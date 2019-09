Jedna je mama: Uvijek je tu za vas, slušat će, utješiti, pomoći

Ona je beskrajni izvor podrške, strpljenja i ljubavi, uvijek je ljubazna prema vama i iskazuje puno poštovanja prema vama. Uvijek je tu za vas, osluškuje vaše misli, uči vas da volite sebe i trudi se razveseliti vas sitnicama kad god može. Da, to je majka! I ako uspijete u tome da ju zadržite kao prijateljicu do kraja života, spadate u velike sretnice.

Foto: Dreamstime

Evo znakova da ste u toj kategoriji:

Majka je vaš najveći obožavatelj

Ona vjeruje u vas od prvog dana, ponekad i više nego vi sami. Bez obzira na to kakve planove u životu imate, uvijek se možete osloniti na nju. To je jedina osoba na svijetu koja sigurno želi samo to da vi budete dobro i spremna je učiniti sve što može da to bude tako.

Uvijek je spremna za dobre i loše vijesti

Kad nam se u životu dogodi nešto dobro, mnogi od nas prvo će nazvati prijatelje. No, kad se dogodi nešto loše, mama je uvijek prva na listi. Ona se raduje i tuguje s nama više nego bilo tko drugi.

Kad trebate savjet, tražite nju

Kad trebate savjet i misao vodilju, obraćate se majci, jer je uvijek spremna saslušati i razmisliti o tome što je za vas najbolje. Korak dalje u ovome je ako i majka vas pita za mišljenje u važnim stvarima u životu, jer to pokazuje koliko ste povezani.

Foto: Dreamstime

Ne sudi i sve joj možete reći

Bilo dobro, loše, ružno, lijepo... Baš sve o sebi možete reći svojoj majci i ona nikad ne sudi i ne drži vam predavanja, već ponudi savjet ako procijeni da je potrebno. A kad nije, znat će i šutjeti s vama.

Uvijek će vam reći istinu

Koliko god vas voljela, ili možda baš zato, ona će vam reći istinu i kad vama to nije lako čuti. O vašoj trenutnoj vezi, odgoju djece, ili o tome kako ste se odjenuli. Imajte na umu da vam majka želi najbolje, te da govori iz srca.

Sluša vas i nastoji razumjeti

Razgovor s njom uvijek je zadovoljstvo jer vas sluša s poštovanjem i uvažava vaše mišljenje, čak i kad se ne slaže s vama. Ona vam pomaže da dođete do rješenja problema, bez da se mijenjate protivno vašoj volji.

Foto: Dreamstime

Uvijek je tu za vas

Čak i kad ste daleko od kuće, znate da nju uvijek možete nazvati. Ako treba i u ponoć i naći će snage za to da vas sasluša, pokuša utješiti ili savjetovati. Jednostavno je uvijek tu za vas.

Voli vas čak i kad je vama to teško

Postoje teški trenuci u životu, kad sami sebe ne volimo. Majka će vas tada okružiti beskrajnom ljubavlju, snažnijom nego inače i pomoći će vam da opet naučite voljeti sebe.

Voli vaše prijatelje

Ako je vaša majka moderna osoba, vjerojatno voli biti u društvu vaših prijatelja i možda će biti prijatelj i podrška i vašim prijateljima. Zapravo, često će biti tako da i oni obožavaju vašu mamu i vole biti u njenom društvu.

Uvijek brine za vas

Vi ste joj uvijek prva misao - zove, prati kako ste i želi znati što vam se događa, jer želi biti prisutna u vašem životu, kako bi mogla pomoći kad je to potrebno.

Vaš odnos raste

Ako iz godine u godinu imate osjećaj da ste sve dublje povezani, a da je odnos za jednu stepenicu zreliji nego ranije, to znači da rastete zajedno i pomažete jedna drugoj postati boljom osobom.