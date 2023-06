Jako me muče financije, hoću li se uskoro zaposliti i zarađivati?

Evo, nakon godinu i pol opet vam se javljam i samo vama vjerujem jer mi uvijek točno sve pogodite. Bila sam vam pisala u vezi braka, odnosno toga hoćemo li ostati u braku, ima li tu ljubavi.

Pišem vam zbog financija, premalo ih je, a kuća velika i ima puno izdataka, primjerice mijenjanje krova i slično. Hoće li suprug ostati na ovom poslu i dobiti veću plaću ili mijenjati posao za bolje financije i drugo zanimanje?

To nas jako muči, odnosno zanima me hoće li biti bolje. Ja nigdje ne radim, hoću li se napokon zaposliti? Željno očekujem vaš odgovor, s nadom da ćete mi pomoći. Unaprijed zahvaljujem na odgovoru jer me vi uvijek nekako smirite. Hvala.

šifra: Nini

Odgovor:

Vidim da ste, gospođo, fino i pametno sačuvali svoj brak i obitelj. Svugdje i u svakoj obitelj bude krize i oluje, ali stvari se, nasreću, ponekad i daju popraviti u životu. Naravno, ako ima razgovora i pameti s obje strane te, naravno, ljubavi i poštovanja.

No, kao i onda, i sad je važno da shvatite kako nikad ne treba ishitreno i “bez da se prespava” u afektu donositi odluke, a i strpljenje je uvijek zlata vrijedno. Osobito u vašem slučaju.

Sve će ispasti dobro, no možda ste malo požurili s tolikim investicijama dok samo suprug radi. Ipak, u idućim mjesecima ja vam vidim nekakav posao ili ćete nekako doći do novca koji niste očekivali. To će vam dodatno vratiti stabilnost i mir u život. Vidim postupno poboljšanje financija, no u idućoj godini i mnoge izrazito pozitivne aspekte.

Mnogo toga ćete uložiti u dom i bit ćete zadovoljni. Posebno vam je povoljan kolovoz, no svakako je da polako ali sigurno napredujete u svakom pogledu. Malo će ponekad trebati biti strpljiviji, uporniji i stisnuti zube, no vidim vam uspjeh za cijelu obitelj. Vidjet ćete da će sve doći i sjesti na svoje mjesto.