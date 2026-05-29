Jamie Oliver otkrio tajnu kako je uspio izgubiti 12 kilograma

Britanski chef i televizijsko lice Jamie Oliver posljednjih mjeseci ponovno je u središtu pozornosti, no ovaj put ne zbog novih recepata ili emisija, već zbog velike fizičke transformacije. Slavni kuhar priznao je da je uspio izgubiti oko 12 kilograma, i to bez ekstremnih dijeta, iscrpljujućih treninga ili izgladnjivanja.

Kako je otkrio u nekoliko intervjua za britanske medije, ključ promjene nije bio u potpunom odricanju, nego u postepenom mijenjanju svakodnevnih navika. Najveći zaokret napravio je kada je odlučio smanjiti količinu mesa u prehrani te na tanjur staviti više povrća i biljnih namirnica.

Oliver tvrdi da se nije osjećao uskraćeno, dapače, kaže da je često jeo i više nego prije, ali kvalitetnije. Umjesto teških i kaloričnih obroka, fokusirao se na nutritivno bogatiju hranu, a među omiljenim međuobrocima našli su se orašasti plodovi koje redovito ističe kao važan dio uravnotežene prehrane.

Osim promjene jelovnika, poznati kuhar promijenio je i životni ritam. Više pažnje počeo je posvećivati snu, redovitom kretanju i smanjenju konzumacije alkohola. Prema vlastitim riječima, danas alkohol uglavnom ostavlja za vikend, dok tijekom tjedna pokušava održavati discipliniraniji režim.

Njegova odluka o promjeni životnog stila nije došla slučajno. Oliver je priznao kako je s vremenom shvatio da premalo brine o vlastitom zdravlju, a dodatni alarm bili su i problemi s leđima s kojima se godinama bori. U jednom intervjuu govorio je o kroničnim bolovima i iscrpljujućem tempu rada koji su ga natjerali da ozbiljnije razmisli o prehrani i fizičkom stanju.

U želji da bolje razumije odnos hrane i zdravlja, počeo je proučavati nutricionizam te istraživati prehrambene navike ljudi iz dijelova svijeta poznatih po dugovječnosti. Upravo su ga takva iskustva dodatno usmjerila prema jednostavnijoj, uravnoteženijoj i pretežno biljnoj prehrani.

Stručnjaci već godinama upozoravaju da male, održive promjene u prehrani često daju bolje dugoročne rezultate od kratkotrajnih restriktivnih dijeta. Rasprave o smanjenju unosa prerađene hrane, alkohola i pretjeranih količina mesa redovito se vode i na društvenim mrežama te forumima posvećenima zdravlju i mršavljenju.

Iako Oliver ne promovira stroga pravila ni „čudesna rješenja”, njegova transformacija još je jednom otvorila pitanje koliko svakodnevne navike – od kvalitete sna do sastava obroka – mogu utjecati na zdravlje i tjelesnu težinu.