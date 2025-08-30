Jednostavna salata od slanutka

Ova salata idealna je kao prilog ili glavno jelo ako volite pojesti nešto laganije, a priprema će trajati svega pola sata.

Sastojci:

140 g slanutka (1 konzerva), 1 vezica peršina, 2 komada mladog luka, 3 rajčice, 1 mala žlica sjemenki sezama, 1 mala žlica sjemenki suncokreta, limunov sok, maslinovo ulje, sol, svježe mljeveni papar

Priprema:

Peršinov list operite i sitno nasjeckajte (sa stabljikama). Očistite luk i narežite ga na kriške, a rajčicu na kockice veličine slanutka. Sačuvajte sok od rajčica koji će pustiti dok ih režete.

Mješavinu sjemenki kratko popržite na suhoj tavi uz neprestano miješanje. U širokoj zdjeli pomiješajte slanutak, peršin i rajčice, pa začinite sokom od limuna koji ste pomiješali sa sokom koji je pustila rajčica, u kombinaciji s maslinovim uljem, soli i paprom. Salatu spremite u hladnjak i ostavite 30 minuta da se sastojci povežu. Prije serviranja salatu pospite mješavinom sjemenki.

Možete je poslužiti s pohanim sirom, ili kriškama mozzarelle, ili kao prilog uz krišku lososa zapečenog na roštilju.