Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
SUPER NAMIRNICA

'Jela sam jaja svaki dan dva tjedna, ovo je najveća promjena koju sam osjetila u tijelu'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
'Jela sam jaja svaki dan dva tjedna, ovo je najveća promjena koju sam osjetila u tijelu'
Foto: Aberrant Realities

Starijima i fizički aktivnijima preporučuju se i dva jaja dnevno, dok bi osobe s dijabetesom, povišenim kolesterolom ili obiteljskom sklonošću srčanim bolestima trebale unos prilagoditi, ovisno o savjetu liječnika

Jaja su oduvijek imala dvoznačan status u svijetu prehrane, dugo su smatrana namirnicom koja podiže kolesterol, a zatim su rehabilitirana kao jedno od najhranjivijih i najprirodnijih izvora proteina. Danas ih nutricionisti nazivaju “multivitaminom prirode”, jer sadrže visokokvalitetne proteine koji pomažu u obnovi mišića i održavanju sitosti, te brojne nutrijente koje većina ljudi ne unosi dovoljno, poput vitamina D, kolina i luteina. Jedno jaje ima oko 70 kalorija te je nutritivno bogato, ima proteine, zdrave masti, vitamine B12 i D, te antioksidanse koji štite oči i stanice od starenja.

Delicious scrambled eggs for breakfast in a frying pan close up
Foto: 123RF

No što se zapravo događa u tijelo ako jaja jedemo svaki dan?

Na to je pitanje pokušala odgovoriti novinarka Erica Sweeney za msn, koja se nikada nije smatrala “jutarnjim tipom” ni ljubiteljicom tradicionalnog doručka. Nakon što je duže vrijeme jela samo vegansku hranu, otkrila je da pati od nedostatka vitamina B12, što se očitovalo kroz umor i trnce u rukama i nogama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Lukač peradarstvo prosvjeduje zbog toga što moraju ubiti 170.000 kokoši 02:16
Zagreb: Lukač peradarstvo prosvjeduje zbog toga što moraju ubiti 170.000 kokoši | Video: 24sata/pixsell

Umjesto da uzima dodatke, odlučila je promijeniti prehranu i povremeno uključiti jaja, ribu i meso.

Kad joj je urednik predložio da dva tjedna svakodnevno jede jaja, pristala je na taj mali eksperiment.

SADRŽE PARAZITE I MIKROORGANIZME Stručnjaci upozorili - Nemojte jesti ove dijelove piletine
Stručnjaci upozorili - Nemojte jesti ove dijelove piletine

U prvim danima pripremala je male omlete s povrćem, najčešće sa špinatom, koje je unaprijed ispekla i zamrzla kako bi ih imala pri ruci. Jela ih je uz integralni tost ili zobene vafle, i vrlo brzo primijetila da ju takav doručak dugo drži sitom. Ponekad bi jaja dodala u salatu od rikole ili ih pojela kuhana kao međuobrok.

Delicious poached eggs on toasted bread with creamy sauce and fresh herbs for a brunch delight
Foto: 123RF

Uz to što je dulje ostajala sita, primijetila je i da ima više energije te da joj više nije bila potrebna uobičajena popodnevna kava. Stručnjaci objašnjavaju da je takav učinak čest: proteini i zdrave masti iz jaja usporavaju probavu i sprječavaju nagle oscilacije energije, dok vitamini B skupine i kolin pridonose boljem raspoloženju, koncentraciji i zdravlju živčanog sustava.

Prema mišljenju nutricionistice Sahar Berjis, većina zdravih ljudi može bez problema jesti jedno jaje dnevno, osobito ako su organska i iz slobodnog uzgoja.

Pretjerujete li i vi? Nutricionistica upozorava: Previše proteinskih dodataka može vas potjerati na toalet
Nutricionistica upozorava: Previše proteinskih dodataka može vas potjerati na toalet

Starijima i fizički aktivnijima preporučuju se i dva dnevno, dok bi osobe s dijabetesom, povišenim kolesterolom ili obiteljskom sklonošću srčanim bolestima trebale unos prilagoditi, uz obavezan savjet liječnika.

Stručnjaci također naglašavaju da jaja ne bi trebala biti jedini izvor proteina, idealno ih je kombinirati s ribom, mahunarkama i orašastim plodovima.

Deviled eggs. ai generative
Foto: 123RF

Uvođenje jaja u svakodnevnu prehranu, osim nutritivnih prednosti, donosi i praktične: riječ je o brzoj, pristupačnoj i svestranoj namirnici koja se lako uklapa u različita jela.

Omlet sa špinatom, rajčicom i avokadom, salata s kuhanim jajetom ili jednostavna fritaja, sve su to načini kako ih učiniti dijelom uravnoteženog jelovnika.

IZNENADIT ĆETE SE! Ovo su namirnice koje nemojte čuvati u plastici - evo i zašto
Ovo su namirnice koje nemojte čuvati u plastici - evo i zašto

Nutricionisti potvrđuju da je umjerena, svakodnevna konzumacija jaja zdrava navika koja tijelu pruža proteine, vitamine i antioksidanse, dokaz da ponekad i najjednostavnije namirnice mogu imati najsnažniji učinak, piše msn.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovih dana će smrdljivi martini još više ulaziti u domove: Evo zašto i kako ih spriječiti
GNJAVE I STJENICE

Ovih dana će smrdljivi martini još više ulaziti u domove: Evo zašto i kako ih spriječiti

Smrdljivi martini, poznati i kao Halyomorpha halys, sve su češći neželjeni gosti u našim domovima. Iako mali i na prvi pogled bezopasni, njihova prisutnost može biti vrlo neugodna
Najveći strahovi horoskopskih znakova: Blizanci se boje grube istine, Škorpion i Lav izdaje...
ŠTO VAM TJERA JEZU U KOSTI

Najveći strahovi horoskopskih znakova: Blizanci se boje grube istine, Škorpion i Lav izdaje...

Prema njihovim astrološkim aspektima, astrolozi su za svaki znak Zodijaka izdvojili najveće strahove. Neki se boje izdaje, neki poniženja, a neki da neće ovisiti sami o sebi
Za svaki znak Zodijaka: Hrana kojoj nikada ne mogu odoljeti
JESU LI POGODILI ZA VAS?

Za svaki znak Zodijaka: Hrana kojoj nikada ne mogu odoljeti

Svatko ima nešto u jelovniku na što je slab i čemu ne mogu odoljeti, Bikovi su ljubitelji slastica, Lavovi obožavaju meso, Djevice grickalice, a Strijelci tjesteninu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025