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Jeftino, zeleno, zdravo! Ovih pet kućnih potrepština zamjenjuje gotovo sva sredstva za čišćenje

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: 4 min
Jeftino, zeleno, zdravo! Ovih pet kućnih potrepština zamjenjuje gotovo sva sredstva za čišćenje
Foto: 123RF
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Zaboravite police pune skupih kemikalija: kuhinjski favoriti poput octa, sode i sapuna mogu očistiti gotovo cijeli dom, uz manje troška, otpada i štete za zdravlje i okoliš

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Sredstvo za čišćenje kupaonice, stakla, WC školjke, abrazivno mlijeko, sredstvo za pločice, za tepihe, za uklanjanje kamenca, omekšivač za rublje: police u supermarketima i drogerijama sugeriraju da je za svaki kutak stana potrebno posebno sredstvo za čišćenje. Posljedica takvog pristupa su ormarići prepuni šarenih plastičnih boca, mješavina više ili manje agresivnih kemikalija, a na kraju je učinak uvijek isti - čišćenje.

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eko čišćenje doma 01:12
eko čišćenje doma | Video: 24sata/pixsell

Mnogi od tih proizvoda zapravo su suvišni. Većina zadataka u kućanstvu može se obaviti s nekoliko osnovnih sastojaka koje vjerojatno već imate kod kuće. Razlozi za promjenu su ogromni. Prvo, štedite novac jer su osnovni sastojci poput octa ili sode bikarbone iznimno jeftini i izdašni. Drugo, činite veliku uslugu okolišu izbjegavanjem gomile plastične ambalaže i korištenjem biorazgradivih tvari koje ne opterećuju otpadne vode. I treće, štitite vlastito zdravlje. Umjesto agresivnih kemikalija čije pare mogu nadražiti dišne puteve, točno znate što se nalazi u vašem sredstvu za čišćenje. Put do čišćeg, zdravijeg i održivijeg kućanstva ne započinje na polici drogerije, već u vlastitom kuhinjskom ormariću.

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Kako kupovna sredstva za čišćenje štete zdravlju i okolišu

Konvencionalna sredstva za čišćenje sadrže brojne spojeve koji mogu biti štetni. Među njima su tenzidi, fosfati, biocidi i otapala, ali i agresivne kiseline poput mravlje kiseline u nekim sredstvima na bazi octa. Često sadrže i mirise te konzervanse koji mogu izazvati alergije. Sve ono što čini da vaša kupaonica blista kasnije završava u otpadnim vodama, a time i u našem okolišu. Mnogi od tih sastojaka teško su razgradivi, štete vodenim organizmima i mogu negativno utjecati na ljudsko zdravlje. Iritacije kože, problemi s dišnim sustavom i glavobolje uzrokovane intenzivnim mirisima nisu rijetkost.

Istraživanja upozoravaju na hlapljive organske spojeve (VOC), ftalate, amonijak i izbjeljivače koji se povezuju s respiratornim problemima poput astme, ali i s povećanim rizikom od nekih bolesti. Zrak u zatvorenim prostorima zbog upotrebe takvih proizvoda može biti znatno zagađeniji od vanjskog zraka. S druge strane, kućna sredstva su manje agresivna, biorazgradiva i njihovi su sastojci znatno jednostavniji i poznatiji.

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Pet kućnih potrepština koje su pravi majstori za sve

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Zaboravite bezbrojne specijalizirane proizvode: sa samo pet jednostavnih kućnih potrepština spremni ste za gotovo svaki izazov čišćenja, a kako pet osnovnih sastojaka može zamijeniti skupe proizvode, otkrit ćemo u nastavku.

Ocat i octena esencija

Ovi sastojci nenadmašni su u borbi protiv kamenca. Savršeni su za čišćenje kuhala za vodu, nehrđajućeg čelika, prozora, slavina ili kao zamjena za omekšivač. Kiselina u njima otapa kamenac i ima antibakterijsko djelovanje. Ipak, budite oprezni: nemojte ih koristiti na prirodnom kamenu poput mramora ili na osjetljivim brtvama jer kiselina može oštetiti površinu.

Limunska kiselina

Dostupna je u obliku praha ili tekućine, a djelovanje joj je slično octu, samo što ima manje intenzivan miris. Važno je ne zagrijavati limunsku kiselinu na visokim temperaturama jer tada gubi svoju učinkovitost i u kombinaciji s kamencem može stvoriti tvrdokorne naslage koje je nemoguće ukloniti.

Soda za pranje (kristalna soda)

Ovo je snažan borac protiv masnoće i zagorjelih ostataka hrane. Čisti začepljene odvode, uklanja mrlje i djeluje kao pojačivač deterdženta za pranje rublja. Važno je napomenuti da soda za pranje ima učinak izbjeljivanja, stoga je koristite samo za svijetle tkanine. Ne smije se upotrebljavati na staklu, aluminiju, linoleumu, mramoru ili granitu. Pri rukovanju obavezno nosite rukavice, ne udišite pare i izbjegavajte kontakt s očima, ustima i nosom.

Soda bikarbona

Ovaj svestrani sastojak pronaći ćete na odjelu za pečenje u svakom supermarketu. Soda bikarbona otapa masnoću, djeluje blago dezinfekcijski i neutralizira neugodne mirise. Odlična je za čišćenje fuga, pećnica, pa čak i tapeciranog namještaja.

Kruti sapun

Klasični odmašćivač, jeftin je i bez jakih mirisa, što ga čini idealnim za osobe s osjetljivom kožom i alergijama. Savršen je za izradu domaćeg sredstva za pranje posuđa ili univerzalnog sredstva za čišćenje. Dovoljno ga je naribati i otopiti u vodi kako biste dobili jednostavno sredstvo koje učinkovito otapa masnoću i ostavlja znatno manje kemikalija u otpadnim vodama.

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Iako stručnjaci upozoravaju da miješanje kiseline (poput octa ili limunske kiseline) i lužine (soda bikarbona) dovodi do kemijske reakcije koja neutralizira njihovo pojedinačno djelovanje, trenutačna reakcija pjenjenja može mehanički pomoći u odvajanju prljavštine, što je korisno u nekim situacijama.

1. Univerzalno sredstvo za čišćenje

Ovo sredstvo idealno je za podove, stolove i gotovo sve perive površine. Potrebno vam je 500 ml mlake vode, jedna jušna žlica naribanog krutog sapuna i jedna jušna žlica sode bikarbone. Otopite sapun u toploj vodi uz miješanje dok se potpuno ne rastopi. Pustite da se smjesa malo ohladi, a zatim dodajte sodu bikarbonu. Sve dobro protresite u boci s raspršivačem.

2. Brzo sredstvo za kupaonicu i kamenac

Objavite rat mrljama od kamenca na slavinama i pločicama. Pomiješajte 500 ml mlake vode, 50 g limunske kiseline u prahu i kap deterdženta za posuđe. Otopite limunsku kiselinu u vodi i dodajte kap deterdženta kako bi smjesa bolje prianjala za površine. Ulijte u bocu s raspršivačem, nanesite na željena mjesta, ostavite da kratko djeluje i isperite.

3. Snažan prašak za čišćenje WC školjke

Za higijenski čistu WC školjku bez agresivnih kemikalija pomiješajte jednu šalicu sode bikarbone i četvrtinu šalice limunske kiseline u prahu. Dobro promiješajte praškove u staklenki. Po potrebi, jednostavno uspite dvije do tri žlice mješavine u WC školjku. Odmah će se zapjeniti. Kratko rasporedite četkom, ostavite da djeluje nekoliko minuta (ili preko noći), ponovno iščetkajte i isperite.

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Ako vam se izrada vlastitih sredstava čini previše kompliciranom, ne morate odmah posegnuti za kemikalijama. Alternativa su ekološka sredstva za čišćenje i pranje. Ona su često dostupna u ekološki prihvatljivijoj ambalaži, a sastoje se uglavnom od biljnih i mineralnih sirovina. Ne sadrže sintetičke mirise, boje i konzervanse te ne koriste antibakterijske dodatke, genetski inženjering ni nanotehnologiju. Ipak, budite oprezni zbog takozvanog "zelenog pranja" (greenwashing), prakse gdje tvrtke lažno predstavljaju proizvode kao ekološke. Uvijek provjerite sastojke i tražite vjerodostojne ekološke certifikate. Važno je i doziranje: više ne znači i bolje, jer previše pjene može čak i smanjiti učinkovitost čišćenja.
 

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