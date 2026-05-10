Dok određeni broj ljudi mora izbaciti gluten iz prehrane zbog zdravstvenih razloga, neki to čine jer je marketing posljednjih godina stvorio famu da je gluten nezdrav. No, koliko je to zapravo točno?
Je li gluten zaista toliko loš? Evo što se događa kada ga u potpunosti prestanete jesti
Samo mali postotak populacije zapravo treba izbjegavati gluten, no milijuni su se pridružili tom trendu. Celijakija u Hrvatskoj pogađa tek oko 1% populacije. Popularnost prehrane bez glutena naglo je porasla u posljednjem desetljeću, potaknuta tvrdnjama da to dovodi do boljeg zdravlja. Ovaj trend ne pokazuje znakove usporavanja, a procjenjuje se da će globalno tržište hrane bez glutena do 2032. godine vrijediti 14 milijardi dolara.
Ali je li izbacivanje glutena dobra ideja? Dok neki ljudi moraju izbaciti gluten iz medicinskih razloga, milijuni drugih prihvatili su dijetu bez jasne potrebe. Evo što znanost kaže o glutenu, zašto je postao toliko kontroverzan i što se događa s vašim tijelom kada ga prestanete jesti.
Što je gluten i trebate li ga izbjegavati?
- Gluten je protein koji se nalazi u pšenici, raži i ječmu. Djeluje kao vezivno sredstvo u hrani, što znači da daje strukturu i okus . rekla je za National Geographic Melinda Dennis, registrirana dijetetičarka i koordinatorica za prehranu u Centru za celijakiju u Medicinskom centru Beth Israel Deaconess u Bostonu (BIDMC).
Unatoč lošem ugledu, gluten nije sam po sebi nezdrav. Zapravo, pšenica - ključni izvor glutena - puna je dobrih hranjivih tvari - proteina, vlakana, željeza i vitamina. Cjelovita pšenica, posebno, može igrati korisnu ulogu u prehrani zdravoj za srce. Za većinu ljudi ne postoji znanstveni razlog za izbacivanje glutena, međutim, neki ljudi ga trebaju izbjegavati.
Tko treba izbjegavati gluten?
Gluten moraju strogo izbaciti osobe s celijakijom (autoimuna bolest), alergijom na pšenicu ili intolerancijom na gluten.
- Ako su ljudi s celijakijom izloženi glutenu u prehrani, dolazi do ozljeda i oštećenja tankog crijeva, pa su oni skupina broj jedan pojedinaca koji moraju biti na apsolutno strogoj dijeti bez glutena - objašnjava Ciaran Kelly, gastroenterolog i medicinski direktor Centra za nutricionističko zdravlje pri BIDMC-u.
Drugi mogu imati necelijakijsku osjetljivost na gluten, stanje u kojem osjećaju probavne tegobe od glutena, ali nemaju crijevna oštećenja. Osobe s alergijom na pšenicu trebale bi izbjegavati pšenicu, ali ne moraju nužno eliminirati svu hranu koja sadrži gluten. Izbacivanje glutena iz prehrane preporučuje se osobama s određenim autoimunim bolestima, kao što su Hashimotov tireoiditis, dijabetes tipa 1, psorijaza ili Chronova bolest, kako bi smanjili upale u tijelu.
- Osobe sa sindromom iritabilnog crijeva mogu vidjeti poboljšanja svojih GI simptoma na prehrani bez glutena, no poboljšanje je obično djelomično - kaže Kelly.
Loša reputacija glutena
Oznake "bez glutena" strogo su regulirane od 2014. godine. Odjednom su proizvodi koji nikada nisu sadržavali gluten - poput flaširane vode ili čipsa od krumpira - počeli reklamirati svoj status bez glutena, pojačavajući ideju da je gluten nešto što treba izbjegavati.
- Osobno i profesionalno, mislim da je to nuspojava marketinga hrane - kaže Janelle Smith, registrirana dijetetičarka na Odjelu za probavne bolesti UCLA Vatche i Tamar Manoukian, koja i sama ima celijakiju.
Za razliku od oznake "zdravo za srce", bez glutena ne znači zdravije - jednostavno označava odsutnost alergena. Ipak, brendovi su proširili svoje tržište tako što su ga predstavili kao korisnog za sve.
Studija iz 2019. godine pronašla je malo dokaza da prehrana bez glutena smanjuje upalu povezanu s drugim autoimunim stanjima ili poboljšava sportske performanse. Također se navodi da mnogi samoprijavljeni slučajevi intolerancije na gluten proizlaze iz fruktana, fermentabilnih ugljikohidrata koji se nalaze u pšenici, a koje neki ljudi teško probavljaju.
- Osim toga, gluten u mislima nekih znači ugljikohidrate. Ako su na dijeti i žele smanjiti unos ugljikohidrata, mogu zaključiti da bi prehrana bez glutena mogla biti korisna - kaže Tricia Thompson, dijetetičarka i osnivačica Gluten-Free Watchdoga.
Izbacivanje glutena? Evo što vam možda nedostaje
Unatoč zdravstvenom aureolu, prehrana bez glutena nije nužno bolja za vas - a u mnogim slučajevima može biti i gora. Pregled studija iz 2023. otkrio je da kruh bez glutena sadrži manje proteina i više masti od običnog kruha, dok je studija iz 2024. pokazala da proizvodi bez glutena također imaju više šećera i kalorija. Studija iz 2021. primijetila je da mnogi proizvodi bez glutena sadrže manje vlakana i proteina te više zasićenih masti, ugljikohidrata i soli.
- Stvari se definitivno poboljšavaju i tvrtke počinju koristiti cjelovite žitarice bez glutena i alternativne žitarice u svojim proizvodima. Ali često ovi proizvodi sadrže pretežno rafinirano brašno, tapioka škrob, krumpirov škrob, maltodekstrin kako bi ih se očuvalo i oponašalo isti osjećaj u ustima kao i verzije punjene glutenom - kaže Dennis.
Također im nedostaju obogaćene hranjive tvari koje se nalaze u običnim proizvodima od pšenice, poput željeza i folata, pa mnogi koji ne jedu gluten mogu patiti od nedostatka ovih nutrijenata, a mogu iskusiti i manjak unosa vlakana važnih za zdravlje crijeva i cjelokupno zdravlje.
- Prehrana bez glutena nije dobra dijeta za mršavljenje, posebno zato što zamjenska prerađena hrana bez glutena obično ima visok udio masti i kalorija. Nije neobično vidjeti pacijente na prehrani bez glutena koji dobivaju na težini - kaže Kelly.
Dennis i Smith preporučuju kombiniranje prehrane bez glutena s mediteranskom prehranom za optimalno zdravlje ako ne jedete gluten - iz bilo kojeg razloga. Ona ima visok udio vlakana, prepun je voća i povrća te dobrih izvora proteina, a ima minimalan udio zasićenih masti.
