Javite se! Čak 1200 žena može se besplatno testirati na HPV

Od 6. do 12. svibnja žene u Rijeci, Zagrebu, Splitu, Osijeku i Sisku mogu otići na besplatno testiranje na HPV virus, za koje nije potrebna uputnica i nije se potrebno naručivati. Dovoljno je da žene u određenom terminu dođu u područnu bolnicu i prijave se na odjelu.

Riječ je o akciji koju organizira Udruga Nismo same, u sklopu trećeg Lila tjedna - tjedna ženskog zdravlja, uz potporu Ministarstva zdravlja, te u suradnji s KBC-om Zagreb, KBC-om Sestre milosrdnice, KBC-om Split, KBC-om Rijeka, KBC-om Osijek, OB Dr. Ivo Pedišić u Sisku, NZJZ Splitsko-dalmatinske županije, NZJZ Dr. Andrija Štampar, ZZJZ Osječko-baranjske županije i tvrtkom Roche.

- Testiranje je osigurano za 1200 žena, a provodit će se u određenim terminima. U KBC-u Zagreb testiranje će se provoditi u Onkološkoj ambulanti Klinike za ženske bolesti i porode, svaki dan od 12 do 14.30 sati, u Sisku u Službi za ginekologiju i opstetriciju u OB Dr. Ivo Pedišić, između 13 i 15 sati, a u Rijeci u općoj ginekološkoj ambulanti, svakoga dana od 10 do 13 sati.

U KBC-u Osijek testiranje će se provoditi u Klinici za ginekologiju i opstetriciju od 8 do 14 sati, dok se termini u drugim bolnicama još dogovaraju i bit će objavljeni ovih dana na stranicama Udruge Nismo same (www.nismosame.com) i društvenim mrežama, kaže Ivana Kalogjera, predsjednica Udruge. Dodaje kako će rezultati testova nakon obrade biti poslani ženama na kućnu adresu, otprilike za mjesec dana.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

To je svojevrsni nastavak akcije koja je provedena u Zagrebu prošle godine, kada je testirano 120 žena, a kod 21 u obrisu grlića maternice pronađen je virus HPV-a, uzročnik raka grlića maternice, podsjeća sugovornica.

Dodaje kako svaki dan od raka dojke umru tri žene, svaki treći dan jedna žena umre od raka vrata maternice, a u oba slučaja riječ je o bolestima kod kojih je rano otkrivanje izuzetno važno i značajno pridonosi uspjehu liječenja.

- Zato pozivamo žene da iskoriste priliku i odu na testiranje, budući da za to nije potrebna uputnica i besplatno je. Žene u Zagrebu, osim toga, 6. svibnja između 15 i 17 sati mogu obaviti i besplatnu mamografiju, zahvaljujući mobilnom mamografu koji će Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" postaviti na Cvjetnom trgu. No, za tu se pretragu treba naručiti, putem e-maila udruge Nismo same ili na broj mobitela 091/799 - 6441 - kaže sugovornica.

Za pretragu se mogu prijaviti žene starije od 38 godina, ako u proteklih godinu dana nisu radile mamografiju te ako nisu onkološki bolesnici, jer je u tom slučaju potreban sveobuhvatniji pregled, kaže.

- Vrlo je važno podsjetiti žene da ultrazvuk ne isključuje mamografiju, odnosno ako su obavile ultrazvuk, ne znači da nije potrebna mamografija. Štoviše, taj pregled dobro je obaviti radi dodatne sigurnosti, proučuje sugovornica.