'Jela sam jaja svaki dan dva tjedna, ovo je najveća promjena koju sam osjetila u tijelu'

Jaja su oduvijek imala dvoznačan status u svijetu prehrane, dugo su smatrana namirnicom koja podiže kolesterol, a zatim su rehabilitirana kao jedno od najhranjivijih i najprirodnijih izvora proteina. Danas ih nutricionisti nazivaju “multivitaminom prirode”, jer sadrže visokokvalitetne proteine koji pomažu u obnovi mišića i održavanju sitosti, te brojne nutrijente koje većina ljudi ne unosi dovoljno, poput vitamina D, kolina i luteina. Jedno jaje ima oko 70 kalorija te je nutritivno bogato, ima proteine, zdrave masti, vitamine B12 i D, te antioksidanse koji štite oči i stanice od starenja.

No što se zapravo događa u tijelo ako jaja jedemo svaki dan?

Na to je pitanje pokušala odgovoriti novinarka Erica Sweeney za msn, koja se nikada nije smatrala “jutarnjim tipom” ni ljubiteljicom tradicionalnog doručka. Nakon što je duže vrijeme jela samo vegansku hranu, otkrila je da pati od nedostatka vitamina B12, što se očitovalo kroz umor i trnce u rukama i nogama.

Umjesto da uzima dodatke, odlučila je promijeniti prehranu i povremeno uključiti jaja, ribu i meso.

Kad joj je urednik predložio da dva tjedna svakodnevno jede jaja, pristala je na taj mali eksperiment.

U prvim danima pripremala je male omlete s povrćem, najčešće sa špinatom, koje je unaprijed ispekla i zamrzla kako bi ih imala pri ruci. Jela ih je uz integralni tost ili zobene vafle, i vrlo brzo primijetila da ju takav doručak dugo drži sitom. Ponekad bi jaja dodala u salatu od rikole ili ih pojela kuhana kao međuobrok.

Uz to što je dulje ostajala sita, primijetila je i da ima više energije te da joj više nije bila potrebna uobičajena popodnevna kava. Stručnjaci objašnjavaju da je takav učinak čest: proteini i zdrave masti iz jaja usporavaju probavu i sprječavaju nagle oscilacije energije, dok vitamini B skupine i kolin pridonose boljem raspoloženju, koncentraciji i zdravlju živčanog sustava.

Prema mišljenju nutricionistice Sahar Berjis, većina zdravih ljudi može bez problema jesti jedno jaje dnevno, osobito ako su organska i iz slobodnog uzgoja.

Starijima i fizički aktivnijima preporučuju se i dva dnevno, dok bi osobe s dijabetesom, povišenim kolesterolom ili obiteljskom sklonošću srčanim bolestima trebale unos prilagoditi, uz obavezan savjet liječnika.

Stručnjaci također naglašavaju da jaja ne bi trebala biti jedini izvor proteina, idealno ih je kombinirati s ribom, mahunarkama i orašastim plodovima.

Uvođenje jaja u svakodnevnu prehranu, osim nutritivnih prednosti, donosi i praktične: riječ je o brzoj, pristupačnoj i svestranoj namirnici koja se lako uklapa u različita jela.

Omlet sa špinatom, rajčicom i avokadom, salata s kuhanim jajetom ili jednostavna fritaja, sve su to načini kako ih učiniti dijelom uravnoteženog jelovnika.

Nutricionisti potvrđuju da je umjerena, svakodnevna konzumacija jaja zdrava navika koja tijelu pruža proteine, vitamine i antioksidanse, dokaz da ponekad i najjednostavnije namirnice mogu imati najsnažniji učinak, piše msn.