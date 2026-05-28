Jednostavan način kako postići bolje performanse dok trčite

Većina ljudi koji uživaju u sportu ili vježbanju, bilo na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, također voli slušati svoju omiljenu glazbu dok to rade. Sada je znanost potvrdila da slušanje glazbe zapravo može poboljšati sportske performanse.

Prema istraživanju Sveučilišta u Jyväskyläu (Finska), provedenom u suradnji s Finskim institutom za visokoučinkoviti sport (KIHU) te Springfield Collegeom, a objavljenom u časopisu Psychology of Sport & Exercise, slušanje glazbe tijekom vježbanja (bilo koje vrste), a posebno omiljene playliste, može značajno povećati fizičku izdržljivost.

Za ovo istraživanje znanstvenici su odabrali 29 fizički aktivnih odraslih osoba koje redovito prakticiraju biciklizam visokog intenziteta, istu disciplinu u kojoj su sudjelovali u testovima.

Svaki sudionik odradio je dva identična i neovisna testa koji su se razlikovali u jednoj maloj pojedinosti: prvi je odrađen bez glazbe, a drugi uz slušanje omiljene playliste.

Visok intenzitet na biciklu

U oba testa - s glazbom i bez nje - biciklisti su trebali održavati istu razinu intenziteta, oko 80 posto svojih maksimalnih mogućnosti.

Što se tiče pjesama, studija navodi da je većina imala tempo od 120-140 otkucaja u minuti. To je važno jer, kako znanost potvrđuje, ljudski puls i glazbeni tempo su povezani; brzina glazbe može utjecati na krvni tlak i otkucaje srca. Nakon testova zaključeno je da su biciklisti izdržali 20 posto dulje kada su slušali omiljenu glazbu, a uz to su dosegli istu razinu iscrpljenosti kao i bez glazbe.

Razlika od gotovo šest minuta

U prvom testu bez glazbe biciklisti su vozili prosječno 29,8 minuta prije iscrpljenosti. S glazbom su izdržali 35,6 minuta - gotovo šest minuta više.

Sudionici su imali vrlo slične razine otkucaja srca i gotovo identične razine laktata, molekule koju tijelo proizvodi pri sagorijevanju ugljikohidrata za energiju.

Više izdržljivosti bez smanjenja napora

Zaključak je da glazba ne smanjuje fizički napor, nego ga čini podnošljivijim. Omogućuje dulje izdržavanje u tzv. “zoni boli” bez povećanja subjektivnog osjećaja napora.

Veća tolerancija na bol

- Glazba koju sami odaberete ne mijenja vašu kondiciju niti značajno povećava opterećenje srca, već vam pomaže da dulje podnesete napor - rekao je glavni autor studije Andrew Danso.

Studija ističe da slušanje glazbe tijekom treninga može imati praktičnu primjenu za sportaše, trenere i rekreativce.

Napor intenzivnog treninga

Danso je objasnio da mnogi ljudi odustaju od sporta jer je napor prevelik i brzo postaje iscrpljujući.

- Može biti iznimno jednostavan i besplatan alat koji pomaže ljudima da jače treniraju bez dodatnog osjećaja iscrpljenosti - rekao je istraživač. Dodao je: 'Naši rezultati pokazuju da prava playlista može učiniti teške treninge podnošljivijima i ugodnijima.'

Više kvalitetnog vremena treninga

Odabir motivirajuće glazbe može pomoći sportašima da akumuliraju više kvalitetnog vremena treninga. Viša kvaliteta treninga može dovesti do boljih rezultata, veće ustrajnosti u vježbanju i više ljudi koji ostaju fizički aktivni.

Studija zaključuje da bi ovakav pristup mogao imati pozitivne učinke na javno zdravlje jer potiče ljude da dulje ostanu aktivni i smanjuje rizike sjedilačkog načina života, piše Msn.