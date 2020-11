Znate li razliku između pancete i špeka? Hrvati jedu četiri vrste

Ovisno o načinu sušenja, dimljenju i začinima u Hrvatskoj razlikujemo dalmatinsku pancetu, zagorski špek, slavonsku slaninu i istarsku pancetu odnosno slaninu

<p>Slanina ili špek te panceta djeluju slično i dobivaju se od masnog svinjskog mesa s trbuha životinje, no priprema tih delicija razlikuje se ne samo u regijama, nego i u državama.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako nastaje špek</p><p>U SAD-u špek pripremaju tako što će svinjsko meso natopiti u salamuri. Pojedini proizvođači pritom koriste prirodnu salamuru, dok drugi rabe umjetne nitrate koji ubrzavaju proces. Potrošači će takav proizvod prepoznati po slanijem okusu jer meso mora u salamuri odstajati dulje nego kod tradicionalne proizvodnje. Britanski špek nastaje od svinjskog mesa s leđa ili slabine životinje, dok kanadski rade isključivo od slabine.</p><h2>Dalmatinska panceta, zagorski špek, slavonska slanina i istarska panceta/slanina</h2><p>U Hrvatskoj razlikujemo zagorski špek, slavonsku slaninu, dalmatinsku pancetu i istarsku slaninu, a magistrica nutricionizma <strong>Diana Gluhak Spajić</strong> iz Sustava za upravljanje kategorijama prehrane Healthy Meal Standard kaže kako se razlikuje način proizvodnje tih namirnica. Nastaju od istog komada svinjskog masnog mesa tj. potrbušine. </p><p>- Panceta se nakon tretmana salamure, mnogo kraće ili u nekim slučajevima uopće ne podvrgava procesu dimljenja, te se potom suši na morskom zraku tj. buri koji daje specifičan okus panceti - ističe nutricionistica. </p><p>Špek se u pravilu salamuri na drugačiji način i gotovo bez iznimke podvrgava procesu dimljenja i to na drvu bukve ili graba. Receptura zagorskog špeka odlikuje se posebnim načinom soljenja, sušenja i sazrijevanja proizvoda pojašnjavajući kako se kod zagorskog špeka meso reže na manje komade kroz koje se provlači špagica te se drži u salamuri oko 20 dana. Tada se ispire vodom i cijedi otprilike 24 sata, nakon čega slijedi proces dimljenja. Meso se ovisno o prethodnom postupku proizvodnje može dimiti hladnim ili toplim dimom. U ovom slučaju, koristi se toplo dimljenje kroz nekoliko dana, nakon čega slijedi proces sušenja u trajanju od otprilike 45-55 dana - pojašnjava Diana Gluhak Spajić. </p><p>Kod pripreme pancete također se koristi salamura, no osim soli ona sadrži velike količine papra i sušene mediteranske začine.</p><p>- U ovom receptu uz isti postupak kao i kod zagorskog špeka, glavni čimbenici za nastanak pancete su dim i morski zrak ili bura - kazala je.</p><p>Slavonska slanina se izrađuje slično kao i zagorska, utrljavanjem veće količine soli u meso koje se slaže u bačve ili plastične posude te stoji najviše četiri tjedna, a potom se svaki drugi dan dimi na grabu ili bukvi dok ne dobije bakreno smeđu boju. Potom se slanina suši na propuhu, opisuje nutricionistica.</p><p>Kaže kako u Istri nema razlike između pancete i slanine, a u tim je krajevima na posebnoj cijeni istarski pršut koji se izrađuje od svinjskog buta bez nogice.</p><p>- Istarski pršut je suho salamuren morskom soli i začinima, sušen na zraku i bez dimljenja, podvrgnut procesima sušenja i zrenja koji traju najmanje godinu dana. U Hrvatskoj, istarski pršut je zaštićen oznakom izvornosti, što je najjača zaštita prehrambenog proizvoda tog tipa. Za razliku od drugih pršuta, karakterističnog je izgleda jer nema kože i potkožnog masnog tkiva, ružičasto crvenkaste boje, umjereno slanog okusa. Zanimljivost je da se prilikom tehnološke proizvodnje istarskog pršuta u salamuru ne dodaju nitriti ili drugi aditivi - ističe ona nastavljajući kako niti jednu namirnicu u prehrani ne valja izbjegavati, pa tako ni špek i slične proizvode.</p><h2>Koliko često je smijemo jesti?</h2><p>- Energijska vrijednost 100 grama špeka iznosi oko 420 kcal, od čega je 12 posto bjelančevina, 1,5 posto ugljikohidrata i 40 posto masti. Iako je uvriježeno mišljenje da se špek tj. panceta uglavnom sastoji od zasićenih masnoća što je oko 30 posto, uglavnom ima najviše mono-nezasićenih masnoća, odnosno oko 45 posto - zaključuje mag. Gluhak Spajić ističući kako ovu namirnicu ne treba izbjegavati, ali da svakako valja pripaziti na količinu u kojoj se konzumira.</p>