Japanski trik za brže sušenje rublja u stanu: U ovome je tajna

Riječ je o takozvanoj japanskoj metodi duge, načinu raspoređivanja odjeće na stalku koji omogućuje bolje strujanje zraka i brže isparavanje vlage. Za primjenu ovog trika potreban vam je samo običan stalak za sušenje rublja, nekoliko vješalica i malo pažnje pri raspoređivanju odjeće.

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Pokretanje videa... 01:01 Gimnazijalac Karlo ima svoj brend odjeće: 'Ulagači se čude kad vide da imam 15 godina' | Video: 24sata/pixsell/instagram

Za razliku od uobičajenog načina sušenja, kada se odjeća često postavlja jedna uz drugu bez posebnog reda, ova metoda temelji se na jednostavnom pravilu: duži komadi odjeće trebaju biti na rubovima stalka, a kraći u sredini.

Takvim rasporedom nastaje oblik nalik dugi, po čemu je metoda i dobila ime. Hlače, ručnike i druge duže komade odjeće treba objesiti na vanjske dijelove stalka, dok se majice, donje rublje i kraći odjevni predmeti postavljaju prema sredini.

Na taj se način ispod odjeće stvara svojevrstan otvoreni prostor kroz koji zrak može lakše prolaziti. Bolja cirkulacija zraka omogućuje učinkovitije isparavanje vode iz tkanine, čime se može skratiti vrijeme potrebno za sušenje.

Foto: 123RF

Izbjegavajte ovu čestu pogrešku

Jedna od najčešćih pogrešaka prilikom sušenja rublja u stanu jest pretrpavanje stalka. Kada je odjeća previše zbijena, zrak ne može slobodno cirkulirati između pojedinih komada, zbog čega se vlaga dulje zadržava u tkanini.

Osim što se rublje sporije suši, dugotrajna vlažnost može pridonijeti pojavi neugodnih mirisa. Zato je važno ostaviti dovoljno prostora između odjevnih predmeta, čak i ako to znači da ćete rublje morati sušiti u nekoliko navrata.

Posebnu pozornost treba obratiti na deblje komade odjeće, poput traperica, pulovera i ručnika, kojima je potrebno više vremena da se potpuno osuše.

Važno je i gdje postavljate stalak

Osim pravilnog rasporeda odjeće, važnu ulogu ima i prostorija u kojoj sušite rublje. Ako je zrak u prostoru već zasićen vlagom, proces sušenja može biti znatno sporiji.

Zato se preporučuje povremeno provjetravanje prostorije kako bi se omogućila izmjena zraka i smanjila količina vlage koja se nakuplja tijekom sušenja.

Foto: 123RF

Naime, mokro rublje otpušta vlagu u okolni prostor, a njezino dugotrajno zadržavanje može pogodovati razvoju plijesni, osobito na hladnim zidovima, oko prozora i u slabo prozračenim kutovima.

Stalak je zato najbolje smjestiti u prostoriju koju možete redovito provjetravati, pritom pazeći da ne blokira prolaz ili izvore topline.

Postoji još jedan način za brže sušenje

Za one koji često suše rublje u zatvorenom prostoru dodatno rješenje može biti grijani stalak za sušenje. Izgledom je sličan običnom stalku, no njegove se šipke zagrijavaju pomoću električne energije i tako pomažu ubrzati isparavanje vode iz odjeće.

Foto: 123RF

Takvi uređaji u pravilu troše manje električne energije od klasičnih sušilica, iako stvarna potrošnja ovisi o modelu i trajanju korištenja.

Ipak, ni grijani stalak neće biti jednako učinkovit ako je pretrpan odjećom. Dovoljno prostora između komada rublja i dalje je važno za ravnomjerno sušenje.

Prednost japanske metode upravo je u njezinoj jednostavnosti. Ne zahtijeva dodatna ulaganja ni posebne uređaje, već samo drukčiji raspored odjeće. Iako brzina sušenja ovisi o temperaturi, vlažnosti zraka i vrsti tkanine, ovaj mali trik može biti koristan svima koji tijekom jeseni i zime rublje najčešće suše u stanu.