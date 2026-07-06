NORVEŠKI STROJ Ovo je tajna Haalandove forme: Jetrica, 11 sati sna i posebne naočale...

Tko je ovaj mršavi plavi dečko koji ruši sve pred sobom i zabija golove kao na traci, pitali su se mnogi kada je Erling Haaland (25) u listopadu 2019. godine u debiju u Ligi prvaka u dresu Salzburga zabio hat-trick Genku. Šest godina i više od 200 golova kasnije, norveški Viking je jedan od najboljih napadača na svijetu. Rastura u dresu Manchester Cityja, s kojim je osvojio apsolutno sve, a san mu je bio uspjeh s norveškom reprezentacijom. I na njegov pogon Norvežani su senzacionalno srušili Brazil (2-1) i plasirali se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Sa sedam golova najbolji je strijelac turnira, zajedno s Messijem i Mbappéom, a mnogi se pitaju gdje je kraj njegovoj reprezentaciji koja izgleda moćno, snažno i melje sve pred sobom? Koliki im je plafon, doznat ćemo u četvrtfinalu kad će igrati protiv Engleske.

Foto: James Lang/REUTERS

Dok svi gledaju kako Haaland pomiče granice mogućeg, postavlja se pitanje, koja je tajna njegove veličanstvene forme? Odgovor leži u kombinaciji talenta i detaljnog pristupa fizičkoj pripremi koji odstupa od uobičajenih sportskih praksi. Svaki aspekt njegovog života, od prehrane do spavanja, usmjeren je na postizanje maksimalnih sportskih performansi.

Njegov uzor je Cristiano Ronaldo, a od njega je pokupio baš sve. Radnu etiku, ponašanje i prehranu. Naime, Patrice Evra jednom je ispričao priču kako ga je Cristiano Ronaldo često zvao na večeru, a uvijek bi jeli ribu, što je njega nerviralo. Čim je to čuo, mladi Norvežanin se počeo hraniti baš kao Portugalac.

- Erling se odrekao svega i to je nevjerojatna žrtva. Napustio je dom kada je imao samo 16 godina i otišao je u Molde. Njegov cilj je da uspije kao nogometaš i bude najbolji. Čuo je jednom priču Patricea Evre koji je rekao da je ručao često s Ronaldom i da je on jeo samo ribu i ništa više. Erling radi sve to i pokušava imati isti način ishrane kao Ronaldo koji je s 34 godine i dalje jedan od najboljih na svijetu - rekao je njegov otac Alf-Inge.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Za održavanje fizičkih performansi, Haaland dnevno unosi oko 6000 kalorija, što je znatno više od prosječnog unosa za odraslog muškarca. Njegova prehrana ne uključuje prerađenu hranu, već se temelji na "prehrani predaka". Na njegovom jelovniku redovito su goveđe srce i jetra, namirnice bogate nutrijentima. Srce je izvor koenzima Q10, vitamina B, željeza i cinka, dok je jetra bogata vitaminom A, bakrom i proteinima visoke biološke vrijednosti.

- Vi ovo ne jedete, ali ja brinem o svom tijelu. Mislim da je najvažnije jesti kvalitetnu hranu koja je što je moguće lokalnija. Ljudi govore da meso nije zdravo. Koje meso? Ono koje dobijete u McDonald'su? Ili meso lokalne krave koja pase travu tamo preko puta? Ja jedem srce i jetru - izjavio je Haaland.

Foto: Facebook

Njegov pristup naglašava podrijetlo namirnica. Osim iznutrica, njegova prehrana uključuje Tomahawk odreske, brancin, jaja te svježe, nepasterizirano mlijeko. Prije svake domaće utakmice Manchester Cityja jede lazanje koje mu priprema otac Alfie. Haaland u potpunosti izbjegava alkohol i prerađeni šećer, što je dio njegove profesionalne discipline.

Spavanje kao prioritet

Norvežanin je u više navrata istaknuo kako je san važan dio njegovog života. Cilj mu je deset do jedanaest sati sna dnevno, što postiže kombinacijom noćnog odmora i popodnevnog drijemanja od 60 do 90 minuta. Pridržava se protokola kojim nastoji osigurati kvalitetu sna. Dva do tri sata prije spavanja stavlja narančaste naočale koje blokiraju plavu svjetlost s ekrana i umjetne rasvjete. Time se štiti prirodno lučenje melatonina, hormona ključnog za uspavljivanje.

- Čitao sam o znanosti spavanja i odlučio to shvatiti ozbiljno. Ljudi se smiju naočalama za plavo svjetlo, ali ako mi pomažu da bolje spavam i igram, nije me briga što tko misli. Tih 36 golova govori za sebe - rekao je u jednom intervjuu.

Foto: instagram

Njegova spavaća soba je potpuno zamračena i rashlađena na temperaturu između 16 i 19 stupnjeva Celzijevih. Elektronički uređaji su isključeni satima prije odlaska u krevet. Njegova rutina uključuje i ljepljivu traku kojom zatvara usta tijekom noći. Ova tehnika potiče disanje na nos, što može poboljšati kvalitetu sna i unos kisika. Svoj san i oporavak prati pomoću pametnog prstena Oura, koji mjeri otkucaje srca, temperaturu i kvalitetu spavanja. Njegova jutarnja budilica je službena himna Lige prvaka.

Foto: instagram

Haalandov pristup oporavku također je detaljan. Njegova dnevna rutina uključuje terapiju crvenim svjetlom, kupke s vrućim kamenjem, saune i redovitu fizioterapiju. U svom domu ima instaliranu i krioterapijsku komoru. Svako jutro započinje izlaganjem očiju sunčevoj svjetlosti radi regulacije cirkadijalnog ritma, a zatim pije filtriranu vodu. Njegov trening fokusiran je na eksplozivnu snagu i funkcionalne pokrete, s naglaskom na mobilnost kukova i prepona, što doprinosi njegovoj efikasnosti u teškim pozicijama unatoč visini.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Jedan detalj iz njegove rane karijere veže ga za Hrvatsku. Kao 16-godišnjak, Haaland je nastupao za norvešku U-17 reprezentaciju na Europskom prvenstvu za kadete 2017. godine u Hrvatskoj. Iako se na tom turniru nije upisao u strijelce, utakmica protiv Engleske u Velikoj Gorici bila je ključna. Na njoj ga je pratio skaut Red Bull Salzburga koji je u njemu prepoznao potencijal. I, kako se kaže, ostalo je povijest. U Austriji je zablistao, u Dortmundu eksplodirao, a u Cityju došao do neslućenih visina.