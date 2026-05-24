Azijski pilates zaludio internet: Je li stvarno učinkovitiji od klasičnog i u čemu se razlikuju?

Pretrage za ovim terminom porasle su za više od 5000 posto, potaknute tvrdnjama da se radi o tajnoj metodi vježbanja superiornoj od svega što nudi Zapad. No, radi li se doista o revolucionarnoj disciplini ili o pametno upakiranom marketinškom trendu koji iskorištava fascinaciju istočnjačkim filozofijama?

POGLEDAJ VIDEO: Tajna zavidne linije: Evo kako Jennifer Lopez održava zdravlje i formu s 56 godina





Pokretanje videa... 01:06 Tajna zavidne linije: Evo kako Jennifer Lopez održava zdravlje i formu s 56 godina | Video: 24sata/Instagram

Pretrage za ovim terminom porasle su za više od 5000 posto, potaknute tvrdnjama da se radi o tajnoj metodi vježbanja superiornoj od svega što nudi Zapad. No, radi li se doista o revolucionarnoj disciplini ili o pametno upakiranom marketinškom trendu koji iskorištava fascinaciju istočnjačkim filozofijama?

Što je zapravo azijski pilates?

Stručnjaci se slažu da "azijski pilates" nije jedinstvena, novostvorena metoda. U svojoj srži, to je i dalje pilates utemeljen na istim osnovnim principima koje je postavio Joseph Pilates: kontrola, preciznost, disanje i snaga centra tijela. Razlika leži u pristupu, tempu i kulturnoj interpretaciji. Dok se na Zapadu pilates često povezuje s intenzitetom i brzinom, azijski pristup naglašava sporije, promišljenije pokrete i duboku povezanost uma i tijela.

Foto: 123RF

Fokus je na kvaliteti, a ne kvantiteti. Umjesto brojanja ponavljanja, instruktori često vode pokret kroz udah i izdah, što usporava cijeli proces. Cilj nije iscrpljivanje mišića do "izgaranja", već postizanje savršene forme i aktivacija najdubljih stabilizatora. Mnogi koji su isprobali ovaj pristup opisuju specifično "pilates drhtanje" - intenzivno treperenje mišića koje nije znak slabosti, već dokaz da mozak aktivira i najmanje, često zanemarene mišiće kako bi održao stabilnost na spravi poput reformera.

Regionalne razlike i kulturološki utjecaj

Pojam "azijski pilates" vrlo je širok i obuhvaća različite stilove koji su se razvili pod utjecajem lokalnih kultura. U Južnoj Koreji, primjerice, pilates je snažno integriran u fizikalnu terapiju. Instruktori stavljaju velik naglasak na analizu držanja i korektivne vježbe, a estetika je usklađena s K-pop idealima duge, vitke figure. Kako navodi instruktorica Jiwon Lee iz Seula, u Koreji postoji "snažniji fokus na preciznost, ravnotežu i svjesnu disciplinu".

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

S druge strane, u Japanu pristup odražava kulturnu sklonost minimalizmu i ritualima. Vježbe su često prožete elementima Zen meditacije, a zajedništvo igra veliku ulogu, pa se nakon sata često organiziraju druženja uz čaj. U Kini se pilates nerijetko isprepliće s tradicionalnim vještinama poput tai chija i qigonga, s naglaskom na protoku energije i dugovječnosti, dok u multikulturalnim sredinama poput Singapura i Malezije fuzionira s elementima joge i borilačkih vještina.

Fuzija s drevnim istočnjačkim filozofijama

Ono što azijskom pilatesu daje dodatnu dimenziju jest integracija principa iz drevnih praksi poput tradicionalne kineske medicine. Dok se klasični pilates fokusira na anatomiju mišića, ovdje se u priču uvodi i energetski aspekt. Ada Ooi, kliničarka integrativne kineske medicine, objašnjava kako to vježbanju dodaje "dublju energetsku i emocionalnu dimenziju".

Vježbač se ne koncentrira samo na držanje i dah, već i na unutarnji protok energije, poznat kao "Qi". Koncept se temelji na [sustavu meridijana, energetskih putova koji povezuju različite organe i emocije. Primjerice, vježbe rotacije u pilatesu mogu stimulirati meridijan jetre, potičući fleksibilnost i emocionalno oslobađanje, dok nježna otvaranja prsnog koša hrane meridijan srca, podržavajući cirkulaciju i osjećaj radosti. Time vježbanje postaje oblik meditacije u pokretu.

Stvarne koristi, ali ne i jedinstvena metoda

Bez obzira na to kako ga nazivali, pilates u ovom obliku donosi brojne dobrobiti. Jača duboke mišiće trupa, poboljšava držanje, povećava fleksibilnost i smanjuje stres. Međutim, važno je naglasiti da su to koristi pilatesa općenito, a ne nečega što je isključivo vezano za "azijsku" etiketu. Marketinške kampanje koje ga predstavljaju kao čudesno rješenje za simptome menopauze također treba uzeti s rezervom. Iako su vježbe niskog intenziteta poput pilatesa izuzetno korisne u tom životnom razdoblju jer ne opterećuju zglobove i smanjuju umor, to vrijedi za svaki kvalitetan pilates program, a ne samo za onaj s prefiksom "azijski".

U konačnici, čini se da je "azijski pilates" prvenstveno uspješan marketinški naziv za stil vježbanja koji je oduvijek postojao, ali je sada dobio na popularnosti. On naglašava sporost, preciznost i holistički pristup, što rezonira s mnogim ljudima umornim od agresivnih i iscrpljujućih treninga. Iako naziv može biti prolazni trend, principi koje promovira - kvaliteta pokreta ispred kvantitete i duboka povezanost uma i tijela - temeljne su i trajne vrijednosti same pilates metode.





*uz korištenje AI-ja