osigurana, njezina kvaliteta s vremenom opada. Nakon isteka preporučenog roka trajanja, hrana može izgubiti na okusu, teksturi i mirisu. Ove promjene uzrokovane su fenomenom poznatim kao "freezer burn" – isušivanje hrane zbog sublimacije leda, što dovodi do stvaranja kristalića leda na površini hrane i gubitka vlage. Takva hrana može biti sigurna za jesti, ali njezina kvaliteta može biti značajno smanjena.

Preporučeni rokovi za pohranu hrane

Iako je tehnički moguće čuvati hranu u zamrzivaču neograničeno dugo, za očuvanje optimalne kvalitete preporučuju se sljedeći rokovi pohrane:

Mesne prerađevine (poput hrenovki, slanine, kobasica): najbolje iskoristiti unutar 1 do 2 mjeseca.

Svježe mljeveno meso (teleće, svinjsko, goveđe, janjeće): 4 do 12 mjeseci.

Ostatci obroka: najbolje potrošiti unutar 6 mjeseci.

Povrće: 8 do 12 mjeseci.

Voće: 8 do 12 mjeseci.

Riba: 6 do 12 mjeseci, ovisno o vrsti.

Ovi rokovi odnose se na očuvanje optimalne kvalitete hrane. Nakon isteka tih rokova, hrana može biti sigurna za konzumaciju, ali njezina kvaliteta može biti smanjena, no ako vidite da se na hrani napravila plijesan ili osjetite čudan miris, najbolje je ne konzumirati takvu hranu.

Savjeti za pravilno pohranjivanje hrane

Kako biste osigurali sigurnost i kvalitetu hrane u zamrzivaču, slijedite ove savjete:

Označite pakiranja datumom kada ste ih stavili u zamrzivač. To će vam pomoći pratiti koliko dugo je hrana pohranjena.

Koristite hermetički zatvorene posude ili vrećice za zamrzavanje kako biste spriječili ulazak zraka i vlagu.

Nemojte ponovno zamrzavati odmrznutu hranu, osim ako je bila termički obrađena prije ponovnog zamrzavanja.

Redovito provjeravajte temperaturu zamrzivača i održavajte je na -18°C ili nižoj.

Iako smrznuta hrana može biti sigurna za konzumaciju i nakon isteka roka trajanja, njezina kvaliteta može biti smanjena. Pravilnim pohranjivanjem i praćenjem preporučenih rokova možete osigurati da vaša hrana ostane sigurna i ukusna. Ako niste sigurni u kvalitetu određene namirnice, najbolje je konzultirati se sa stručnjakom ili je ne konzumirati.

