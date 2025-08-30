Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
RECEPT DANA

Jednostavna salata od slanutka

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: < 1 min
Jednostavna salata od slanutka
Foto: 123RF

Osvježite svoj tanjur brzom salatom od slanutka, peršina i rajčice. Savršena je kao prilog ili lagano glavno jelo. Dodajte sjemenke i uživajte u bogatstvu okusa

Ova salata idealna je kao prilog ili glavno jelo ako volite pojesti nešto laganije, a priprema će trajati svega pola sata.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Raskošne salate 06:07
Raskošne salate | Video: Sandra Šimunović/Pixsell

Sastojci:

140 g slanutka (1 konzerva), 1 vezica peršina, 2 komada mladog luka, 3 rajčice, 1 mala žlica sjemenki sezama, 1 mala žlica sjemenki suncokreta, limunov sok, maslinovo ulje, sol, svježe mljeveni papar

RECEPT DANA Vraćaju u djetinjstvo: Mahune s vrhnjem po bakinom receptu
Vraćaju u djetinjstvo: Mahune s vrhnjem po bakinom receptu

Priprema:

Peršinov list operite i sitno nasjeckajte (sa stabljikama). Očistite luk i narežite ga na kriške, a rajčicu na kockice veličine slanutka. Sačuvajte sok od rajčica koji će pustiti dok ih režete.

Mješavinu sjemenki kratko popržite na suhoj tavi uz neprestano miješanje. U širokoj zdjeli pomiješajte slanutak, peršin i rajčice, pa začinite sokom od limuna koji ste pomiješali sa sokom koji je pustila rajčica, u kombinaciji s maslinovim uljem, soli i paprom. Salatu spremite u hladnjak i ostavite 30 minuta da se sastojci povežu. Prije serviranja salatu pospite mješavinom sjemenki.

Možete je poslužiti s pohanim sirom, ili kriškama mozzarelle, ili kao prilog uz krišku lososa zapečenog na roštilju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Znakovi Zodijaka pod stresom: Evo tko divlja, a tko je 'flegma'
METODE SUOČAVANJA

Znakovi Zodijaka pod stresom: Evo tko divlja, a tko je 'flegma'

Neki horoskopski znakovi bolje podnose stres od drugih. Ostaju smireni čak i u najstresnijim situacijama. Znaju kako držati svoje osjećaje pod kontrolom i suočiti se sa situacijom
Razbijamo zablude: Ove stvari o vagini vjerojatno niste znali
FASCINANTNE ČINJENICE

Razbijamo zablude: Ove stvari o vagini vjerojatno niste znali

Vagina je mnogo više od onoga što se na prvi pogled čini - riječ je o izuzetno kompleksnom organu koji često ostaje neshvaćen, čak i od strane žena
FOTO Kakvo čudo prirode! Ovo je najmanja pješčana plaža na svijetu, a duga je 40 metara
ČUDESNA I AUTENTIČNA

FOTO Kakvo čudo prirode! Ovo je najmanja pješčana plaža na svijetu, a duga je 40 metara

Ova neobična unutrašnja pješčana plaža, duga svega četrdesetak metara, jedinstveni je spoj prirodne ljepote, geološkog fenomena i bajkovite atmosfere

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025