Jelo koje zove na još: Pulled pork u tortilji s avokadom će oduševiti sve koji ga probaju

broj osoba: 6

priprema: 2-4 sata

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Chefica Ivana Smrk objašnjava najčešće greške kod kuhanja riže | Video: Davorin Višnjić/PIXSELL

Sastojci:

za pulled pork: svinjska lopatica ili neki drugi komad svinjetine s masnoćom (buncek, primjerice), sol, papar, senf, mljevena dimljena paprika; tortilje; za nadjev: avokado, ljubičasti luk, zelena salata, umak od majoneze i vrhnja

Priprema:

Komad mesa marinirajte po želji. Možete napraviti suhu ili mokru marinadu. Prepržiti ga na tavi prije nego što ga stavite peći, sve dok ne dobije karameliziranu koricu. Možete to napraviti i u posudi u kojoj ćete ga i peći u pećnici. Kad ga stavite u pećnicu, pecite ga na oko 150°C dosta dugo, dok se meso ne počne raspadati. Ovisno o veličini komada koji pečete to može trajati od 2,5 do 4 sata. Ovako pečeno meso ostavite preko noći pokriveno kako bi se svi sokovi i arome proželi te ga sljedeći dan podgrijte prije posluživanja. Razvucite vilicom na komade, pa slažite na blago preprženu tortilju. Dodajte avokado narezan na šnite, komade zelene salate, ljubičasti luk narezan na kolutove i preko svega stavite umak od majoneze i vrhnja. Zamotajte i uživajte.