Osvježite svoj tanjur brzom salatom od slanutka, peršina i rajčice. Savršena je kao prilog ili lagano glavno jelo. Dodajte sjemenke i uživajte u bogatstvu okusa
Jednostavna salata od slanutka
Ova salata idealna je kao prilog ili glavno jelo ako volite pojesti nešto laganije, a priprema će trajati svega pola sata.
Sastojci:
140 g slanutka (1 konzerva), 1 vezica peršina, 2 komada mladog luka, 3 rajčice, 1 mala žlica sjemenki sezama, 1 mala žlica sjemenki suncokreta, limunov sok, maslinovo ulje, sol, svježe mljeveni papar
Priprema:
Peršinov list operite i sitno nasjeckajte (sa stabljikama). Očistite luk i narežite ga na kriške, a rajčicu na kockice veličine slanutka. Sačuvajte sok od rajčica koji će pustiti dok ih režete.
Mješavinu sjemenki kratko popržite na suhoj tavi uz neprestano miješanje. U širokoj zdjeli pomiješajte slanutak, peršin i rajčice, pa začinite sokom od limuna koji ste pomiješali sa sokom koji je pustila rajčica, u kombinaciji s maslinovim uljem, soli i paprom. Salatu spremite u hladnjak i ostavite 30 minuta da se sastojci povežu. Prije serviranja salatu pospite mješavinom sjemenki.
Možete je poslužiti s pohanim sirom, ili kriškama mozzarelle, ili kao prilog uz krišku lososa zapečenog na roštilju.
