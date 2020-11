Jedna je jabuka na dan zdrava - no je li baš zdravo pojesti tri?

Liječnici objašnjavaju koliko je voća dnevno zdravo, a koliko je pretjerivanje, jer iako je ono zdravo, također može biti bogato i šećerima, zbog čega u prehrani treba ipak dati veću prednost povrću

<p>Jabuka na dan, doktor iz kuće van. A što s dvije jabuke? Sigurno su zdravije od čokoladice. Ali četiri jabuke dnevno, pet, deset? Može li previše voća biti nezdravo? "Definitivno može", odgovara njemački liječnik Carsten Lekutat. Voće sadrži fruktozu, zato i jest tako ukusno i slatko. "Fruktoza je na koncu konca ipak šećer, sa svim problemima koji iz previše šećera proizlaze", kaže. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Namirnice za oboljele od raka</strong></p><p>Jedna jabuka vas čini zdravom, tri često rezultiraju masnom jetrom, objašnjava. Kada jetra postane masna, većina pretpostavlja da je to zbog alkohola. U stvari, kaže Lekutat, u 20 do 30 posto slučajeva to nema veze s alkoholom, nego je posljedica previše fruktoze. </p><h2>Znači, trebalo bi jesti samo povrće? </h2><p>Ne, odgovara Lekutat. "Bio bih sretan kada bi mnogo mojih pacijenata jelo više voća" jer ga općenito ljudi jedu premalo. No vrijedi razmisliti koju vrstu voća jedemo i koju količinu jer nije sve voće jednako bogato šećerom. </p><p>"Banane, jabuke, šljive imaju mnogo više šećera od naranča ili šumskog voća", objašnjava nutricionistica Antje Gahl. Ona preporučuje pet porcija voća i povrća na dan. Povrće pritom ima prioritet. Primjerice, dva komada voća, tri povrća. </p><p>Nije nevažno ni kako se voće konzumira. "Svježe voće je bolje od procesuiranog", napominje Lekutat te dodaje da je u voćnom soku, voće visoke koncentracije i brže dospijeva u krvotok zbog čega dr. Lekutat nije pobornik narančina soka ujutro. Mnogi stručnjaci nisu oduševljeni ni 'smoothiejima'. </p><p>"Kad pogledate sve sastojke, vjerojatno ne biste pojeli toliku količinu voća u jednom obroku. Ali u tekućem obliku to se dogodi vrlo brzo", kaže Gahl. </p><p>Znači li to da treba odustati od 'orange juicea' ili 'smoothieja' za doručak? Odgovor je ponovo, ne. Drugim riječima, konzumaciju voća treba prilagoditi životnom stilu. Tko želi započeti dan sokom od naranče, mora i vježbati da potroši uneseni šećer.<br/> <br/> </p>