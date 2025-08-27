Vraćaju u djetinjstvo: Mahune s vrhnjem po bakinom receptu

Priprema ovog jela trajat će 40 minuta, a količina sastojaka idealna je za jedan obiteljski ručak.

Sastojci:

500 g mahuna, 1 luk, 2 mrkve, 2 krumpira, 1 čašica kiselog vrhnja, 2 žlice octa, 3 žlice sjeckanog peršina, prstohvat crvene paprike, goveđi ili povrtni temeljac ili voda, sol, papar po želji

Priprema:

Očistite luk, mahune, mrkvu i krumpir. Luk narežite na sitno, mrkvu i krumpir na kocke, a mahune na komade duge 5-6 cm. Na malo ulja ubacite luk i dinstajte ga dok ne omekša i ne postane staklast. Možete ga malo posoliti da ne zagori i ne pocrni.

Kad luk omekša, dodajte mahune, sjeckanu mrkvu i krumpir. Miješajte od minutu do dvije pa dodajte temeljac ili vodu i pustite da zakuha na jakoj vatri. Kad zakuha, smanjite vatru i kuhajte dok povrće ne omekša. Začinite solju, paprom i crvenom paprikom te promiješajte. Na kraju umiješajte kiselo vrhnje i dvije žlice octa. Dobro promiješajte, pospite peršinom i maknite s vatre.

Mahunama možete dodati i malo mesa, primjerice junetine - narežite ga na veličinu zalogaja i propirjajte na luku prije dodavanja povrća.